Lance Stroll: Militär-Eskorte nach Unfall-Aus

Aston-Martin-Pilot Lance Stroll schied in Las Vegas in der ersten Runde aus. Der Kanadier hatte Mühe, während des Rennens zurück ins Fahrerlager zu kommen. Ein Golfkart und eine Militär-Eskorte halfen ihm schließlich.

Schon nach der ersten Rennrunde war der Vegas-GP für Lance Stroll und Gabriel Bortoleto beendet. Der Aston-Martin-Pilot und der Sauber-Fahrer kollidierten noch im ersten Umlauf. Stroll war direkt raus, Bortoleto versuchte sein Rennen noch zu retten, musste aber in Runde 2 abstellen. Kurios: Schon ein Rennwochenende zuvor in Sao Paulo waren Stroll und Bortoleto miteinander kollidiert. Vor zwei Wochen ging der Zwischenfall auf Strolls Kappe, diesmal entschuldigte sich Bortoleto.

Lance Stroll sagte nach dem Rennen: «Gabi hat das nicht mit Absicht gemacht. Sowas passiert unter diesen kalten Bedingungen, die Räder blockieren und man verliert die Kontrolle übers Auto. Es ist nicht spaßig für beide von uns, aber es war keine Absicht.»

Gabriel Bortoleto übernahm nach dem Aus die Verantwortung, entschuldigte sich bei Stroll. Das verriet er später gegenüber Medien – und offenbar versuchte Bortoleto auch, Stroll zu finden und sich bei ihm persönlich zu entschuldigen. Doch das verzögerte sich aus logistischen Gründen.

Stroll war nämlich nach dem Unfall auf der gegenüberliegenden Seite der Rennstrecke gestrandet. Während des GPs können Fahrer den Kurs natürlich nicht überqueren. Das wäre viel zu gefährlich. Und rund um die Strecke herrschte Chaos – Straßensperrungen, Kontrollpunkte und Blockaden. Entsprechend musste Stroll auf der anderen Seite warten, abseits von Fahrerlager und der übrigen F1-Infrastruktur. Und da der Crash direkt in der ersten Runde war, entsprechend fast das gesamte restliche Rennen, das über 50 Runden ging.

Stroll verriet später: «Ich steckte auf der anderen Seite der Strecke für 40 oder 50 Runden fest. Man konnte nicht hierher (ins Fahrerlager, Anm.) kommen, weil die Straßen alle gesperrt sind. Ich habe versucht, zurückzukommen. Am Ende bin ich auf einem Golfkart mitgefahren und wurde von einer militärischen Gruppe eskortiert. Es hat eine Weile gedauert, bestimmt 40 Runden, aber ich habe den Weg zurück ins Fahrerlager gefunden. Immerhin musste ich da drüben nicht noch die Nacht verbringen.» Immerhin bietet Las Vegas als eine der wenigen Rennstrecken Hotels direkt am Streckenrand…

Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren

WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22