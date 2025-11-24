Finstere Prognose für 2026 von Lewis Hamilton
Lewis Hamilton in Las Vegas
Lewis Hamilton kommt bei Ferrari einfach nicht aus dem Frust heraus! Der Brite erlebte in Las Vegas erneut ein Rennwochenende, das weit hinter seinen eigenen Erwartungen zurückblieb. Er hatte sich nur für Startplatz 20 qualifiziert, betrieb im Rennen Schadensbegrenzung und fuhr immerhin auf Rang 10 vor. Durch die Doppel-Disqualifikation bei McLaren rückte er später auf Platz 8 hoch.
Dennoch (von Platz 8 wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht) schwebten gefühlt nach dem Vegas-GP dunkle Wolken über Lewis Hamilton. Er gab nach dem Rennen zu: «Das ist meine übelste Saison. Ich fühle mich fürchterlich.» In der WM-Wertung ist er Sechster.
Bei unseren Radio-Kollegen von der britischen BBC wurde Hamilton nach dem Vegas-GP sogar noch deutlicher: «Es ist ein schreckliches Ergebnis, aus dem ich nichts Positives mitnehmen kann. Ich bin froh, wenn es vorbei ist, ich freue mich aufs Ende. Und ich freue mich nicht auf das, was als nächstes kommt.» Auf die Nachfrage, ob damit das nächste Rennen in Katar oder die nächste Saison gemeint sei (im englischen Original wären beide Interpretationen möglich), stellte Hamilton klar: «Die nächste Saison.»
Nach einem Jahr des Frusts nun also nicht mal mehr die Vorfreude auf 2026, wenn ein neues Reglement in Kraft tritt und die Formel 1 theoretisch einmal komplett durcheinandergewirbelt werden könnte. Der Frust sitzt tief...
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
Disqualifiziert
Lando Norris (GB), McLaren
Oscar Piastri (AUS), McLaren
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
08. Haas 73
07. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22