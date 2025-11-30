Katar-GP im TV: So wird Lando Norris Weltmeister
Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen
Es liegt in der Hand von Lando Norris, an diesem 30. November 2025 zum 35. Formel-1-Weltmeister zu werden: Der McLaren-Fahrer wird um 17.00 Uhr europäischer Zeit in den Grossen Preis von Katar gehen, auf Startplatz 2 hinter seinem WM-Rivalen Oscar Piastri, gleich dahinter lauert auf P3 der vierfache Champion Max Verstappen.
Die Ausgangslage in der WM: Norris liegt 22 Punkte vor seinem McLaren-Stallgefährten Piastri und 25 Punkte vor Verstappen.
Um zum elften britischen F1-Weltmeister zu werden, muss der 26-jährige Norris …
… das Rennen gewinnen, ungeachtet des Ergebnisses von Piastri und Verstappen. Dabei ein skurriler Fakt: Norris hat keinen seiner bisherigen 11 GP-Siege von P2 errungen.
… auf den Rängen 2 bis 9 ins Ziel kommen, dabei aber Piastri um je zwei Ränge hinter sich haben. Wird also Norris Zweiter, darf Piastri höchstens Vierter werden, wird Norris Dritter, muss Piastri Fünfter werden etc.
Die WM-Entscheidung gibt es bei SPEEDWEEK.com im Live-Ticker (ab ca. 16.30 Uhr europäischer Zeit), dazu zeigen wir hier unten, was die Kollegen vom Fernsehen alles vorbereitet haben.
Katar-GP im TV
Sonntag, 30. November
12.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory
14.30 Sky Sport F1 – Best Onboards: Daniel Ricciardo
15.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
15.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
15.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
16.20 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen
16.35 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen
16.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
17.00 Grosser Preis von Katar (57 Runden, bei uns im Live-Ticker)
18.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
20.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
20.15 ORF 1 – Die Analyse
20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
22.30 Sky Sport F1 –Ted’s Notebook
22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen
23.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt
GP-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418
09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477
10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433
13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534
15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137
Sprint, Lusail International Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556
08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206
10. Alex Albon (T), Williams, +28,925
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529
13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916
15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638
17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171
18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 396 Punkte
02. Piastri 374
03. Verstappen 371
04. Russell 301
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 140
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 49
12. Alonso 42
13. Bearman 41
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 441
03. Red Bull Racing 400
04. Ferrari 378
05. Williams 122
06. Racing Bulls 90
07. Aston Martin 74
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22