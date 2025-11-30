Lewis Hamilton/Ferrari: Rücktritt nicht als Verlierer
Wohin führt der Weg von Lewis Hamilton?
In Las Vegas hatten wir gedacht: Schlimmer kann es für Lewis Hamilton kaum kommen – Letzter in der GP-Quali, out im ersten Segment. Aber in Katar setzte sich die Serie von Tiefschlägen fort.
Der siebenfache Formel-1-Champion schied auf dem Lusail International Circuit im ersten Segment der Sprint-Quali aus, startete aus der Boxengasse und wurde farbloser 17. Während der Auslaufrunde stöhnte er am Funk: «Wie konnten wir das Auto noch schlechter machen?»
In der GP-Quali von Katar folgte ein weiteres Out im ersten Quali-Segment, nur Stroll und Colapinto waren noch schlechter, daraus wird Startplatz 17 zum Grand Prix, weil Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto eine Strafversetzung hinnehmen muss.
Zwei Mal out in Q1 in Folge in einer GP-Quali, das gab es bei einem Ferrari-Piloten letztmals bei den unglücklichen Luca Badoer und Giancarlo Fisichella 2009.
In Italien wird offen darüber spekuliert, wann dem 105-fachen GP-Sieger die Lust endgültig vergehen könne. Das Gespenst des Rücktritts schleicht durch die Internet-Foren.
Aber an Rücktritt glaubt der frühere GP-Pilot Juan Pablo Montoya nicht. Der 50-jährige Doppelbürger (USA und Kolumbien) sagt über Hamilton: «Hamilton erlebt ganz schwere Zeiten, und natürlich ist er frustriert. Und er macht seinem Ärger auch Luft, wie wir bei zahlreichen Aussagen spüren.»
Der siebenfache GP-Sieger Montoya fügt hinzu: «Ich finde das verständlich. Im ersten Teil der WM hat er sich mit Kritik zurückgehalten, auch als damals die Leute schon fragten, wieso er nicht schneller sei. Nun ist er am Punkt, an welchem er sich sagt – ist mir alles egal, nun sag ich, welcher Frust an mir nagt.»
Montoya (WM-Dritter 2002 und 2003) kann sich aber einen überraschenden Rücktritt des 40-jährigen Briten nicht vorstellen: «Hamilton ist der erfolgreichste Formel-1-Fahrer und muss niemandem etwas beweisen. Aber ich bin überzeugt – er will nicht als Verlierer vor der GP-Bühne abtreten. Er will beweisen, dass er das Ruder herumreissen kann bei Ferrari. Und er will sich das vor allem selber beweisen. Nein, er wird nicht aufhören.»
GP-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418
09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477
10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433
13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534
15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137
Sprint, Lusail International Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556
08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206
10. Alex Albon (T), Williams, +28,925
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529
13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916
15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638
17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171
18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 396 Punkte
02. Piastri 374
03. Verstappen 371
04. Russell 301
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 140
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 49
12. Alonso 42
13. Bearman 41
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 441
03. Red Bull Racing 400
04. Ferrari 378
05. Williams 122
06. Racing Bulls 90
07. Aston Martin 74
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22