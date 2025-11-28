Max Verstappen P6 in Katar: «Das ist wirklich übel»
Max Verstappen
Mehrfach meldete sich Max Verstappen in der Sprint-Quali zu Wort und schimpfte am Funk über seinen störrischen Rennwagen etwa: «Das Auto hüpft wie verrückt.»
Am Ende schaute für den 69-fachen GP-Sieger nur Startplatz 6 heraus, das ist für den 19 Runden kurzen Sprint eine ganz schwierige Ausgangslage: Denn die WM-Gegner Oscar Piastri und Lando Norris starten von P1 und P3.
Verstappen: «Von der ersten Runde an hat der Wagen wie irre gestampft, dazu hatte ich aggressives Untersteuern, das in den schnellen Bögen zu Übersteuern ging. So kannst du auf dieser Bahn nicht schnell fahren.»
«Letztlich hat die Abstimmung in der ganzen Quali nicht gestimmt, und auch mit anderen Einstellungen am Lenkrad haben wir das nicht verbessern können. Nun müssen wir verstehen, was da passiert ist. Zum Glück können wir am Wagen vor der GP-Quali noch arbeiten, aber der Sprint wird so keine Freude machen. Ich muss es irgendwie schaffen, den Sprint halbwegs anständig zu überstehen.»
«Wir hatten nach dem ersten freien Training einige Änderungen vorgenommen. Im Qualifying hat das offensichtlich nicht funktioniert, also müssen wir dem jetzt auf den Grund gehen.»
Sprint-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min
02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087
03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528
07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622
10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433
12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364
Alle Fahrer auf Sprint-Pole
Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas
Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes
Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren