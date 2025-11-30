McLaren: GP-Sieg futsch, Chef Stella gibt Fehler zu
Andrea Stella und Ralf Schumacher
Wie konnte McLaren ein solcher Fehler unterlaufen? Das ist die heisseste Frage im Fahrerlager des Lusail International Circuit nach einem spannenden Grand Prix und einem überragenden Sieger Max Verstappen.
Die Red Bull Racing-Mannschaft holte bei einer frühen Safety Car-Phase Verstappen sofort an die Box, McLaren liess aber beide Fahrer auf der Bahn.
Ist hier McLaren über die eigene Fairness-Regel gestolpert? Dass eben weder Lando Norris noch Oscar Piastri benachteiligt werden soll? Klar hätte es (hätte McLaren einen Fahrer an die Box geholt) sofort Fragen gegeben, wieso dieser eine den Ruf erhielt, der andere aber nicht.
Wie sich zeigte, fielen die beiden Papaya-Fahrer zurück, Piastri wurde Zweiter, Norris rettete kurz vor Schluss von Platz 4. Und das in einem Rennen, das eigentlich mit dem Doppelsieg Piastri vor Norris hätte enden sollen.
Wie erklärt McLaren-Teamchef Andrea Stella diese Niederlage? Der Italiener sagt: «Es stimmt, wir hatten das Potenzial, dieses Rennen mit Oscar zu gewinnen. Er hätte diesen Sieg verdient gehabt. Er war der Schnellste im Qualifying und im Sprint.»
«Sicherlich war das Podium für Lando möglich, aber wir haben den Sieg mit Oscar verloren und auch einen Podestplatz mit Lando. Unsere Entscheidung war falsch.»
«Wenn wir beide Autos hereingeholt hätten, so hätte Lando sich hinten anstellen und warten müssen. Das war eine unserer Überlegungen, aber vor allem wurden wir davon überrumpelt, dass wirklich alle Fahrer reinkommen.»
«Wie immer werden wir aus dem Rennen lernen und für das nächste Wochenende von Abu Dhabi, wo das noch wichtiger sein wird, stärker auftreten.»
Dann gibt Stella zu: «Um ehrlich zu sein, haben wir nicht erwartet, dass alle anderen Fahrer an die Box kommen würden. Wenn man das führende Auto hat, weiss man halt oft nicht, was die Anderen tun werden. Wir haben uns entschieden, und es war die falsche Entscheidung.»
Klar machten sich auch die Fahrer Gedanken, ob das nun richtig war. Lando sofort: «Wir hätten an die Box kommen sollen, nicht wahr?»
Sein Renningenieur faselte dann etwas von Flexibilität im weiteren Rennverlauf. Stella dazu: «Damit war gemeint, dass wir von einer weiteren Safety Car-Phase stark profitiert hätten. Für alle anderen war die Vorgehensweise nach ihrem Stopp in Runde 7 klar. Leider hat sich diese Strategie dann als die Siegerstrategie erwiesen.»
«Wir dachten, wir hätten genügend Speed im Auto, um den Rückstand wettzumachen, aber es gab kaum Reifenverschleiss, und wir konnten unser Grund-Tempo nicht nutzen. Alles in allem endete das Rennen leider nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten.»
«Ich bin vor allem für Oscar sehr enttäuscht, der an diesem Wochenende zur alten Form zurückgefunden hat. Er hat alles richtig gemacht – er war schnell, solide, konstant.»
Klar kursierten im Fahrerlager sofort Fragen, ob nun McLaren gegen Verstappen Norris Priorität geben müssen, auf Kosten von Piastri. Aber Andrea Stella sagt: «Beide können den Titel noch holen. Wir haben die Chance von Oscar zu respektieren und werden unsere Piloten frei fahren lassen.»
Katar-GP, Lusail International Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24:38,241 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,995
03. Carlos Sainz (E), Williams, +22,665
04. Lando Norris (GB), McLaren, +23,315
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +28,317
06. George Russell (GB), Mercedes, +48,599
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +54,045
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,785
09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:00,073 min
10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:01,770
11. Alex Albon (T), Williams, +1:06,931
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:17,730
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:24,812
14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1
16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2 * (Aufgabe)
18. Isack Hadjar (F), Racing Bulls,+2 * (Reifenschaden)
Out
* Stroll und Hadjar out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet
Oliver Bearman (GB), Haas, Aufgabe
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Unfall
WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 408 Punkte
02. Verstappen 396
03. Piastri 392
04. Russell 309
05. Leclerc 230
06. Hamilton 152
07. Antonelli 150
08. Albon 73
09. Sainz 64
10. Hadjar 51
11. Hülkenberg 49
12. Alonso 48
13. Bearman 41
14. Lawson 38
15. Tsunoda 33
16. Ocon 32
17. Stroll 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 800 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 459
03. Red Bull Racing 426
04. Ferrari 382
05. Williams 137
06. Racing Bulls 92
07. Aston Martin 80
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22