Williams-Teamchef James Vowles: GT3-Rennen im McLaren

Williams-Teamchef James Vowles kehrt in den GT-Sport zurück. Nur eine Woche nach dem Formel 1-Saisonfinale in Abu Dhabi bestreitet er die Gulf 12 Hours. Start im McLaren vom Erfolgsteam Garage 59.

James Vowles, Teamchef vom Formel 1-Team Williams Racing, kehrt im Dezember in den GT3-Sport zurück und wird sich dem britischen Team Garage 59 für die Gulf 12 Hours auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi anschließen. Die Gulf 12 Hours gelten als eines der weltweit besten GT- und Langstreckenrennen für Gentlemanpiloten, die den GT-Sport auf nicht professioneller Basis bestreiten.

Bei dem Langstreckenrennen, das nur eine Woche nach dem Ende der Formel 1-Saison stattfindet, wird Vowles seinen Beruf mit der Rückkehr ins Cockpit verbinden. Er wird sich einen McLaren 720S GT3 mit den erfahrenen Garage 59-Piloten Alexander West, Mark Sansom und Marco Pulcini teilen. West war 2024 beim 12-Stunden-Rennen von Abu Dhabi im siegreichen Pro-Am-Fahrzeug aktiv, während Sansom und Pulcini in diesem Jahr mit dem McLaren-Team erfolgreich an der International GT Open teilgenommen haben.

Seit Vowles 2023 das Ruder bei Williams übernommen hat, hat er eine transformative Phase für das Team begleitet, es zu seiner erfolgreichsten Saison seit neun Jahren geführt und einem der traditionsreichsten Teams in der F1-Startaufstellung zu einem starken Aufschwung verholfen hat.

«Die Chance, wieder einen Rennhelm aufzusetzen, ist etwas, worauf ich mich sehr freue», so Vowles. «Garage 59 ist ein Team, das ich aus unserer gemeinsamen Zeit im Jahr 2022 gut kenne, und die Gulf 12 Hours sind ein fantastisches Event mit einem starken Starterfeld. Es wird mir eine Freude sein, mir das Auto mit Alex, Mark und Marco zu teilen und wieder vom Fahrersitz aus Rennen zu fahren.»

Garage 59 arbeitete zuletzt während der Asian Le Mans Series 2022 mit Vowles zusammen und freut sich darauf, die Zusammenarbeit wieder aufzunehmen. Gemeinsam mit Nicolai Kjærgaard aus Dänemark und Manuel Maldonado, dem Cousin von Pastor Maldonado – dem letzten Williams-Rennsieger in der Formel 1 – bestritt Vowles 2022 die vier Rennen in der Asian Le Mans Series. Das Trio schloss die Saison auf dem 17. Platz in der Klasse ab, wobei ein 13. Platz im ersten Rennen in Abu Dhabi das beste Ergebnis in der starkbesetzten Kategorie war.

James Vowles hat sich durch Tests mit dem Team während der Saison 2025 auf dieses Rennen vorbereitet.

«Wir haben die Zusammenarbeit mit James während der Asian Le Mans Series-Saison 2022 sehr genossen», so Garage 59-Teamchef Andrew Kirkaldy. «Seine Herangehensweise und Professionalität und natürlich sein strategisches Wissen haben die Zusammenarbeit sehr angenehm gemacht. Wir freuen uns alle sehr, ihn für die Gulf 12 Hours zurückzuholen, und sind gespannt, was wir gemeinsam in Abu Dhabi erreichen können.»

Garage 59 gilt als eines der weltweit besten McLaren-GT3-Teams. 2026 übernimmt die britische Mannschaft den LMGT3-Einsatz der Marke in der FIA WEC. Zudem fuhr das Team in diesem Jahr drei Laufsiege in der GT World Challenge Europe ein. In der weltweit stärksten GT3-Meisterschaft wird das Team im kommenden Jahr, trotz des FIA WEC-Programms, weiterhin an den Start gehen.