Katar-GP im Live-Ticker und TV: So wird das Wetter

​In Las Vegas vor wenigen Tagen bibberte das Formel-1-Personal bei niedrigen Temperaturen, zeitweise fiel Regen. Nun herrschen ausserhalb von Doha (Katar) ganz andere Verhältnisse.

Als die Formel 1 2004 erstmal in Bahrain gastierte, trauten die Mitglieder des Formel-1-Zirkus’ am Rennmorgen ihren Augen nicht: Tatsächlich, es regnete! Zum Glück war das nur von kurzer Dauer.

Aber auch der arabische Raum spürt den Klimawandel, und wenn es zum Beispiel über der quirligen Metropole Dubai regnet, geht gar nichts mehr: Die meisten Strassen sind schnell überschwemmt, weil Drainage nicht vorgesehen war, die meisten Fahrer sind überfordert.

Aber mit Niederschlägen ist an den kommenden Tagen nicht zu rechnen: Vom Regen und der Kälte in Las Vegas hat sich die Formel 1 in die Wärme von Katar begeben, die kommenden Tage herrscht anhaltend schönes Wetter, kein Regen weit und breit in Sicht, Höchsttemperaturen am Tag bei 28 Grad, in der Nacht um die 20 Grad.

Wie sich die Action auf dem Lusail International Circuit entwickelt, darüber halten wir Sie in der Sprint-Quali, im Sprint, in der GP-Quali und im Grand Prix mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden.



Hier unten sehen Sie ebenfalls, was unsere Kollegen vom Fernsehen planen.





