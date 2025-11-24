F1 Zeitplan & TV: Fällt die WM-Entscheidung in Katar?

Wann und unter welchen Bedingungen kann am Wochenende in Katar die WM-Entscheidung fallen? Wer überträgt den Formel-1-GP von Katar? Und wie sieht der Zeitplan aus – wann starten Sprint-Quali, Sprint, Qualifying und GP?

Nach dem Großen Preis von Las Vegas und den zwei nachträglichen McLaren-Disqualifikationen geht es am Wochenende direkt weiter. In Katar findet der vorletzte GP des Jahres statt – und der letzte Sprint.

Die doppelte McLaren-Disqualifikation am Sonntag in Las Vegas hat den WM-Kampf noch mal besonders spannend gemacht. Die Ausgangslage vor Katar: Lando Norris führt die WM mit 390 Punkten an. Dahinter auf Platz 2 und 3, aber punktgleich: Norris‘ McLaren-Teamkollege Oscar Piastri und Max Verstappen von Red Bull Racing. Beide liegen bei 366 Zählern, sind punktgleich. Weil Piastri einen Sieg mehr als Verstappen holte (7 vs. 6), liegt Piastri vorn.

Bedeutet also: Lando Norris liegt 24 Punkte vorne. 58 Punkte sind noch offen, 33 davon werden in Katar ausgefahren (25 für den GP-Sieg und 8 für den Sprint-Sieg). Nach dem Katar-Wochenende sind noch 25 Punkte offen. Heißt also: Holt Lando Norris im Laufe des GP-Wochenendes zwei Punkte (oder mehr) mehr als seine beiden Rivalen, könnte er sich am Sonntag in Lusail zum Weltmeister krönen.

Bedeutet andersrum aber auch: Würde Norris im GP ausfallen oder nicht in die Punkte kommen, könnte einer der beiden Rivalen mit einem Sieg in der WM-Wertung sogar vorbeiziehen – abhängig natürlich auch vom Sprint am Samstag. Gut 700 Kilometer vor der letzten Zielflagge ist also noch viel möglich.

In Österreich ist mit der TV-Übertragung ORF1 an der Reihe, ServusTV zeigt am Sonntagabend eine Wiederholung des Katar-GP. In der Schweiz zeigt SRFzwei alle Sessions (bis auf das Training). In Deutschland überträgt wie gewohnt Sky.

Großer Preis von Katar im TV:

Freitag, 28. November

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Las Vegas

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint São Paulo

09.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Anwärter

11.45 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory

13.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt – GP Las Vegas

13.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

14.20 ORF1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

14.30 1. Freies Training

16.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

17.00 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Ayrton Senna

17.50 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

18.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

18.30 ORF1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

18.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

19.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

22.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

23.15 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Las Vegas



Samstag, 29. November

01.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

02.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

04.15 Sky Sport F1 – GP Confidential

04.45 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Anwärter

05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

06.00 Sky Sport F1 – GP Katar 2024

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

10.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Anwärter

11.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

13.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

14.40 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint

14.45 ORF1 – Beginn Übertragung Sprint

15.00 Sprint (19 Runden, bei uns im Live-Ticker)

16.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

16.45 Sky Sport F1 – Inside Story: Hulkenberg's incredible podium as Lando triumphs

18.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard / Frankreich 2000

18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

18.50 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying

19.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

19.10 SRFzwei – Beginn Übertragung Qualifying

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying



Sonntag, 30. November

00.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

00.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

04.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

04.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory

14.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Anwärter

14.30 Sky Sport F1 – Best Onboards: Daniel Ricciardo

15.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

15.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

15.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

16.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

16.35 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen

16.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

17.00 Großer Preis von Katar (57 Runden, bei uns im Live-Ticker)

18.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

20.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

20.15 ORF1 – Die Analyse

20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.30 Sky Sport F1 –Ted's Notebook

22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt

02.55 ORF 1– Wiederholung Rennen