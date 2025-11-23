Fred Vasseur: «Das Rennen war nicht das Problem»

Obwohl Lewis Hamilton und Charles Leclerc nach dem Fallen der Zielflagge frustriert waren, ist sich Teamchef Fred Vasseur sicher: Der WM-Lauf auf dem Las Vegas Strip Circuit war ein gutes Rennen.

Wie die meisten Formel-1-Piloten, die in Las Vegas ins Ziel kamen, profitierten auch die beiden Ferrari-Stars Charles Leclerc und Lewis Hamilton von den Disqualifikationen der WM-Titelanwärter aus dem McLaren-Team. Der Monegasse rückte vom Sechsten auf den vierten Rang vor, Hamilton durfte nach dem Ausschluss von Lando Norris und Oscar Piastri statt den zehnten Rang den achten Platz bejubeln.

Noch vor der Disqualifikation hatte sich das Duo sichtlich frustriert vor die TV-Kameras gestellt und die eigene Leistung als schlechtes Ergebnis bezeichnet. Ganz anders klang Fred Vasseur nach dem Rennende und vor dem Ausschluss der McLaren-Stars. Der Teamchef der Roten betonte: «Ganz ehrlich, das Rennen war nicht das Problem, sondern das Qualifying, das dazu führte, dass wir von den Startplätzen 9 und 20 losfahren mussten.»

«Charles hatte in der ersten Kurve auch einen Kontakt mit Alonso, konnte sich aber dann zurückkämpfen. Auch Lewis hat eine Aufholjagd gezeigt. Das war ein gutes Rennen, aber leider ging das Qualifying davor in die Hose. Wir waren in den freien Trainings in guter Form, doch zum Abschlusstraining hatten wir dann wieder Mühe, was eine kleine Schande ist, denn das Renntempo war heute ganz gut», seufzte der Franzose.

Und Vasseur berichtete auch: «Wir wussten bei der Wahl der Aero-Abstimmung für das Auto von Charles, dass es für ihn fast unmöglich sein würde, einen Gegner zu überholen. Aber er konnte zum Start des Rennens ein paar gute Manöver zeigen. Als er dann aber hinter Piastri war, steckte er fest.» Aber der Rennfahrer aus Monte Carlo habe sich dennoch «sehr, sehr gut» angestellt, betonte der Ingenieur.





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22