Finstere Prognose für 2026 von Lewis Hamilton

In Las Vegas kam Lewis Hamilton mit seinem Ferrari als Zehnter ins Ziel, wurde später Achter. Trotz seiner Aufholjagd von ganz hinten war der Brite frustriert – und gab zu, dass er sich nicht mal auf 2026 freut.

Lewis Hamilton kommt bei Ferrari einfach nicht aus dem Frust heraus! Der Brite erlebte in Las Vegas erneut ein Rennwochenende, das weit hinter seinen eigenen Erwartungen zurückblieb. Er hatte sich nur für Startplatz 20 qualifiziert, betrieb im Rennen Schadensbegrenzung und fuhr immerhin auf Rang 10 vor. Durch die Doppel-Disqualifikation bei McLaren rückte er später auf Platz 8 hoch.

Dennoch (von Platz 8 wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht) schwebten gefühlt nach dem Vegas-GP dunkle Wolken über Lewis Hamilton. Er gab nach dem Rennen zu: «Das ist meine übelste Saison. Ich fühle mich fürchterlich.» In der WM-Wertung ist er Sechster.

Bei unseren Radio-Kollegen von der britischen BBC wurde Hamilton nach dem Vegas-GP sogar noch deutlicher: «Es ist ein schreckliches Ergebnis, aus dem ich nichts Positives mitnehmen kann. Ich bin froh, wenn es vorbei ist, ich freue mich aufs Ende. Und ich freue mich nicht auf das, was als nächstes kommt.» Auf die Nachfrage, ob damit das nächste Rennen in Katar oder die nächste Saison gemeint sei (im englischen Original wären beide Interpretationen möglich), stellte Hamilton klar: «Die nächste Saison.»

Nach einem Jahr des Frusts nun also nicht mal mehr die Vorfreude auf 2026, wenn ein neues Reglement in Kraft tritt und die Formel 1 theoretisch einmal komplett durcheinandergewirbelt werden könnte. Der Frust sitzt tief...

Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren

WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22