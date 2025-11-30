Katar-GP im TV: So wird Lando Norris Weltmeister

​Der Engländer Lando Norris kann an diesem 30. November 2025 in Katar erstmals Formel-1-Weltmeister werden. Wir sagen, was dazu passieren muss und wie Sie die mögliche Entscheidung am besten verfolgen.

Es liegt in der Hand von Lando Norris, an diesem 30. November 2025 zum 35. Formel-1-Weltmeister zu werden: Der McLaren-Fahrer wird um 17.00 Uhr europäischer Zeit in den Grossen Preis von Katar gehen, auf Startplatz 2 hinter seinem WM-Rivalen Oscar Piastri, gleich dahinter lauert auf P3 der vierfache Champion Max Verstappen.

Die Ausgangslage in der WM: Norris liegt 22 Punkte vor seinem McLaren-Stallgefährten Piastri und 25 Punkte vor Verstappen.

Um zum elften britischen F1-Weltmeister zu werden, muss der 26-jährige Norris …

… das Rennen gewinnen, ungeachtet des Ergebnisses von Piastri und Verstappen. Dabei ein skurriler Fakt: Norris hat keinen seiner bisherigen 11 GP-Siege von P2 errungen.



… auf den Rängen 2 bis 9 ins Ziel kommen, dabei aber Piastri um je zwei Ränge hinter sich haben. Wird also Norris Zweiter, darf Piastri höchstens Vierter werden, wird Norris Dritter, muss Piastri Fünfter werden etc.



Die WM-Entscheidung gibt es bei SPEEDWEEK.com im Live-Ticker (ab ca. 16.30 Uhr europäischer Zeit), dazu zeigen wir hier unten, was die Kollegen vom Fernsehen alles vorbereitet haben.





Katar-GP im TV

Sonntag, 30. November

12.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory

14.30 Sky Sport F1 – Best Onboards: Daniel Ricciardo

15.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

15.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

15.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

16.20 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

16.35 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen

16.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

17.00 Grosser Preis von Katar (57 Runden, bei uns im Live-Ticker)

18.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

20.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.15 ORF 1 – Die Analyse

20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.30 Sky Sport F1 –Ted’s Notebook

22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt





GP-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433

13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534

15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137





Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22