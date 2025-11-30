Laurent Mekies: «Nah genug, um Chancen zu nutzen»
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
Für Max Verstappen war die Katar-Pole auch im GP-Qualifying ausser Reichweite. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team blieb am Ende etwas mehr als zweieinhalb Zehntel über der Pole-Zeit von Oscar Piastri und betonte, dass dies das bestmögliche Ergebnis war, das er mit seinem untersteuernden Rennwagen erzielen konnte.
Teamchef Laurent Mekies bestätigte die Aussage des vierfachen Champions. Nach der Zeitenjagd erklärte er: «Sicherlich war das unser bestmögliches Ergebnis heute. Ich bin sehr glücklich über die Art und Weise, wie das Team mit Max weitergekämpft hat. Er hatte dieses Wochenende zeitweise ein Auto, das nicht viel Fahrvergnügen bereitete. Aber sie haben hart gearbeitet und es verbessert.»
«Klar, wir haben den Speed von McLaren nicht erreicht», räumte der Ingenieur ein. «Aber man kann sicherlich sagen, dass unser Rückstand diesbezüglich verringert wurde. Die Fahrzeugbalance ist jetzt eher so, wie wir sie haben wollen», fügte er an.
Mit Blick aufs zweitletzte Rennen der Saison ergänzte Mekies selbstbewusst: «Natürlich sah es für McLaren bisher sehr einfach aus an diesem Wochenende, aber wir wissen auch, dass uns ein langes Rennen erwartet, und wir werden alles daran setzen, ein starkes Ergebnis einzufahren.»
Der Franzose betonte auch: «Wir haben erwartet, dass McLaren hier schnell ist, und ich bin einfach nur glücklich, dass wir das Auto verbessern konnten, auch wenn es nicht im perfekten Arbeitsfenster ist. Mal schauen, wie das Renntempo ist. Es ist schwer, Voraussagen zu treffen, aber ich denke, wir sind nah genug, um Chancen zu nutzen, die sich ergeben.»
GP-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418
09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477
10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433
13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534
15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137
Sprint, Lusail International Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556
08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206
10. Alex Albon (T), Williams, +28,925
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529
13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916
15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638
17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171
18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 396 Punkte
02. Piastri 374
03. Verstappen 371
04. Russell 301
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 140
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 49
12. Alonso 42
13. Bearman 41
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 441
03. Red Bull Racing 400
04. Ferrari 378
05. Williams 122
06. Racing Bulls 90
07. Aston Martin 74
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22