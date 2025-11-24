Strafe für Kimi Antonelli: Was war da los?

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli bekam beim F1-GP von Las Vegas eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Wie es zu dem Frühstart kam und warum die Ursache rätselhaft ist. Der Italiener rückte später noch zwei Plätze vor.

Zu schnell ist auch nicht immer gut! Das musste Mercedes-Pilot Kimi Antonelli in Las Vegas schmerzlich feststellen. Der junge Italiener bekam im Grand Prix eine 5-Sekunden-Strafe, weil er sich in seiner Startbox zu früh bewegt hatte. Offiziell ein Frühstart – auch wenn die Bewegung minimal gewesen sein muss und nur einer sie erkannt zu haben glaubt.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte nach dem Rennen: «Wir haben an der Kupplung oder woanders nichts gefunden, was auf Unregelmäßigkeiten beim Start hingedeutet hätte. Die FIA hat aber präzise Sensoren. Ich scheine der Einzige zu sein, der da eine leichte Bewegung zu erkennen glaubt, aber es war nicht eindeutig, ob die Kupplung gelöst wurde oder ob er vom Bremspedal hoch ist.»

Beim Start war Antonelli laut Rennleitung der FIA zu schnell, beziehungsweise zu früh – im gesamten Rennen aber genau richtig schnell! Der Italiener fuhr von Startplatz 17 auf Rang 3 vor. Die Podiumszeremonie entging ihm aber, da Antonelli erst durch die McLaren-Disqualifikationen aufs Treppchen aufrückte. Er kam als Fünfter über die Linie.

Als Antonelli nach dem Rennen mit den anwesenden Journalisten sprach, war er offiziell noch Fünfter, wusste nicht, dass er noch aufs Treppchen vorrücken würde. Der Mercedes-Pilot bilanzierte daher: «Die Strafe war natürlich etwas unglücklich, weil ich so Platz 4 verloren habe. Aber trotzdem ein starkes Ergebnis.» … das wegen der zu stark abgenutzten McLaren-Bodenplatten noch stärker wurde!

Schon vor der «Beförderung» sagte Antonelli über seinen Vegas-GP: «Ich bin sehr zufrieden. Die Strategie war ziemlich riskant. Wir haben uns gegen Ende des Rennens entschieden, dass ich das Rennen mit dem aktuellen Reifensatz zu beenden. Ich hatte ab der Mitte des Rennens Graining bemerkt und war etwas besorgt. Ich habe versucht, das so gut es geht unter Kontrolle zu behalten und am Ende wurde es besser.» Mindestens Platz 7 in der WM-Wertung hat Antonelli mit dem starken Vegas-Ergebnis bereits sicher – in seiner Rookie-Saison.

Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren

WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22