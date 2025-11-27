Lewis Hamilton (Ferrari): «Da schwang viel Frust mit»

In Las Vegas schockte Ferrari-Star Lewis Hamilton seine Fans mit der Aussage, er freue sich nicht auf das nächste Jahr. Im Fahrerlager von Katar relativierte der siebenfache Weltmeister seine Worte.

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton klang nach dem GP in Las Vegas verzweifelt, als er sich den Fragen der Journalisten stellte. Der Rekord-GP-Sieger sprach von seiner schlechtesten Saison, teilte mit, dass er sich fürchterlich fühle und es nicht erwarten könne, bis die Saison vorbei ist. Das sorgte nicht nur bei manch GP-Beobachter, sondern auch bei vielen Fans für hochgezogene Augenbrauen.

Dabei war der WM-Lauf in der Glücksspiel-Metropole nicht sein schlechtestes Rennen in diesem Jahr, in dem er Gefahr läuft, zum ersten Mal eine Saison abzuschliessen, ohne einmal auf dem GP-Podest gestanden zu haben. Der 40-jährige Brite hatte die Ziellinie als Zehnter gekreuzt, später rückte er durch die Disqualifikation der beiden McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri auf den achten Platz vor.

In der FIA-Pressekonferenz in Doha gab sich Hamilton dennoch wortkarg. «Ich schaue nicht zurück, nur nach vorne», lautete seine kurz angebundene Antwort auf die Frage, wie er seine erste Saison mit Ferrari bewertet. «Die Resultate zeigen, es gibt ein paar positive Aspekte, die wir mitnehmen können», präzisierte er auf Nachfrage, und ergänzte: «Das Team ist unglaublich leidenschaftlich und der Fokus auf das nächste Jahr ist auch gut.»

Apropos 2026: Hamilton erklärte nach dem Rennen in Las Vegas, dass er sich noch nicht auf die anstehende Saison freue. Rückblickend relativiert der 105-fache GP-Sieger: «Ich wäre überrascht, wenn die anderen Fahrer jetzt schon aufgeregt auf das nächste Jahr blicken, denn normalerweise sind die Batterien gegen Ende der Saison leer. Du freust dich also vor allem auf die freie Zeit, die du etwa mit der Familie verbringen kannst.»

«Ausserdem schwingt da auch noch viel Frust mit, wenn man gleich nach dem Rennen aussteigt, dann ist im Eifer des Gefechts auch Frust dabei, vor allem, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Aber ich bin natürlich gespannt, was das Team im nächsten Jahr auf die Strecke bringen wird und ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten.»

Nun steht mit dem Katar-Wochenende ein Kräftemessen auf dem Programm, bei dem es besonders viel zu holen gibt. Denn auf dem Wüstenkurs von Doha wird die letzte WM-Runde im Sprint-Format in diesem Jahr ausgetragen. Der Rekord-GP-Sieger sagt dazu: «Ich weiss nicht, wie es laufen wird, das Auto sollte auf dieser Strecke ganz vernünftig sein, was das Tempo angeht. Es wird wahrscheinlich schwierig, mit Red Bull Racing mitzuhalten, aber ich hoffe auf ein besseres Wochenende.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22