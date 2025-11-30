Russell: Das erwartet er von den Titelkandidaten
George Russell
Am Ende fehlte nur knapp eine Hundertstelsekunde: George Russell, der den Sprint in Katar als Zweiter aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen durfte und die Ziellinie nach 19 Runden auch als Zweiter kreuzte, verpasste im GP-Qualifying den dritten Platz nur knapp. Am Ende waren es 0,011 sec, die ihn von der Bestzeit von Max Verstappen trennten, der sich den dritten Startplatz für das zweitletzte Rennen gesichert hatte.
«Ganz ehrlich, mit meinen beiden Runden in Q3 war ich sehr glücklich, aber natürlich ist es ärgerlich, wenn man 11 Tausendstel hinter Max landet. Aber wenn du einen guten Job gemacht hast, dann kannst du dich damit abfinden. Natürlich wäre ich lieber auf Platz 3 gelandet, aber es hat nicht sollen sein», sagte der Brite gewohnt gelassen dazu.
Dass er hinter den drei Titelanwärtern startet und der Kampf um die WM-Krone in Katar entschieden werden kann, kümmert ihn wenig. Im Rennen wolle er wie immer vorgehen, stellte der Mercedes-Star klar: «Ich werde nicht mehr oder weniger Risiko eingehen als in irgendeinem anderen Rennen. Denn ehrlich gesagt ist mir das Trio vor mir egal. Ich fahre mein eigenes Rennen und wenn sich eine Chance ergibt, dann werde ich auch versuchen, sie zu nutzen.»
Die Annahme vieler GP-Beobachter, er sei im Vorteil, weil er nicht an den Titelkampf denken müsse, teilt Russell nicht. Er winkte auf die entsprechende Frage ab: «Das sind drei grossartige Fahrer, die diesen GP wahrscheinlich wie jedes andere Rennen angehen werden. Lando ist entspannter denn je, er war überragend in den letzten fünf, sechs Rennen. Oscar ist eh immer sehr entspannt und Max ist Max. Das meine ich positiv. Er wird sich keinen Stress machen, denn er hat bereits vier Titel gewonnen. Ich glaube deshalb, dass die Drei nicht viel nachdenken werden. Aber vielleicht irre ich mich ja – hoffentlich tue ich das.»
GP-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418
09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477
10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433
13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534
15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137
Sprint, Lusail International Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556
08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206
10. Alex Albon (T), Williams, +28,925
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529
13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916
15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638
17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171
18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 396 Punkte
02. Piastri 374
03. Verstappen 371
04. Russell 301
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 140
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 49
12. Alonso 42
13. Bearman 41
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 441
03. Red Bull Racing 400
04. Ferrari 378
05. Williams 122
06. Racing Bulls 90
07. Aston Martin 74
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22