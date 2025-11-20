Colapinto-Kritik: Scharfe Reaktion von Lance Stroll

Lance Stroll ist nicht gerade berühmt dafür, knackige Aussagen zu treffen. Doch als er im Fahrerlager von Las Vegas auf die jüngste Kritik von Franco Colapinto angesprochen wurde, gab er eine klare Antwort.

Dass Formel-1-Pilot Lance Stroll nicht so viel Freude an der Arbeit ausserhalb des Cockpits hat, ist kein Geheimnis. Steht der 27-jährige Kanadier aus dem Aston Martin Team vor den TV-Kameras und Journalisten, fallen seine Antworten oft einsilbig und allgemein aus. Doch in Las Vegas fand der dreifache GP-Podeststürmer klare Worte.

Denn Stroll wurde auf eine Aussage angesprochen, die Franco Colapinto zum Crash von Gabriel Bortoleto und Stroll machte, der sich im Brasilien-GP vor ihm ereignet hatte. Der Argentinier ätzte: «Stroll schiesst immer andere Leute ab, er schaut einfach nicht in die Rückspiegel und lässt keinen Platz. Er hat Gabi in die Wand befördert. Das macht er die ganze Zeit.»

Es war nicht die erste Kritik, die der Williams-Pilot über Stroll geäussert hatte. Bereits in Mexiko hatte er über Stroll gemeckert, weil dieser nicht in die Rückspiegel schaue. Und Stroll hat offenbar genug von den Aussagen des 22-Jährigen aus Buenos Aires.

Entsprechend scharf fiel seine Antwort auf die jüngste Kritik von Colapinto aus. Stroll erklärte mit Blick auf die bescheidene Saison des WM-Zwanzigsten, der in diesem Jahr noch keine Punkte holen konnte: «Ich habe davon gehört, aber ich weiss nicht. Vielleicht ist er ja frustriert und verärgert über sein Leben. Ich weiss nicht, wie viele Punkte er in diesem Jahr gesammelt hat – er hat wahrscheinlich keine. Ich weiss es nicht. Vielleicht sollte er sich lieber auf sich konzentrieren und einfach versuchen, ein paar WM-Zähler einzufahren.»

Mit Bortoleto habe er über den Unfall gesprochen, betonte Stroll ausserdem. Der Brasilianer habe ihm auch nicht die Schuld am Crash gegeben.

