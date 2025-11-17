Nico Hülkenberg zu Vegas: «Echte Herausforderung»

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg freut sich auf den Grand Prix in Las Vegas – warnt aber auch: Die Strecke sei eine «echte Herausforderung» mit niedrigen Temperaturen und vielen High-Speed-Segmenten.

Noch drei Rennwochenenden sind übrig von der Saison 2025 – und für die Sauber-Mannschaft um Nico Hülkenberg geht es noch um viel. Das Schweizer Team, das nächstes Jahr zu Audi wird, liegt an Rang 9 in der Konstrukteurs-Wertung und schielt natürlich nach oben. An jeder Position in der Klassifikation hängen wichtige Preisgelder. Auf Teil 1 des Final-Triple-Headers, bestehend aus Vegas, Katar und Abu Dhabi, freut sich Routinier Nico Hülkenberg besonders.

Der Deutsche: «Vegas ist ein einzigartiges Rennen: Die Stadt, das Nachtrennen, die Energie rund um das Wochenende sind wirklich etwas Besonderes, und es ist sehr beeindruckend, den Las Vegas Strip entlangzufahren. Auch als Rennstrecke ist es eine echte Herausforderung, mit sehr niedrigen Temperaturen und vielen Hochgeschwindigkeitssegmenten.»

Für Hülkenbergs Teamkollegen Gabriel Bortoleto ist es das erste Mal in Vegas. Der Brasilianer: «Daher möchte ich die Strecke so schnell wie möglich kennenlernen und in bester Verfassung sein, um jede Gelegenheit optimal zu nutzen.»

Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley betont vor dem Start in den finalen Triple-Header der Saison: «Das Rennen in Las Vegas ist die Rückkehr auf einen Straßenkurs nach einigen Rennen auf traditionellen Strecken. Das Team hat in den letzten Runden eine gute Konstanz gezeigt und ist wieder in die Punkteränge zurückgekehrt. Unser Fokus liegt darauf, dies in den letzten drei Rennen der Saison beizubehalten, da der Kampf um die Konstrukteurswertung immer spannender wird.»

Sauber liegt aktuell auf Platz 9 der Team-WM, hat aber nur wenige Punkte Rückstand auf die Ränge darüber: 8 auf Haas, 10 auf Aston Martin und 20 auf die Racing Bulls. Auch Williams an Rang 5 wäre mit 111 zu 62 Punkten theoretisch noch in Reichweite.

Wheatley: «Wir haben gute Arbeit geleistet und uns in den letzten Rennen mit einem Auto unter den Top-10 platziert, aber das Ziel muss sein, uns weiter zu verbessern und diese Ergebnisse mit beiden Autos im selben Rennen zu erzielen. Es gibt noch viele Chancen für uns, und Vegas hat in den letzten Jahren einige spannende Rennen hervorgebracht, daher müssen wir wachsam bleiben und auf alles vorbereitet sein, was auf uns zukommen könnte.»

