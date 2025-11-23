Andrea Stella erklärt: So kam es zum McLaren-Debakel
Für Andrea Stella endete der Renntag in Las Vegas mit einem Schock: Seine beiden Schützlinge wurden aus der Wertung genommen. Damit gingen dem Team viele WM-Punkte verloren, denn WM-Leader Lando Norris hatte das Rennen hinter Sieger und Titel-Kontrahent Max Verstappen beendet, sein Teamkollege Oscar Piastri belegte vor der Disqualifikation den vierten Platz.
Teamchef Andrea Stella hat auf die erste Doppel-Disqualifikation in der Team-Geschichte von McLaren reagiert. Der Italiener erklärte: «Nach dem Grand Prix von Las Vegas wurde festgestellt, dass wir gegen Artikel 3.5.9 des Technischen Reglements verstossen haben, der eine Mindestdicke der Bodenplatte von 9 mm vorschreibt. Bei Wagen 4 wurde ein Verstoss von maximal 0,12 mm an der hintersten Platte festgestellt, bei Wagen 81 ein Verstoss von maximal 0,26 mm an gleicher Stelle.»
Und Stella nannte auch den Grund für die hohe Abnutzung: «Während des Rennens kam es bei beiden Autos zu unerwartet starkem Porpoising, das in den Trainingssitzungen nicht zu beobachten war und zu übermässigem Kontakt mit dem Boden führte. Wir untersuchen derzeit die Ursachen für dieses Verhalten der Autos. Und wir analysieren Auswirkungen der zufälligen Beschädigungen, die wir an beiden Autos festgestellt haben und die zu einer erhöhten Bewegung des Bodens führten.»
Der Ingenieur beteuerte: «Wie die FIA feststellte, war der Verstoss unbeabsichtigt, es gab keinen vorsätzlichen Versuch, die Vorschriften zu umgehen, und es lagen auch mildernde Umstände vor.» Der Teamchef verpasste es auch nicht, sich bei den Fahrern selbst, den Team-Partnern und allen Fans zu entschuldigen.
