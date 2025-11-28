Max Verstappen P6 in Katar: «Das ist wirklich übel»

​Keine gute Ausgangslage für Weltmeister Max Verstappen zum Sprint von Katar: Der Red Bull Racing-Star hatte grosse Probleme mit seinem Rennwagen und muss mit Startplatz 6 vorlieb nehmen.

Mehrfach meldete sich Max Verstappen in der Sprint-Quali zu Wort und schimpfte am Funk über seinen störrischen Rennwagen etwa: «Das Auto hüpft wie verrückt.»

Am Ende schaute für den 69-fachen GP-Sieger nur Startplatz 6 heraus, das ist für den 19 Runden kurzen Sprint eine ganz schwierige Ausgangslage: Denn die WM-Gegner Oscar Piastri und Lando Norris starten von P1 und P3.

Verstappen: «Von der ersten Runde an hat der Wagen wie irre gestampft, dazu hatte ich aggressives Untersteuern, das in den schnellen Bögen zu Übersteuern ging. So kannst du auf dieser Bahn nicht schnell fahren.»

«Letztlich hat die Abstimmung in der ganzen Quali nicht gestimmt, und auch mit anderen Einstellungen am Lenkrad haben wir das nicht verbessern können. Nun müssen wir verstehen, was da passiert ist. Zum Glück können wir am Wagen vor der GP-Quali noch arbeiten, aber der Sprint wird so keine Freude machen. Ich muss es irgendwie schaffen, den Sprint halbwegs anständig zu überstehen.»



«Wir hatten nach dem ersten freien Training einige Änderungen vorgenommen. Im Qualifying hat das offensichtlich nicht funktioniert, also müssen wir dem jetzt auf den Grund gehen.»







Sprint-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622

10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364





