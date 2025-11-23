Andrea Stella erklärt: So kam es zum McLaren-Debakel

Das McLaren-Team verlässt Las Vegas ohne frische Punkte im Gepäck: Die beiden WM-Kandidaten Lando Norris und Oscar Piastri wurden nach dem Rennen disqualifiziert. Teamchef Andrea Stella hat reagiert.

Für Andrea Stella endete der Renntag in Las Vegas mit einem Schock: Seine beiden Schützlinge wurden aus der Wertung genommen. Damit gingen dem Team viele WM-Punkte verloren, denn WM-Leader Lando Norris hatte das Rennen hinter Sieger und Titel-Kontrahent Max Verstappen beendet, sein Teamkollege Oscar Piastri belegte vor der Disqualifikation den vierten Platz.

Teamchef Andrea Stella hat auf die erste Doppel-Disqualifikation in der Team-Geschichte von McLaren reagiert. Der Italiener erklärte: «Nach dem Grand Prix von Las Vegas wurde festgestellt, dass wir gegen Artikel 3.5.9 des Technischen Reglements verstossen haben, der eine Mindestdicke der Bodenplatte von 9 mm vorschreibt. Bei Wagen 4 wurde ein Verstoss von maximal 0,12 mm an der hintersten Platte festgestellt, bei Wagen 81 ein Verstoss von maximal 0,26 mm an gleicher Stelle.»

Und Stella nannte auch den Grund für die hohe Abnutzung: «Während des Rennens kam es bei beiden Autos zu unerwartet starkem Porpoising, das in den Trainingssitzungen nicht zu beobachten war und zu übermässigem Kontakt mit dem Boden führte. Wir untersuchen derzeit die Ursachen für dieses Verhalten der Autos. Und wir analysieren Auswirkungen der zufälligen Beschädigungen, die wir an beiden Autos festgestellt haben und die zu einer erhöhten Bewegung des Bodens führten.»

Der Ingenieur beteuerte: «Wie die FIA feststellte, war der Verstoss unbeabsichtigt, es gab keinen vorsätzlichen Versuch, die Vorschriften zu umgehen, und es lagen auch mildernde Umstände vor.» Der Teamchef verpasste es auch nicht, sich bei den Fahrern selbst, den Team-Partnern und allen Fans zu entschuldigen.





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22