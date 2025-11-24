F1 Zeitplan & TV: Fällt die WM-Entscheidung in Katar?
Max Verstappen vergangenes Jahr in Katar
Nach dem Großen Preis von Las Vegas und den zwei nachträglichen McLaren-Disqualifikationen geht es am Wochenende direkt weiter. In Katar findet der vorletzte GP des Jahres statt – und der letzte Sprint.
Die doppelte McLaren-Disqualifikation am Sonntag in Las Vegas hat den WM-Kampf noch mal besonders spannend gemacht. Die Ausgangslage vor Katar: Lando Norris führt die WM mit 390 Punkten an. Dahinter auf Platz 2 und 3, aber punktgleich: Norris‘ McLaren-Teamkollege Oscar Piastri und Max Verstappen von Red Bull Racing. Beide liegen bei 366 Zählern, sind punktgleich. Weil Piastri einen Sieg mehr als Verstappen holte (7 vs. 6), liegt Piastri vorn.
Bedeutet also: Lando Norris liegt 24 Punkte vorne. 58 Punkte sind noch offen, 33 davon werden in Katar ausgefahren (25 für den GP-Sieg und 8 für den Sprint-Sieg). Nach dem Katar-Wochenende sind noch 25 Punkte offen. Heißt also: Holt Lando Norris im Laufe des GP-Wochenendes zwei Punkte (oder mehr) mehr als seine beiden Rivalen, könnte er sich am Sonntag in Lusail zum Weltmeister krönen.
Bedeutet andersrum aber auch: Würde Norris im GP ausfallen oder nicht in die Punkte kommen, könnte einer der beiden Rivalen mit einem Sieg in der WM-Wertung sogar vorbeiziehen – abhängig natürlich auch vom Sprint am Samstag. Gut 700 Kilometer vor der letzten Zielflagge ist also noch viel möglich.
In Österreich ist mit der TV-Übertragung ORF1 an der Reihe, ServusTV zeigt am Sonntagabend eine Wiederholung des Katar-GP. In der Schweiz zeigt SRFzwei alle Sessions (bis auf das Training). In Deutschland überträgt wie gewohnt Sky.
Großer Preis von Katar im TV:
Freitag, 28. November
04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Las Vegas
06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint São Paulo
09.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Anwärter
11.45 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory
13.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt – GP Las Vegas
13.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
14.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial
14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
14.20 ORF1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
14.30 1. Freies Training
16.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
17.00 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Ayrton Senna
17.50 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory
18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
18.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
18.30 ORF1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
18.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
19.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
20.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
22.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
23.15 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Las Vegas
Samstag, 29. November
01.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
02.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
04.15 Sky Sport F1 – GP Confidential
04.45 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Anwärter
05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
06.00 Sky Sport F1 – GP Katar 2024
08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
10.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
11.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Anwärter
11.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
13.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint
14.40 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint
14.45 ORF1 – Beginn Übertragung Sprint
15.00 Sprint (19 Runden, bei uns im Live-Ticker)
16.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint
16.45 Sky Sport F1 – Inside Story: Hulkenberg's incredible podium as Lando triumphs
18.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard / Frankreich 2000
18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
18.50 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying
19.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
19.10 SRFzwei – Beginn Übertragung Qualifying
20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
Sonntag, 30. November
00.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt
00.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
04.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt
04.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
12.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory
14.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Anwärter
14.30 Sky Sport F1 – Best Onboards: Daniel Ricciardo
15.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt
15.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
15.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
16.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen
16.35 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen
16.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
17.00 Großer Preis von Katar (57 Runden, bei uns im Live-Ticker)
18.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
20.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook
20.15 ORF1 – Die Analyse
20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
22.30 Sky Sport F1 –Ted's Notebook
22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen
23.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt
02.55 ORF 1– Wiederholung Rennen