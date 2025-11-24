Mekies (Red Bull Racing): «Nah an der Perfektion»

Max Verstappen fuhr in Las Vegas zu seinem sechsten Sieg der Saison, seine WM-Chancen sind nach der McLaren-Disqualifikation so gut wie lange nicht mehr. Teamchef Laurent Mekies lobte Fahrer und Team.

Max Verstappen hielt mit einem Sieg beim Großen Preis von Las Vegas die Chancen auf den WM-Titel am Leben – und belebte sie sogar weiter. Der Red Bull Racing-Pilot fuhr von Startplatz 2 zum Sieg, legte mit einem starken Manöver gegen Lando Norris in der ersten Kurve die Grundlage für den Sieg. Verstappens Teamchef Laurent Mekies war nach dem Rennen mächtig stolz: «Es war wirklich nah an der Perfektion. Mehr kann man kaum verlangen.»

Der französische Ingenieur erklärte: «Sein Start war hervorragend, er konnte Lando angreifen. Lando hat einige Fehler in Kurve 1 gemacht, fuhr zu weit nach außen. Und Max übernahm die Führung. Dann war es für unklar, wie gut das Tempo sein würde. Es wirkte, als wäre es gut genug, um die Position zu halten. George (Russell, Anm.) war in der Anfangsphase des Rennens sehr schnell. Und dann mussten sich alle mit dem Reifenverschleiß und dem Graining auseinandersetzen. Und das ist eine der guten Nachrichten des Tages: Dass wir in dieser Hinsicht der Konkurrenz etwas überlegen zu sein scheinen.»

Mekies resümierte: «Max konnte vom Beginn des Stints bis zum Ende ziemlich viel Druck machen. Das hat uns heute einen großen Vorteil verschafft. Daher möchte ich Max und dem Team ein großes Lob aussprechen, denn heute hat alles gepasst. Der Rhythmus, die Strategie, der Zeitvorsprung und die Umsetzung waren wirklich gut.»

Es war Verstappens 69. Sieg in der Formel 1 insgesamt, der sechste in der Saison und sein achtes Podium in Serie. Der Niederländer hat gerade einen Lauf. Ein paar Stunden nach dem Rennen wurde es für den Niederländer sogar noch besser: Weil beide McLaren nachträglich disqualifiziert wurden (Bodenplatte zu stark abgenutzt), ist er plötzlich wieder voll im Rennen um den WM-Titel. Norris wäre eigentlich Zweiter gewesen, hätte 18 Punkte geholt, geht jetzt aber leer aus. Nur 24 Punkte beträgt Verstappens Rückstand nun, noch 58 Punkte sind an den letzten zwei Rennwochenenden offen.

Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren

WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22