Gewagte Vegas-Prognose: Red Bull Racing vor McLaren

Wer wird im drittletzten Formel-1-Kräftemessen der Saison die Nase vorn haben? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Fans und Experten, sondern auch die WM-Teilnehmer selbst. George Russell wagt eine Prognose.

Mercedes-Star George Russell konnte das Rennen in Las Vegas in der vergangenen Saison für sich entscheiden. Der Brite sicherte sich erst die Pole und dann den Sieg auf dem berühmten Las Vegas Strip Circuit. Dennoch steigt er in diesem Jahr mit bescheidenen Erwartungen ins Rennen, wie er im Fahrerlager von Las Vegas erklärt hat.

Mit Blick auf die Konkurrenz wagt er dennoch eine Aussage zu den Erfolgsaussichten: Russell glaubt, dass sich das McLaren-Team wie schon im vergangenen Jahr schwer tun wird. Und der fünffache GP-Sieger erklärt auch, wie er auf seine Prognose kommt.

«Wenn ich Mercedes aus der Gleichung herausnehmen und versuchen würde zu erraten, wer dieses Wochenende gewinnen wird, dann denke ich, dass dies eine Rennstrecke ist, auf der McLaren mehr als sonst zu kämpfen haben wird. Denn in diesem Jahr gab es nur zwei GP, in denen keiner der beiden McLaren-Piloten auf dem Podest stand – Kanada und Baku. Und diese Strecke hat einige Ähnlichkeiten mit diesen beiden Kursen», betont der 27-Jährige.

Und Russell zählt auf: «Die Kälte, der Asphalt und der C5-Reifen sowie natürlich das geringe Abtriebsniveau – Baku ist wie Las Vegas.» Gleichzeitig räumt er aber auch ein: «Allerdings kann es immer Überraschungen gehen. So viele Teams liegen im Q3 leistungsmässig nah beieinander. Wenn du es also schaffst, eine Superrunde zu drehen und damit die Pole zu erobern, dann kann das dein ganzes Wochenende verändern. Sie werden also sicher nicht weit weg sein, aber ich würde sagen, dass Red Bull Racing wahrscheinlich eine bessere Chance hat.»





