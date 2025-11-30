Stella erklärt: Darum brach Norris seine Runde ab
Andrea Stella
Formel-1-WM-Leader Lando Norris wird den GP in Katar von Startplatz 2 in Angriff nehmen. Neben ihm startet sein McLaren-Teamkollege und WM-Gegner Oscar Piastri von der Pole ins zweitletzte Kräftemessen der Saison. Dahinter lauert Max Verstappen auf seine Chance, den Titelkampf bis ins letzte Rennen der Saison offen zu halten.
Zunächst deutete alles auf eine Pole des Briten hin. Doch als es darauf ankam, brach er seine schnelle Runde ab und steuerte die Box an. Sein Stallgefährte fuhr seinen letzten schnellen Q3-Versuch zu Ende und unterbot die Zeit von Norris um etwas mehr als eine Zehntelsekunde. Was war passiert?
Andrea Stella sprach nach der Zeitenjagd über die verpasste Chance seines Schützlings. «Er ist bei seinem schnellen Versuch in der zweiten Kurve nicht neben die Strecke gefahren, war aber drauf und dran, das zu tun. Deshalb musste er vom Gas und auf die Bremse. Und das sorgte dafür, dass die Runde hin war», schilderte der Teamchef der Mannschaft aus Woking.
Der Druck, der auf Norris und Piastri sowie auf dem McLaren-Team lastet, ist gross. Schafft es der WM-Leader an seinem Teamkollegen vorbei, hat er seinen ersten WM-Titel damit auf sicher. Das weiss auch der Chef der beiden McLaren-Stars. «Wir müssen als Team einfach weiterhin gut arbeiten und sicherstellen, dass alles in den Händen der beiden Jungs liegt. Die Zuverlässigkeit und die Boxenstopps müssen stimmen. Und ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen werden.»
«Es wird sehr knapp werden und wir müssen auch auf Verstappen achten, denn er war im Qualifying gar nicht so weit weg. Ich denke, wir können uns auf ein interessantes Rennen freuen», prophezeit der Ingenieur aus Italien.
GP-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418
09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477
10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433
13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534
15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137
Sprint, Lusail International Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556
08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206
10. Alex Albon (T), Williams, +28,925
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529
13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916
15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638
17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171
18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 396 Punkte
02. Piastri 374
03. Verstappen 371
04. Russell 301
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 140
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 49
12. Alonso 42
13. Bearman 41
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 441
03. Red Bull Racing 400
04. Ferrari 378
05. Williams 122
06. Racing Bulls 90
07. Aston Martin 74
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22