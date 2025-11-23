Fred Vasseur: «Das Rennen war nicht das Problem»
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur im Gespräch mit Charles Leclerc
Wie die meisten Formel-1-Piloten, die in Las Vegas ins Ziel kamen, profitierten auch die beiden Ferrari-Stars Charles Leclerc und Lewis Hamilton von den Disqualifikationen der WM-Titelanwärter aus dem McLaren-Team. Der Monegasse rückte vom Sechsten auf den vierten Rang vor, Hamilton durfte nach dem Ausschluss von Lando Norris und Oscar Piastri statt den zehnten Rang den achten Platz bejubeln.
Noch vor der Disqualifikation hatte sich das Duo sichtlich frustriert vor die TV-Kameras gestellt und die eigene Leistung als schlechtes Ergebnis bezeichnet. Ganz anders klang Fred Vasseur nach dem Rennende und vor dem Ausschluss der McLaren-Stars. Der Teamchef der Roten betonte: «Ganz ehrlich, das Rennen war nicht das Problem, sondern das Qualifying, das dazu führte, dass wir von den Startplätzen 9 und 20 losfahren mussten.»
«Charles hatte in der ersten Kurve auch einen Kontakt mit Alonso, konnte sich aber dann zurückkämpfen. Auch Lewis hat eine Aufholjagd gezeigt. Das war ein gutes Rennen, aber leider ging das Qualifying davor in die Hose. Wir waren in den freien Trainings in guter Form, doch zum Abschlusstraining hatten wir dann wieder Mühe, was eine kleine Schande ist, denn das Renntempo war heute ganz gut», seufzte der Franzose.
Und Vasseur berichtete auch: «Wir wussten bei der Wahl der Aero-Abstimmung für das Auto von Charles, dass es für ihn fast unmöglich sein würde, einen Gegner zu überholen. Aber er konnte zum Start des Rennens ein paar gute Manöver zeigen. Als er dann aber hinter Piastri war, steckte er fest.» Aber der Rennfahrer aus Monte Carlo habe sich dennoch «sehr, sehr gut» angestellt, betonte der Ingenieur.
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
Disqualifiziert
Lando Norris (GB), McLaren
Oscar Piastri (AUS), McLaren
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
08. Haas 73
07. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22