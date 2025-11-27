Lando Norris: Bittere Las-Vegas-Pille schnell verdaut
Für Lando Norris und seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri gab es nach dem jüngsten Formel-1-Rennen in Las Vegas dicke Post von den Regelhütern. Weil ihre Bodenplatten zu abgenutzt waren und nicht mehr den technischen Vorgaben entsprachen, wurden die beiden WM-Titelanwärter aus der Wertung genommen und gingen leer aus.
Nutzniesser war Max Verstappen, der hinter dem Duo den dritten WM-Rang belegt und immer noch eine Chance hat, seinen WM-Titel ein viertes Mal erfolgreich zu verteidigen. Der Red Bull Racing-Star zog durch die Disqualifikation der Beiden mit Piastri gleich, was die Punktzahl angeht. Beide starten mit einem Rückstand von 24 Punkten auf WM-Spitzenreiter Norris ins vorletzte Rennwochenende der Saison.
McLaren-Teamchef Andrea Stella verriet, dass sich das Problem mit der Bodenplatte abzeichnete. Das bestätigten auch die Fahrer im Fahrerlager des Lusail International Circuit. Norris sagte: «Wir hatten schon befürchtet, dass das passiert, deshalb war es kein totaler Schock, es kam nicht aus dem Nichts.»
«Und ich selbst fühlte mich ziemlich okay», beteuert der elffache GP-Sieger, räumte aber im gleichen Atemzug ein: «Natürlich waren wir alle enttäuscht, denn jeder im Team arbeitet hart, um die Ergebnisse einzufahren, und es fühlte sich an, als wäre der ganze Aufwand auf einen Schlag vergebens gewesen.»
«Aber ich fand es tatsächlich ziemlich einfach, das Ganze abzuhaken», betonte Norris. «Ich habe ein paar freie Tage genossen, bevor ich hierher gereist bin. Ich war also enttäuscht, aber abgesehen davon ging es mir ganz gut.»
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
Disqualifiziert
Lando Norris (GB), McLaren
Oscar Piastri (AUS), McLaren
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
08. Haas 73
07. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22