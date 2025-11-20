Colapinto-Kritik: Scharfe Reaktion von Lance Stroll
Lance Stroll kontert die Kritik von Colapinto mit scharfer Zunge
Dass Formel-1-Pilot Lance Stroll nicht so viel Freude an der Arbeit ausserhalb des Cockpits hat, ist kein Geheimnis. Steht der 27-jährige Kanadier aus dem Aston Martin Team vor den TV-Kameras und Journalisten, fallen seine Antworten oft einsilbig und allgemein aus. Doch in Las Vegas fand der dreifache GP-Podeststürmer klare Worte.
Denn Stroll wurde auf eine Aussage angesprochen, die Franco Colapinto zum Crash von Gabriel Bortoleto und Stroll machte, der sich im Brasilien-GP vor ihm ereignet hatte. Der Argentinier ätzte: «Stroll schiesst immer andere Leute ab, er schaut einfach nicht in die Rückspiegel und lässt keinen Platz. Er hat Gabi in die Wand befördert. Das macht er die ganze Zeit.»
Es war nicht die erste Kritik, die der Williams-Pilot über Stroll geäussert hatte. Bereits in Mexiko hatte er über Stroll gemeckert, weil dieser nicht in die Rückspiegel schaue. Und Stroll hat offenbar genug von den Aussagen des 22-Jährigen aus Buenos Aires.
Entsprechend scharf fiel seine Antwort auf die jüngste Kritik von Colapinto aus. Stroll erklärte mit Blick auf die bescheidene Saison des WM-Zwanzigsten, der in diesem Jahr noch keine Punkte holen konnte: «Ich habe davon gehört, aber ich weiss nicht. Vielleicht ist er ja frustriert und verärgert über sein Leben. Ich weiss nicht, wie viele Punkte er in diesem Jahr gesammelt hat – er hat wahrscheinlich keine. Ich weiss es nicht. Vielleicht sollte er sich lieber auf sich konzentrieren und einfach versuchen, ein paar WM-Zähler einzufahren.»
Mit Bortoleto habe er über den Unfall gesprochen, betonte Stroll ausserdem. Der Brasilianer habe ihm auch nicht die Schuld am Crash gegeben.
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22