McLaren: GP-Sieg futsch, Chef Stella gibt Fehler zu

Für GP-Sieger Ralf Schumacher steht fest: «McLaren hat diesen Sieg verschenkt, das kann keiner schönreden.» McLaren-Teamchef Andrea Stella muss zugeben: «Unsere Entscheidung in Katar war falsch.»

Wie konnte McLaren ein solcher Fehler unterlaufen? Das ist die heisseste Frage im Fahrerlager des Lusail International Circuit nach einem spannenden Grand Prix und einem überragenden Sieger Max Verstappen.

Die Red Bull Racing-Mannschaft holte bei einer frühen Safety Car-Phase Verstappen sofort an die Box, McLaren liess aber beide Fahrer auf der Bahn.

Ist hier McLaren über die eigene Fairness-Regel gestolpert? Dass eben weder Lando Norris noch Oscar Piastri benachteiligt werden soll? Klar hätte es (hätte McLaren einen Fahrer an die Box geholt) sofort Fragen gegeben, wieso dieser eine den Ruf erhielt, der andere aber nicht.

Wie sich zeigte, fielen die beiden Papaya-Fahrer zurück, Piastri wurde Zweiter, Norris rettete kurz vor Schluss von Platz 4. Und das in einem Rennen, das eigentlich mit dem Doppelsieg Piastri vor Norris hätte enden sollen.



Wie erklärt McLaren-Teamchef Andrea Stella diese Niederlage? Der Italiener sagt: «Es stimmt, wir hatten das Potenzial, dieses Rennen mit Oscar zu gewinnen. Er hätte diesen Sieg verdient gehabt. Er war der Schnellste im Qualifying und im Sprint.»



«Sicherlich war das Podium für Lando möglich, aber wir haben den Sieg mit Oscar verloren und auch einen Podestplatz mit Lando. Unsere Entscheidung war falsch.»



«Wenn wir beide Autos hereingeholt hätten, so hätte Lando sich hinten anstellen und warten müssen. Das war eine unserer Überlegungen, aber vor allem wurden wir davon überrumpelt, dass wirklich alle Fahrer reinkommen.»



«Wie immer werden wir aus dem Rennen lernen und für das nächste Wochenende von Abu Dhabi, wo das noch wichtiger sein wird, stärker auftreten.»



Dann gibt Stella zu: «Um ehrlich zu sein, haben wir nicht erwartet, dass alle anderen Fahrer an die Box kommen würden. Wenn man das führende Auto hat, weiss man halt oft nicht, was die Anderen tun werden. Wir haben uns entschieden, und es war die falsche Entscheidung.»



Klar machten sich auch die Fahrer Gedanken, ob das nun richtig war. Lando sofort: «Wir hätten an die Box kommen sollen, nicht wahr?»



Sein Renningenieur faselte dann etwas von Flexibilität im weiteren Rennverlauf. Stella dazu: «Damit war gemeint, dass wir von einer weiteren Safety Car-Phase stark profitiert hätten. Für alle anderen war die Vorgehensweise nach ihrem Stopp in Runde 7 klar. Leider hat sich diese Strategie dann als die Siegerstrategie erwiesen.»



«Wir dachten, wir hätten genügend Speed im Auto, um den Rückstand wettzumachen, aber es gab kaum Reifenverschleiss, und wir konnten unser Grund-Tempo nicht nutzen. Alles in allem endete das Rennen leider nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten.»



«Ich bin vor allem für Oscar sehr enttäuscht, der an diesem Wochenende zur alten Form zurückgefunden hat. Er hat alles richtig gemacht – er war schnell, solide, konstant.»



Klar kursierten im Fahrerlager sofort Fragen, ob nun McLaren gegen Verstappen Norris Priorität geben müssen, auf Kosten von Piastri. Aber Andrea Stella sagt: «Beide können den Titel noch holen. Wir haben die Chance von Oscar zu respektieren und werden unsere Piloten frei fahren lassen.»







Katar-GP, Lusail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24:38,241 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,995

03. Carlos Sainz (E), Williams, +22,665

04. Lando Norris (GB), McLaren, +23,315

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +28,317

06. George Russell (GB), Mercedes, +48,599

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +54,045

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,785

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:00,073 min

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:01,770

11. Alex Albon (T), Williams, +1:06,931

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:17,730

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:24,812

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2 * (Aufgabe)

18. Isack Hadjar (F), Racing Bulls,+2 * (Reifenschaden)

Out

* Stroll und Hadjar out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Oliver Bearman (GB), Haas, Aufgabe

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 408 Punkte

02. Verstappen 396

03. Piastri 392

04. Russell 309

05. Leclerc 230

06. Hamilton 152

07. Antonelli 150

08. Albon 73

09. Sainz 64

10. Hadjar 51

11. Hülkenberg 49

12. Alonso 48

13. Bearman 41

14. Lawson 38

15. Tsunoda 33

16. Ocon 32

17. Stroll 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 800 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 459

03. Red Bull Racing 426

04. Ferrari 382

05. Williams 137

06. Racing Bulls 92

07. Aston Martin 80

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22