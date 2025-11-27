Stella betont: Kein McLaren-Pilot wird bevorzugt

Nach der Doppel-Disqualifikation von McLaren in Las Vegas ist Gegner Max Verstappen wieder näher an die WM-Spitzenreiter herangerückt. An der Vorgehensweise des Teams aus Woking ändert das aber nichts.

Verliert McLaren den Kampf um den WM-Titel in der Fahrer-Wertung noch auf den letzten Metern? Das ist eine Frage, die das ganze Fahrerlager beschäftigt. Und nicht wenige denken, dass die Mannschaft aus Grossbritannien nun reagieren und die sogenannten Papaya Rules verwerfen muss, mit denen das Team bisher sicherstellen wollte, dass beide McLaren-Stars eine faire Chance auf die WM-Krone haben.

Denn mit der Doppel-Disqualifikation von Las Vegas, wo Lando Norris und Oscar Piastri aus der Wertung genommen wurden, weil die Bodenplatte an ihren Dienstautos zu abgewetzt war und nicht mehr den technischen Vorgaben entsprach, ist Max Verstappen wieder näher an die beiden Fahrer aus dem Papaya-Team herangerückt.

Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team ist mit gleich vielen Punkten wie der WM-Zweite Oscar Piastri zum zweitletzten Rennwochenende in Katar angereist. WM-Leader Norris hat einen Vorsprung von 24 Zählern auf das Duo.

Dennoch wird das Team seine Vorgehensweise nicht ändern und Norris den Nummer-1-Status zusprechen, wie Andrea Stella klarstellt. Der Teamchef sagt auf die entsprechende Frage: «Nein, dazu besteht auch kein Grund. Wir haben immer gesagt, solange beide Fahrer mathematisch noch im Rennen sind, lassen wir sie auf der Strecke kämpfen.»

«Und das wird auch in Katar so sein», betont der Italiener, und stellt auch klar: «Wir dürfen nicht vergessen – hätte man uns zum Saisonstart angeboten, dass wir zwei Rennen vor dem Ende in dieser Situation stecken, dann hätten wir das gerne angenommen. Wir werden nun mit Zuversicht und dem Wissen um unsere Stärken in den WM-Kampf gehen.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22