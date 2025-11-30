Charles Leclerc: «Weiss nicht, was ich sagen soll»
Charles Leclerc
Für Charles Leclerc hatte beim Start des zweitletzten Formel-1-Rennwochenendes der Saison bereits Mühe und auch der Samstag gestaltete sich nicht nach Wunsch. Nachdem er im Sprint als Dreizehnter leer ausgegangen war, stand das GP-Qualifying an.
Und im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Lewis Hamilton schaffte der Monegasse zwar den Sprung ins Q2 und später ins Q3. Am Ende musste er sich aber mit dem zehnten Platz begnügen. Ein Dreher zeigte, wie schwer er sich damit tat, seinen GP-Renner auf der Strecke zu halten.
Entsprechend niedergeschlagen erklärte der Ferrari-Star nach der Zeitenjagd: «Das war ein unglaublich schwieriger Tag, es ist insgesamt ein unglaublich schwieriges Wochenende. Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Das Auto ist extrem schwer zu fahren, es ist unglaublich knifflig, es auf der Strecke zu halten.»
Und Leclerc beteuerte: «Ich versuche einfach alles, um mehr Leistung rauszuholen. Aber derzeit ist nicht mehr möglich. Es ist so frustrierend, aber das Beste, was ich jetzt tun kann, ist mich neu aufzustellen und motiviert zurückzukommen, um etwas Besonderes zu wagen.»
Gleichzeitig gestand der aktuelle WM-Fünfte: «Ich blicke nicht optimistisch aufs Rennen – was sehr selten ist. Normalerweise bin ich ein sehr optimistischer Mensch, aber dieses Wochenende hat unser Auto null Performance.» Er habe bereits im Sprint und Qualifying versucht, etwas Besonderes hinzubekommen, erzählte er daraufhin. «Aber es hat nicht funktioniert. Ich werde es wieder versuchen, aber nichts deutet darauf hin, dass es besser laufen wird. Ich werde dennoch versuchen, das Beste herauszuholen. Und ich hoffe, dass wir mit dem Safety-Car vielleicht Glück haben werden. Mal schauen, wie es kommt.»
GP-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418
09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477
10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433
13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534
15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137
Sprint, Lusail International Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556
08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206
10. Alex Albon (T), Williams, +28,925
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529
13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916
15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638
17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171
18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 396 Punkte
02. Piastri 374
03. Verstappen 371
04. Russell 301
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 140
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 49
12. Alonso 42
13. Bearman 41
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 441
03. Red Bull Racing 400
04. Ferrari 378
05. Williams 122
06. Racing Bulls 90
07. Aston Martin 74
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22