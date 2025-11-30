Laurent Mekies: «Nah genug, um Chancen zu nutzen»

Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen musste sich im Qualifying zum Katar-GP mit dem dritten Platz begnügen. Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies erklärt, warum er dennoch zuversichtlich aufs Rennen blickt.

Für Max Verstappen war die Katar-Pole auch im GP-Qualifying ausser Reichweite. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team blieb am Ende etwas mehr als zweieinhalb Zehntel über der Pole-Zeit von Oscar Piastri und betonte, dass dies das bestmögliche Ergebnis war, das er mit seinem untersteuernden Rennwagen erzielen konnte.

Teamchef Laurent Mekies bestätigte die Aussage des vierfachen Champions. Nach der Zeitenjagd erklärte er: «Sicherlich war das unser bestmögliches Ergebnis heute. Ich bin sehr glücklich über die Art und Weise, wie das Team mit Max weitergekämpft hat. Er hatte dieses Wochenende zeitweise ein Auto, das nicht viel Fahrvergnügen bereitete. Aber sie haben hart gearbeitet und es verbessert.»

«Klar, wir haben den Speed von McLaren nicht erreicht», räumte der Ingenieur ein. «Aber man kann sicherlich sagen, dass unser Rückstand diesbezüglich verringert wurde. Die Fahrzeugbalance ist jetzt eher so, wie wir sie haben wollen», fügte er an.

Mit Blick aufs zweitletzte Rennen der Saison ergänzte Mekies selbstbewusst: «Natürlich sah es für McLaren bisher sehr einfach aus an diesem Wochenende, aber wir wissen auch, dass uns ein langes Rennen erwartet, und wir werden alles daran setzen, ein starkes Ergebnis einzufahren.»

Der Franzose betonte auch: «Wir haben erwartet, dass McLaren hier schnell ist, und ich bin einfach nur glücklich, dass wir das Auto verbessern konnten, auch wenn es nicht im perfekten Arbeitsfenster ist. Mal schauen, wie das Renntempo ist. Es ist schwer, Voraussagen zu treffen, aber ich denke, wir sind nah genug, um Chancen zu nutzen, die sich ergeben.»

GP-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433

13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534

15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137





Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22





