WM-Prognose: Schlägt Max Verstappen Oscar Piastri?
Günther Steiner
Der jüngste GP-Sieg, den Oscar Piastri in diesem Jahr einfahren konnte, ist schon eine Weile her: Am 31. August kreuzte der McLaren-Star in Zandvoort die Ziellinie als Erster und baute damit seinen WM-Vorsprung auf den drittplatzierten Max Verstappen auf 104 Punkte aus. Der Lokalmatador hatte das Rennen als Zweiter beendet, dennoch waren sich die Experten einig: Ein so grosser Rückstand wird kaum einzuholen sein.
Davon liess sich der Red Bull Racing-Star aber nicht beirren. Er gab weiter Gas und konzentrierte sich bei jedem Rennen darauf, das Maximum herauszuholen – mit Erfolg. Nach dem Rennen in Las Vegas hat der Niederländer nun gleich viele Punkte auf dem WM-Konto wie der Australier. Dessen Teamkollege Lando Norris führt die WM mit 24 Punkten an.
Die Frage, ob Verstappen am Ende die Nase vorn haben wird, hängt nicht zuletzt auch von der Performance des Briten ab. Piastri kann er hingegen aus eigener Kraft hinter sich lassen – und geht es nach Günther Steiner, wird der 28-Jährige das auch schaffen.
Im «The Red Flags»-Podcast betont der frühere Haas-Teamchef: «Ihr habt gesehen, was in Brasilien passiert ist – genau genommen in den letzten vier Rennen. Wieso sollte er es nicht schaffen, Piastri zu überholen. Wenn ihr sagt, dass Oscar mental am Boden ist, dann wird Max sicherlich vor ihm landen.»
«Max ist unglaublich motiviert, in Brasilien gab er nach einem schlechten Qualifying nicht auf. Er hat hart weitergearbeitet und das Rennen – natürlich auch dank der Hilfe seines Teamkollegen Yuki Tsunoda – auf dem Podest beendet», fügt der Südtiroler an.
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
Disqualifiziert
Lando Norris (GB), McLaren
Oscar Piastri (AUS), McLaren
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
08. Haas 73
07. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22