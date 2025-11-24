Vasseur (Ferrari) mahnt: Wir sollten uns beruhigen!

Wieder Frust bei Ferrari! Lewis Hamilton klang nach dem Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas finster. Sein Teamchef Fred Vasseur mahnt nun zur Ruhe, zeigt aber auch Verständnis für den Frust von Hamilton.

Die doppelte Disqualifikation bei McLaren spülte die Scuderia Ferrari in der Gesamtklassifikation des GP von Las Vegas ein wenig nach oben: Charles Leclerc verbesserte sich von Platz 6 auf 4, Lewis Hamilton rückte von einem enttäuschenden 10. Platz auf Rang 8 hoch. Doch die späte Ergebniskosmetik täuscht nicht über ein weiteres frustrierendes Wochenende hinweg. Die Fahrer, speziell Lewis Hamilton, zeigten ihre Enttäuschung nach dem Vegas-Rennen offen.

Teamchef Frederic Vasseur sagte dazu: «Wir sollten uns beruhigen. Es ist immer etwas voreilig, direkt nach dem Rennen aus dem Auto zu steigen und erste Kommentare abzugeben, und das ist auch in diesem Fall so.»

Das Problem habe vor allem darin bestanden, dass Hamilton nur Platz 20 im Qualifying erreicht hatte, entsprechend von hinten starten musste. Dafür schlug er sich noch verhältnismäßig gut, fuhr bis auf Platz 10 vor und landete später nach dem Rennen durch die doppelte McLaren-Disqualifikation noch auf Platz 8. Doch nicht nur das einzelne Rennen, eher der Gesamttrend scheinen bei Hamilton für Frust zu sorgen. Nach dem Vegas-GP sagte er sogar, dass er sich nicht mal mehr auf 2026, sondern stattdessen einfach «auf das Ende» freue.

Vasseur über den merklichen Frust seines Schützlings: «Ich kann die Reaktion von Lewis nach dem Rennen verstehen, aber wir müssen uns beruhigen und in diesem Fall auf die nächsten beiden Wochen konzentrieren. In den nächsten beiden Rennen sind wir zurück. Und man sollte nicht vergessen, dass Lewis in den ersten beiden Trainings ein gutes Tempo hatte.»

An den letzten beiden Rennwochenenden in Katar (inklusive Sprint) und Abu Dhabi geht es für Ferrari noch um viel in der Konstrukteurs-Wertung: Mercedes ist mittlerweile auf Platz 2 schon ziemlich weit vorgerückt, aber wäre rechnerisch noch einholbar. Red Bull Racing an Rang 3 ist eher in Reichweite. Um im Kampf um die Vize-WM oder Platz 3 mitmischen zu können, muss in den verbleibenden drei Events aber mehr als Startplatz 20 her.

Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren

WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22