Sauber-Rookie Bortoleto: Entschuldigung nach Crash

Nach seinem Erstrunden-Aus beim Heimspiel in Brasilien musste Gabriel Bortoleto auch in Las Vegas einen bitteren Ausfall hinnehmen. Wie schon in Brasilien kamen sich der Sauber-Pilot und Lance Stroll in die Quere.

In Interlagos war die Enttäuschung der brasilianischen Fans nicht zu überhören, als Lokalmatador Gabriel Bortoleto nach einem Kontakt mit Lance Strolls Aston Martin-Renner in der neunten Kurve abflog. Der Sauber-Rookie drehte sich in die Streckenbegrenzung und machte aus seiner Enttäuschung über das Erstrunden-Aus kein Geheimnis.

Bei der Schuldfrage blieb der 21-Jährige fair, obwohl er sich am Funk noch über den Kanadier geärgert hatte. «Er hat mich rausgedrängt, ganz so, als wäre ich gar nicht da», schimpfte der aktuelle WM-Neunzehnte. Später Sprach er hingegen von einem normalen Rennzwischenfall.



«Ich bin mir sicher, dass er das nicht absichtlich gemacht hat. Jedes Mal, wenn ich mich mit ihm anlege, ist er fair zu mir», beteuerte Bortoleto, der nicht lange aufs nächste unliebsame Treffen mit dem Sohn von Aston Martin-Oberhaupt Lawrence Stroll warten musste.

Bereits in der ersten Kurve des nächsten Rennens in Las Vegas kollidierte er wieder mit Stroll, weil er von Startplatz 18 zu übermütig losfuhr und viel zu spät bremste. Während Stroll gleich ausfiel, versuchte der Sauber-Fahrer noch, sein Rennen fortzusetzen. Doch in der zweiten Runde musste auch er abstellen.

Die Regelhüter befanden diesmal, dass er viel zu spät gebremst hatte – und brummten ihm die übliche 10-sec-Zeitstrafe auf. Weil er diese aber im Rennen nicht absitzen konnte, wurde sie in eine Strafversetzung um fünf Startpositionen in der Startaufstellung von Katar umgewandelt. Dazu gab es zwei Strafpunkte für den Lockenkopf, der sich bei Stroll für den Unfall entschuldigte.

«Ich entschuldige mich bei Lance dafür, denn das war mein Fehler», erklärte Bortoleto. «Ich denke, ich habe einfach den Grip falsch eingeschätzt. Ich kam sehr gut weg und wollte dann in der ersten Kurve innen durchstechen. Doch ich war ungefähr fünf Meter zu spät auf der Bremse. Ich habe das Ganze einfach falsch eingeschätzt», erklärte der Rennfahrer aus Buenos Aires kleinlaut.

Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22