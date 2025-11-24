Andrea Stella: Sorgenfalten wegen Max Verstappen
McLaren-Teamchef Andrea Stella
Auf dem Gesicht von McLaren-Teamchef Andrea Stella waren nach dem Rennen in Las Vegas einige Sorgenfalten zu erkennen. Das lag nicht nur an der Untersuchung der beiden GP-Renner aus Woking, die am Ende hervorbrachte, dass die Bodenplatten zu abgenutzt waren, was zur Disqualifikation von Lando Norris und Oscar Piastri führte.
Auch das Tempo von Sieger und WM-Kontrahent Max Verstappen bereitete dem Italiener Sorgen, wie er hinterher einräumte: «Wir müssen anerkennen, dass Red Bull Racing und Verstappen diesmal etwas schneller waren. Es wäre interessant gewesen, wenn wir beim Start die Führung hätten behaupten können, denn dann hätten wir die freie Fahrt nutzen können. Aber ganz ehrlich – Max war so ziemlich unter allen Bedingungen schneller als wir.»
«Deshalb kamen wir irgendwann zum Schluss, dass der zweite Platz gut genug ist – auch mit Blick auf die Meisterschaft», ergänzte der Ingenieur, der da noch nichts von der bitteren Disqualifikation seiner beiden Schützlinge wusste.
Mit Blick auf den Rennstart, bei dem Norris nicht nur die Führung an Verstappen verlor, sondern auch hinter George Russells Mercedes zurückfiel, sagte Stella: «Lando versuchte, seine Position zu verteidigen. Aber dann hatte er wohl auf der Innenseite viel weniger Haftung als erwartet, deshalb kam er etwas zu weit raus. Aber das gehört zum Racing dazu. Wir haben die Positionen eingebüsst, eine konnte er auf der Strecke wieder zurückgewinnen. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir die erste Position ins Ziel gebracht hätten, wenn man sich anschaut, was für ein Rennen Verstappen gezeigt hat.»
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
Disqualifiziert
Lando Norris (GB), McLaren
Oscar Piastri (AUS), McLaren
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
08. Haas 73
07. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22