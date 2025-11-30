Oscar Piastri: Riesenfrust nach Team-Fehler in Katar!

Oscar Piastri stand der Frust ins Gesicht geschrieben, als er die Trophäe für den zweiten Platz entgegennahm

Oscar Piastri hatte das Rennen auf dem Lusail International Circuit von der Pole in Angriff nehmen dürfen. Am Ende kreuzte er die Ziellinie aber nur als Zweiter. Entsprechend schlecht gelaunt stieg er aus dem Cockpit.

Das Gesicht von Oscar Piastri sprach Bände, als er sich nur wenige Minuten nach dem Fallen der Katar-Zielflagge den Fragen von GP-Veteran Martin Brundle stellte. Der Australier selbst gab sich aber wortkarg, als er erklärte: «Heute haben wir es ganz klar nicht richtig hinbekommen.»

Gemeint war die Strategie seines Teams, das sich entschied, beim Safety-Car in der siebten Runde keine Reifenwechsel durchzuführen. Piastri lag da in Führung, sein Teamkollege Lando Norris war auf Platz 3 unterwegs, nachdem er eine Position gegen den von Startplatz 3 losgebrausten Max Verstappen verloren hatte.

Wegen der Runden-Limit-Vorgabe von Pirelli durften die GP-Stars maximal 25 Umläufe auf dem gleichen Reifensatz absolvieren. Für das 57-Runden-Rennen bedeutete dies, dass jeder mindestens zwei Mal die Box besuchen musste. Der spätere Stopp der McLaren-Stars warf sie zurück. Die frischeren Reifen am Ende reichten nicht, um die nötigen Positionsgewinne zu erzielen, nachdem das Duo zurückgefallen war.

«Ich fuhr das bestmögliche Rennen und so schnell ich nur konnte», erzählte Piastri. «Da war wirklich nicht mehr möglich. Ich gab mein Bestes, aber es sollte wohl nicht sein. Rückblickend ist klar, was wir hätten tun sollen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das als Team noch besprechen werden.»

Und der 24-Jährige, der mit einem Rückstand von 16 WM-Zählern als WM-Dritter zum WM-Finale in Abu Dhabi reist, tröstete sich: «Nicht alles ist schlecht. Das war ein wirklich gutes Wochenende und unser Tempo war sehr stark. Aber das ist jetzt einfach etwas schwer zu verdauen.»





Katar-GP, Lusail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24:38,241 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,995

03. Carlos Sainz (E), Williams, +22,665

04. Lando Norris (GB), McLaren, +23,315

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +28,317

06. George Russell (GB), Mercedes, +48,599

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +54,045

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,785

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:00,073 min

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:01,770

11. Alex Albon (T), Williams, +1:06,931

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:17,730

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:24,812

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2 * (Aufgabe)

18. Isack Hadjar (F), Racing Bulls,+2 * (Reifenschaden)

Out

* Stroll und Hadjar out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Oliver Bearman (GB), Haas, Aufgabe

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 408 Punkte

02. Verstappen 396

03. Piastri 392

04. Russell 309

05. Leclerc 230

06. Hamilton 152

07. Antonelli 150

08. Albon 73

09. Sainz 64

10. Hadjar 51

11. Hülkenberg 49

12. Alonso 48

13. Bearman 41

14. Lawson 38

15. Tsunoda 33

16. Ocon 32

17. Stroll 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 800 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 459

03. Red Bull Racing 426

04. Ferrari 382

05. Williams 137

06. Racing Bulls 92

07. Aston Martin 80

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22