Charles Leclerc: «Weiss nicht, was ich sagen soll»

Ferrari-Star Charles Leclerc erlebt in Katar ein schwieriges Wochenende. Für den GP konnte er sich einen Top-10-Startplatz erkämpfen. Dennoch gesteht er: «Ich blicke nicht optimistisch aufs Rennen – was sehr selten ist.»

Für Charles Leclerc hatte beim Start des zweitletzten Formel-1-Rennwochenendes der Saison bereits Mühe und auch der Samstag gestaltete sich nicht nach Wunsch. Nachdem er im Sprint als Dreizehnter leer ausgegangen war, stand das GP-Qualifying an.

Und im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Lewis Hamilton schaffte der Monegasse zwar den Sprung ins Q2 und später ins Q3. Am Ende musste er sich aber mit dem zehnten Platz begnügen. Ein Dreher zeigte, wie schwer er sich damit tat, seinen GP-Renner auf der Strecke zu halten.

Entsprechend niedergeschlagen erklärte der Ferrari-Star nach der Zeitenjagd: «Das war ein unglaublich schwieriger Tag, es ist insgesamt ein unglaublich schwieriges Wochenende. Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Das Auto ist extrem schwer zu fahren, es ist unglaublich knifflig, es auf der Strecke zu halten.»

Und Leclerc beteuerte: «Ich versuche einfach alles, um mehr Leistung rauszuholen. Aber derzeit ist nicht mehr möglich. Es ist so frustrierend, aber das Beste, was ich jetzt tun kann, ist mich neu aufzustellen und motiviert zurückzukommen, um etwas Besonderes zu wagen.»

Gleichzeitig gestand der aktuelle WM-Fünfte: «Ich blicke nicht optimistisch aufs Rennen – was sehr selten ist. Normalerweise bin ich ein sehr optimistischer Mensch, aber dieses Wochenende hat unser Auto null Performance.» Er habe bereits im Sprint und Qualifying versucht, etwas Besonderes hinzubekommen, erzählte er daraufhin. «Aber es hat nicht funktioniert. Ich werde es wieder versuchen, aber nichts deutet darauf hin, dass es besser laufen wird. Ich werde dennoch versuchen, das Beste herauszuholen. Und ich hoffe, dass wir mit dem Safety-Car vielleicht Glück haben werden. Mal schauen, wie es kommt.»

GP-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433

13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534

15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137





Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22





