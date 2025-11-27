Verstappen: Norris zu aggressiv, McLaren spürt Druck
Jos und Max Verstappen
Sieg für Red Bull Racing-Star Max Verstappen beim Nacht-GP von Las Vegas, gleichzeitig beide McLaren aus der Wertung genommen, wegen zu stark abgeschliffener Bodenplatten – das gibt in dieser WM noch mal richtig Druck auf den Kessel.
Jos Verstappen sagt über die Ausgangslage für seinen Sohn Max vor dem Katar-GP in der niederländischen Formule 1: «Ich würde nicht sagen, dass das Titelrennen wieder offen ist, aber die Chancen für Max sind ohne Zweifel grösser geworden. Was in Las Vegas passiert ist, das ist ein Riesenglück für Max, keine Frage.»
«Das alles schenkt Max zusätzliche positive Energie. Und McLaren wird nur noch nervöser. Mehr können sie sich jetzt nicht leisten, sie spüren den Druck.»
Den spürte auch Lando Norris kurz nach dem Start, mit dem missglückten Angriff auf den besser gestarteten Verstappen. Jos findet: «Das war zu aggressiv von Lando. Es war ein Kopf an Kopf-Rennen zwischen den beiden Autos, sonst wären beide ausgeschieden. Das Problem ist, dass Lando sich nur auf Max konzentriert hat – und dabei wohl vergessen hat, die erste Kurve anzubremsen. Max bremste mindestens fünf Meter früher als Lando.»
«Was später mit den Bodenplatten an den McLaren passiert ist, das ist ein Riesenbock von McLaren. Warn haben sie das Limit so ausgereizt? Aber vielleicht hätte das Auto sonst einfach nicht so gut funktioniert, und sie mussten den Wagen so tief legen.»
Und wie geht das nun weiter? Verstappen senior: «Der Druck auf McLaren ist enorm, und sie werden das weiter spüren. Das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Saisonfinale. Für Max muss alles perfekt laufen. Aber er hat nichts mehr zu verlieren und kann voll angreifen. Und das wird er auch tun.»
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
Disqualifiziert
Lando Norris (GB), McLaren
Oscar Piastri (AUS), McLaren
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
07. Haas 73
08. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22