Lando Norris: Bittere Las-Vegas-Pille schnell verdaut

Formel-1-WM-Leader Lando Norris wurde in Las Vegas aus der Wertung genommen. Die Enttäuschung war gross, gesteht er. Dennoch konnte er die frustrierende Disqualifikation schnell abhaken.

Für Lando Norris und seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri gab es nach dem jüngsten Formel-1-Rennen in Las Vegas dicke Post von den Regelhütern. Weil ihre Bodenplatten zu abgenutzt waren und nicht mehr den technischen Vorgaben entsprachen, wurden die beiden WM-Titelanwärter aus der Wertung genommen und gingen leer aus.

Nutzniesser war Max Verstappen, der hinter dem Duo den dritten WM-Rang belegt und immer noch eine Chance hat, seinen WM-Titel ein viertes Mal erfolgreich zu verteidigen. Der Red Bull Racing-Star zog durch die Disqualifikation der Beiden mit Piastri gleich, was die Punktzahl angeht. Beide starten mit einem Rückstand von 24 Punkten auf WM-Spitzenreiter Norris ins vorletzte Rennwochenende der Saison.

McLaren-Teamchef Andrea Stella verriet, dass sich das Problem mit der Bodenplatte abzeichnete. Das bestätigten auch die Fahrer im Fahrerlager des Lusail International Circuit. Norris sagte: «Wir hatten schon befürchtet, dass das passiert, deshalb war es kein totaler Schock, es kam nicht aus dem Nichts.»

«Und ich selbst fühlte mich ziemlich okay», beteuert der elffache GP-Sieger, räumte aber im gleichen Atemzug ein: «Natürlich waren wir alle enttäuscht, denn jeder im Team arbeitet hart, um die Ergebnisse einzufahren, und es fühlte sich an, als wäre der ganze Aufwand auf einen Schlag vergebens gewesen.»

«Aber ich fand es tatsächlich ziemlich einfach, das Ganze abzuhaken», betonte Norris. «Ich habe ein paar freie Tage genossen, bevor ich hierher gereist bin. Ich war also enttäuscht, aber abgesehen davon ging es mir ganz gut.»

Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22