Nico Hülkenberg (Sauber): Rätsel um 250. Grand Prix

​Die Zwischenbilanz von Nico Hülkenberg in Katar ist durchzogen: Im Grand Prix 2023 gab es P16, im Grand Prix 2024 einen Ausfall (Unfall in der ersten Runde mit Ocon/Colapinto), aber auch Rang 7 im Sprint 2023.

Nico Hülkenberg mag den Lusail International Circuit: «Ich fahre gerne hier, denn diese lang gezogenen Kurven erlauben einen schönen Rhythmus.»

«Für Katar 2025 gilt nichts Anderes als bei den Strecken zuvor – wenn wir unseren Job gründlich erledigen, dann können wir Punkte sammeln.»

Wir haben den sechsten und letzten Sprint des Jahres. Nico meint: «Mir gefällt die Intensität solcher Wochenenden, dass du eben kaum Zeit hast für die gründliche Abstimmung, das öffnet Unwägbarkeiten Tür und Tor und erzeugt Chancen.»

Sauber ist bei den vergangenen vier Grands Prix jedes Mal in die Top-Ten gefahren: Hülkenberg Achter in Texas, Gabriel Bortoleto Achter in Mexiko, Nico dann Neunter in Brasilien und Siebter in Las Vegas (nach der Disqualifikation der beiden McLaren).



In Katar und Abu Dhabi muss Sauber vorzüglich arbeiten, um im Konstrukteurs-Pokal noch Ränge gutzumachen. Es steht:



6. Racing Bulls 90

7. Haas 73

8. Aston Martin 72

9. Sauber 68



Einige führen Nico Hülkenberg mit bereits 249 Einsätzen, ist das hier in Katar also die 250? Hülki: «Die unterschiedliche Zählweise erklärt sich mit Grands Prix, wo ich gar nicht erst starten konnte. Die einen Statistiker zählen eine Aufwärmrunde hinzu, andere nicht. Ich selber finde – 250. Rennen beim Finale in Abu Dhabi, das ist doch eine schöne Sache, um nach dem Rennen noch ein wenig zu feiern.»



Hand aufs Herz: Hätte Nico erwartet, so viele Jahre in der Formel 1 zu sein? Nico: «Nein, denn an so etwas denkst du nicht als junger Fahrer. Du lebst viel zu sehr im Moment. Dann gab es auch eine Zeit, als ich keinen Stammplatz hatte, da wusste ich ja nicht, ob es da nochmals eine Rückkehr gibt. Aber generell ist es schön, so viel Zeit in der Königsklasse verbracht und so viele Freunde gefunden zu haben.»



Auch für Sauber ist 2025 ein Achterbahn-Jahr. Nico bestätigt: «Ja, viele Auf und ab. Wir haben die Saison nicht in bester Form begonnen, dann aber konnten wir einige Ausrufezeichen setzen, keines fetter natürlich als Platz 3 in Silverstone.»



«Wir haben im Laufe der Saison schöne Fortschritte gemacht, das hat alle elektrisiert, ebenso wie der Aufbau im Hintergrund, bevor wir dann 2026 als Audi antreten. Das erfüllt alle mit grosser Vorfreude.»







Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

07. Haas 73

08. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22