Stella erklärt: Darum brach Norris seine Runde ab

McLaren-Star Lando Norris hatte zum Ende des GP-Qualifyings in Katar keine Chance, sich zu verbessern, weil er seinen letzten schnellen Versuch nicht beendete. Teamchef Andrea Stella erklärt, was schief gelaufen ist.

Formel-1-WM-Leader Lando Norris wird den GP in Katar von Startplatz 2 in Angriff nehmen. Neben ihm startet sein McLaren-Teamkollege und WM-Gegner Oscar Piastri von der Pole ins zweitletzte Kräftemessen der Saison. Dahinter lauert Max Verstappen auf seine Chance, den Titelkampf bis ins letzte Rennen der Saison offen zu halten.

Zunächst deutete alles auf eine Pole des Briten hin. Doch als es darauf ankam, brach er seine schnelle Runde ab und steuerte die Box an. Sein Stallgefährte fuhr seinen letzten schnellen Q3-Versuch zu Ende und unterbot die Zeit von Norris um etwas mehr als eine Zehntelsekunde. Was war passiert?

Andrea Stella sprach nach der Zeitenjagd über die verpasste Chance seines Schützlings. «Er ist bei seinem schnellen Versuch in der zweiten Kurve nicht neben die Strecke gefahren, war aber drauf und dran, das zu tun. Deshalb musste er vom Gas und auf die Bremse. Und das sorgte dafür, dass die Runde hin war», schilderte der Teamchef der Mannschaft aus Woking.

Der Druck, der auf Norris und Piastri sowie auf dem McLaren-Team lastet, ist gross. Schafft es der WM-Leader an seinem Teamkollegen vorbei, hat er seinen ersten WM-Titel damit auf sicher. Das weiss auch der Chef der beiden McLaren-Stars. «Wir müssen als Team einfach weiterhin gut arbeiten und sicherstellen, dass alles in den Händen der beiden Jungs liegt. Die Zuverlässigkeit und die Boxenstopps müssen stimmen. Und ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen werden.»

«Es wird sehr knapp werden und wir müssen auch auf Verstappen achten, denn er war im Qualifying gar nicht so weit weg. Ich denke, wir können uns auf ein interessantes Rennen freuen», prophezeit der Ingenieur aus Italien.





GP-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433

13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534

15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137





Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22





