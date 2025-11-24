Andrea Stella: Sorgenfalten wegen Max Verstappen

Auf dem Las Vegas Strip Circuit zeigte Max Verstappen eine beachtliche Leistung. Der Red Bull Racing-Star sicherte sich den Sieg und war ausser Reichweite für die Konkurrenz, wie McLaren-Teamchef Andrea Stella gestand.

Auf dem Gesicht von McLaren-Teamchef Andrea Stella waren nach dem Rennen in Las Vegas einige Sorgenfalten zu erkennen. Das lag nicht nur an der Untersuchung der beiden GP-Renner aus Woking, die am Ende hervorbrachte, dass die Bodenplatten zu abgenutzt waren, was zur Disqualifikation von Lando Norris und Oscar Piastri führte.

Auch das Tempo von Sieger und WM-Kontrahent Max Verstappen bereitete dem Italiener Sorgen, wie er hinterher einräumte: «Wir müssen anerkennen, dass Red Bull Racing und Verstappen diesmal etwas schneller waren. Es wäre interessant gewesen, wenn wir beim Start die Führung hätten behaupten können, denn dann hätten wir die freie Fahrt nutzen können. Aber ganz ehrlich – Max war so ziemlich unter allen Bedingungen schneller als wir.»

«Deshalb kamen wir irgendwann zum Schluss, dass der zweite Platz gut genug ist – auch mit Blick auf die Meisterschaft», ergänzte der Ingenieur, der da noch nichts von der bitteren Disqualifikation seiner beiden Schützlinge wusste.

Mit Blick auf den Rennstart, bei dem Norris nicht nur die Führung an Verstappen verlor, sondern auch hinter George Russells Mercedes zurückfiel, sagte Stella: «Lando versuchte, seine Position zu verteidigen. Aber dann hatte er wohl auf der Innenseite viel weniger Haftung als erwartet, deshalb kam er etwas zu weit raus. Aber das gehört zum Racing dazu. Wir haben die Positionen eingebüsst, eine konnte er auf der Strecke wieder zurückgewinnen. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir die erste Position ins Ziel gebracht hätten, wenn man sich anschaut, was für ein Rennen Verstappen gezeigt hat.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22