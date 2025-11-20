Gewagte Vegas-Prognose: Red Bull Racing vor McLaren
George Russell
Mercedes-Star George Russell konnte das Rennen in Las Vegas in der vergangenen Saison für sich entscheiden. Der Brite sicherte sich erst die Pole und dann den Sieg auf dem berühmten Las Vegas Strip Circuit. Dennoch steigt er in diesem Jahr mit bescheidenen Erwartungen ins Rennen, wie er im Fahrerlager von Las Vegas erklärt hat.
Mit Blick auf die Konkurrenz wagt er dennoch eine Aussage zu den Erfolgsaussichten: Russell glaubt, dass sich das McLaren-Team wie schon im vergangenen Jahr schwer tun wird. Und der fünffache GP-Sieger erklärt auch, wie er auf seine Prognose kommt.
«Wenn ich Mercedes aus der Gleichung herausnehmen und versuchen würde zu erraten, wer dieses Wochenende gewinnen wird, dann denke ich, dass dies eine Rennstrecke ist, auf der McLaren mehr als sonst zu kämpfen haben wird. Denn in diesem Jahr gab es nur zwei GP, in denen keiner der beiden McLaren-Piloten auf dem Podest stand – Kanada und Baku. Und diese Strecke hat einige Ähnlichkeiten mit diesen beiden Kursen», betont der 27-Jährige.
Und Russell zählt auf: «Die Kälte, der Asphalt und der C5-Reifen sowie natürlich das geringe Abtriebsniveau – Baku ist wie Las Vegas.» Gleichzeitig räumt er aber auch ein: «Allerdings kann es immer Überraschungen gehen. So viele Teams liegen im Q3 leistungsmässig nah beieinander. Wenn du es also schaffst, eine Superrunde zu drehen und damit die Pole zu erobern, dann kann das dein ganzes Wochenende verändern. Sie werden also sicher nicht weit weg sein, aber ich würde sagen, dass Red Bull Racing wahrscheinlich eine bessere Chance hat.»
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22