Russell: Das erwartet er von den Titelkandidaten

George Russell wird den Grand Prix in Katar hinter den Titelanwärtern Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen in Angriff nehmen. Nach dem Qualifying verriet er, was er von seinen Vordermännern erwartet.

Am Ende fehlte nur knapp eine Hundertstelsekunde: George Russell, der den Sprint in Katar als Zweiter aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen durfte und die Ziellinie nach 19 Runden auch als Zweiter kreuzte, verpasste im GP-Qualifying den dritten Platz nur knapp. Am Ende waren es 0,011 sec, die ihn von der Bestzeit von Max Verstappen trennten, der sich den dritten Startplatz für das zweitletzte Rennen gesichert hatte.

«Ganz ehrlich, mit meinen beiden Runden in Q3 war ich sehr glücklich, aber natürlich ist es ärgerlich, wenn man 11 Tausendstel hinter Max landet. Aber wenn du einen guten Job gemacht hast, dann kannst du dich damit abfinden. Natürlich wäre ich lieber auf Platz 3 gelandet, aber es hat nicht sollen sein», sagte der Brite gewohnt gelassen dazu.

Dass er hinter den drei Titelanwärtern startet und der Kampf um die WM-Krone in Katar entschieden werden kann, kümmert ihn wenig. Im Rennen wolle er wie immer vorgehen, stellte der Mercedes-Star klar: «Ich werde nicht mehr oder weniger Risiko eingehen als in irgendeinem anderen Rennen. Denn ehrlich gesagt ist mir das Trio vor mir egal. Ich fahre mein eigenes Rennen und wenn sich eine Chance ergibt, dann werde ich auch versuchen, sie zu nutzen.»

Die Annahme vieler GP-Beobachter, er sei im Vorteil, weil er nicht an den Titelkampf denken müsse, teilt Russell nicht. Er winkte auf die entsprechende Frage ab: «Das sind drei grossartige Fahrer, die diesen GP wahrscheinlich wie jedes andere Rennen angehen werden. Lando ist entspannter denn je, er war überragend in den letzten fünf, sechs Rennen. Oscar ist eh immer sehr entspannt und Max ist Max. Das meine ich positiv. Er wird sich keinen Stress machen, denn er hat bereits vier Titel gewonnen. Ich glaube deshalb, dass die Drei nicht viel nachdenken werden. Aber vielleicht irre ich mich ja – hoffentlich tue ich das.»





GP-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433

13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534

15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137





Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22





