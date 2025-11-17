Das macht den Las-Vegas-GP so herausfordernd

Hohe Geschwindigkeiten, viel Vollgasanteil und eine spektakuläre Kulisse – die Fahrer lieben den Grand Prix in Las Vegas. Dieses Jahr sind viele Rookies erstmals auf dem herausfordernden Kurs unterwegs.

Zum dritten Mal fährt die Formel 1 in diesem Jahr auf dem neuen Kurs in Las Vegas. Die Highspeed-Strecke unter anderem über den Las Vegas Strip ist bei den Fahrern beliebt (wegen der Kulisse) und gefürchtet zugleich (Wände nah, rutschig). Für die vielen Rookies in der diesjährigen Startaufstellung wird der Vegas-GP eine spannende Herausforderung.

Oliver Bearman, der seine erste Saison für Haas fährt, war noch nie in Las Vegas. Der Brite: «Die Rennstrecke entlang des Strips sieht beeindruckend aus, was sehr spannend ist. Es wird insgesamt bestimmt ein interessantes Wochenende werden. Ich bin dort noch nie gefahren, habe aber bereits Rennen im Simulator absolviert.»

Bearmans Erkenntnisse aus dem Simulator: «Die Strecke ist sehr schnell, mit vielen langen Geraden und anspruchsvollen Kurven. Das Interessanteste daran ist, dass die Temperaturen normalerweise recht niedrig sind, ebenso wie der Grip, was es für uns alle ziemlich spannend macht. Ich glaube, wir haben hier ein schnelles Auto. Es ist der letzte Triple-Header der Saison. Wir wollen wir Punkte sammeln.» Ein schnelles Auto also – beste Voraussetzungen also.

Bearmans Teamkollege Esteban Ocon kennt die Strecke bestens, war bei beiden Vegas-GPs auf dem Kurs über den Strip dabei. Der Franzose erklärt: «Die Strecke ist unglaublich zu fahren, da die meisten Fahrer fast die gesamte Runde mit Vollgas fahren. Es ist surreal, durch das Herz einer so ikonischen Stadt zu fahren, und es ist immer noch schwer zu glauben, dass wir auf dem berühmten Las Vegas Strip Rennen fahren dürfen.»

Für Haas geht es in den letzten drei Rennen noch im viel. Aktuell liegt das US-Team an Rang 8 der Konstrukteurs-Wertung. In der unteren Hälfte der WM ist aber noch fast alles offen.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22