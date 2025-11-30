Oscar Piastri: Riesenfrust nach Team-Fehler in Katar!
Oscar Piastri stand der Frust ins Gesicht geschrieben, als er die Trophäe für den zweiten Platz entgegennahm
Das Gesicht von Oscar Piastri sprach Bände, als er sich nur wenige Minuten nach dem Fallen der Katar-Zielflagge den Fragen von GP-Veteran Martin Brundle stellte. Der Australier selbst gab sich aber wortkarg, als er erklärte: «Heute haben wir es ganz klar nicht richtig hinbekommen.»
Gemeint war die Strategie seines Teams, das sich entschied, beim Safety-Car in der siebten Runde keine Reifenwechsel durchzuführen. Piastri lag da in Führung, sein Teamkollege Lando Norris war auf Platz 3 unterwegs, nachdem er eine Position gegen den von Startplatz 3 losgebrausten Max Verstappen verloren hatte.
Wegen der Runden-Limit-Vorgabe von Pirelli durften die GP-Stars maximal 25 Umläufe auf dem gleichen Reifensatz absolvieren. Für das 57-Runden-Rennen bedeutete dies, dass jeder mindestens zwei Mal die Box besuchen musste. Der spätere Stopp der McLaren-Stars warf sie zurück. Die frischeren Reifen am Ende reichten nicht, um die nötigen Positionsgewinne zu erzielen, nachdem das Duo zurückgefallen war.
«Ich fuhr das bestmögliche Rennen und so schnell ich nur konnte», erzählte Piastri. «Da war wirklich nicht mehr möglich. Ich gab mein Bestes, aber es sollte wohl nicht sein. Rückblickend ist klar, was wir hätten tun sollen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das als Team noch besprechen werden.»
Und der 24-Jährige, der mit einem Rückstand von 16 WM-Zählern als WM-Dritter zum WM-Finale in Abu Dhabi reist, tröstete sich: «Nicht alles ist schlecht. Das war ein wirklich gutes Wochenende und unser Tempo war sehr stark. Aber das ist jetzt einfach etwas schwer zu verdauen.»
Katar-GP, Lusail International Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24:38,241 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,995
03. Carlos Sainz (E), Williams, +22,665
04. Lando Norris (GB), McLaren, +23,315
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +28,317
06. George Russell (GB), Mercedes, +48,599
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +54,045
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,785
09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:00,073 min
10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:01,770
11. Alex Albon (T), Williams, +1:06,931
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:17,730
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:24,812
14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1
16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2 * (Aufgabe)
18. Isack Hadjar (F), Racing Bulls,+2 * (Reifenschaden)
Out
* Stroll und Hadjar out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet
Oliver Bearman (GB), Haas, Aufgabe
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Unfall
WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 408 Punkte
02. Verstappen 396
03. Piastri 392
04. Russell 309
05. Leclerc 230
06. Hamilton 152
07. Antonelli 150
08. Albon 73
09. Sainz 64
10. Hadjar 51
11. Hülkenberg 49
12. Alonso 48
13. Bearman 41
14. Lawson 38
15. Tsunoda 33
16. Ocon 32
17. Stroll 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 800 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 459
03. Red Bull Racing 426
04. Ferrari 382
05. Williams 137
06. Racing Bulls 92
07. Aston Martin 80
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22