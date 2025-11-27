Verstappen: Norris zu aggressiv, McLaren spürt Druck

​Lando Norris mit einem Patzer gegen Max Verstappen kurz nach dem Start zum Las Vegas-GP, später beide McLaren disqualifiziert. Jos Verstappen findet: «Norris war zu angressiv, McLaren spürt den Druck.»

Sieg für Red Bull Racing-Star Max Verstappen beim Nacht-GP von Las Vegas, gleichzeitig beide McLaren aus der Wertung genommen, wegen zu stark abgeschliffener Bodenplatten – das gibt in dieser WM noch mal richtig Druck auf den Kessel.

Jos Verstappen sagt über die Ausgangslage für seinen Sohn Max vor dem Katar-GP in der niederländischen Formule 1: «Ich würde nicht sagen, dass das Titelrennen wieder offen ist, aber die Chancen für Max sind ohne Zweifel grösser geworden. Was in Las Vegas passiert ist, das ist ein Riesenglück für Max, keine Frage.»

«Das alles schenkt Max zusätzliche positive Energie. Und McLaren wird nur noch nervöser. Mehr können sie sich jetzt nicht leisten, sie spüren den Druck.»

Den spürte auch Lando Norris kurz nach dem Start, mit dem missglückten Angriff auf den besser gestarteten Verstappen. Jos findet: «Das war zu aggressiv von Lando. Es war ein Kopf an Kopf-Rennen zwischen den beiden Autos, sonst wären beide ausgeschieden. Das Problem ist, dass Lando sich nur auf Max konzentriert hat – und dabei wohl vergessen hat, die erste Kurve anzubremsen. Max bremste mindestens fünf Meter früher als Lando.»



«Was später mit den Bodenplatten an den McLaren passiert ist, das ist ein Riesenbock von McLaren. Warn haben sie das Limit so ausgereizt? Aber vielleicht hätte das Auto sonst einfach nicht so gut funktioniert, und sie mussten den Wagen so tief legen.»



Und wie geht das nun weiter? Verstappen senior: «Der Druck auf McLaren ist enorm, und sie werden das weiter spüren. Das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Saisonfinale. Für Max muss alles perfekt laufen. Aber er hat nichts mehr zu verlieren und kann voll angreifen. Und das wird er auch tun.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

07. Haas 73

08. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22