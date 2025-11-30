Lewis Hamilton/Ferrari: Rücktritt nicht als Verlierer

​Ferrari-Superstar Lewis Hamilton muss einen Tiefschlag nach dem anderen wegstecken: erneut out in Q1, Startplatz 17 in Katar. Dennoch glaubt GP-Sieger Juan Pablo Montoya nicht an einen Schock-Rücktritt.

In Las Vegas hatten wir gedacht: Schlimmer kann es für Lewis Hamilton kaum kommen – Letzter in der GP-Quali, out im ersten Segment. Aber in Katar setzte sich die Serie von Tiefschlägen fort.

Der siebenfache Formel-1-Champion schied auf dem Lusail International Circuit im ersten Segment der Sprint-Quali aus, startete aus der Boxengasse und wurde farbloser 17. Während der Auslaufrunde stöhnte er am Funk: «Wie konnten wir das Auto noch schlechter machen?»

In der GP-Quali von Katar folgte ein weiteres Out im ersten Quali-Segment, nur Stroll und Colapinto waren noch schlechter, daraus wird Startplatz 17 zum Grand Prix, weil Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto eine Strafversetzung hinnehmen muss.



Zwei Mal out in Q1 in Folge in einer GP-Quali, das gab es bei einem Ferrari-Piloten letztmals bei den unglücklichen Luca Badoer und Giancarlo Fisichella 2009.



In Italien wird offen darüber spekuliert, wann dem 105-fachen GP-Sieger die Lust endgültig vergehen könne. Das Gespenst des Rücktritts schleicht durch die Internet-Foren.



Aber an Rücktritt glaubt der frühere GP-Pilot Juan Pablo Montoya nicht. Der 50-jährige Doppelbürger (USA und Kolumbien) sagt über Hamilton: «Hamilton erlebt ganz schwere Zeiten, und natürlich ist er frustriert. Und er macht seinem Ärger auch Luft, wie wir bei zahlreichen Aussagen spüren.»



Der siebenfache GP-Sieger Montoya fügt hinzu: «Ich finde das verständlich. Im ersten Teil der WM hat er sich mit Kritik zurückgehalten, auch als damals die Leute schon fragten, wieso er nicht schneller sei. Nun ist er am Punkt, an welchem er sich sagt – ist mir alles egal, nun sag ich, welcher Frust an mir nagt.»



Montoya (WM-Dritter 2002 und 2003) kann sich aber einen überraschenden Rücktritt des 40-jährigen Briten nicht vorstellen: «Hamilton ist der erfolgreichste Formel-1-Fahrer und muss niemandem etwas beweisen. Aber ich bin überzeugt – er will nicht als Verlierer vor der GP-Bühne abtreten. Er will beweisen, dass er das Ruder herumreissen kann bei Ferrari. Und er will sich das vor allem selber beweisen. Nein, er wird nicht aufhören.»







GP-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433

13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534

15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137





Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22