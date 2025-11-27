Sebastian Vettel: Comeback nicht ausgeschlossen?

Als sich Sebastian Vettel nach der Saison 2022 aus der Formel 1 verabschiedete, schloss er ein Comeback als Rennfahrer nicht aus. Besteht die Chance, dass der vierfache Weltmeister auf die Rennstrecke zurückkehrt?

Im vergangenen Frühling hat Sebastian Vettel in Aragón einen Hypercar-Test absolviert. Der 53-fache GP-Sieger und vierfache Formel-1-Champion rückte im Porsche 963 des Teams Porsche Penske Motorsport im Motorland Aragón aus und drehte 118 Runden, was einer Distanz von 581 km entspricht. Danach sprach er ausführlich über die Unterschiede zur Formel 1, in der er 17 Jahre lang unterwegs war und viele Erfolge feierte, bevor er der Königsklasse nach dem Saisonende 2022 den Rücken kehrte.

Schon damals schloss der Deutsche ein Comeback nicht aus – und daran hat sich nichts geändert. Im «Formula1.com»-Podcast «Beyond the Grid» erklärte er auf die Frage, ob man eine Rückkehr als Rennfahrer mittlerweile ausschliessen könne: «Das weiss ich nicht, ich habe das noch nicht ganz abgeschrieben.»

«Ich durfte den Porsche testen», erinnerte sich Vettel an seinen Testeinsatz im vergangenen Jahr. «Und ganz ehrlich, es hat auch Spass gemacht. Natürlich war es kein Formel-1-Auto, aber das habe ich auch nicht erwartet. Ich habe es genossen und mir gefällt es, dass man in der Langstrecken-WM ein Auto teilt und es noch mehr ein Teamsport ist. In der Formel 1 geht es nur darum, sich gegenseitig zu bekämpfen, man versucht, seinen Teamkollegen zu schlagen, und man fragt sich dauernd: ‚Wo stehe ich? Wo sind die anderen?‘»

«Ich sehe also den Reiz darin, sich ein Auto zu teilen und etwas mehr gemeinsam zu unternehmen, und auch der Aspekt der Ausdauer ist attraktiv. Ich weiss also nicht, wenn sich die richtige Gelegenheit ergibt... Ich habe damals mit Porsche gesprochen, aber es ist einfach nie wirklich etwas daraus geworden. Aber ich schliesse es nicht aus. Ich weiss, dass ich älter werde, aber ich bin noch nicht alt. Ich bin immer noch in sehr guter Verfassung, weil ich Sport liebe», erklärte der 38-Jährige, der allerdings auch klarstellte, dass er mit seiner aktuellen Situation sehr zufrieden ist.

Und der Heppenheimer, der seit Jahren in der Schweiz zuhause ist, betonte auch, dass er nur gewisse Augenblicke vermisse, nicht aber jede Ausfahrt im Formel-1-Renner. Als er etwa vor zwei Jahren in Suzuka das Qualifying vom Streckenrand aus mitverfolgte, habe er sich gewünscht, im Auto zu sitzen. «Aber dann war ich am Sonntag auch dort und habe gesehen, wie sie vorbeikamen, mit vollen Tank und auf Reifen, die man schonen muss – diesen Teil habe ich nicht vermisst.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22