Marko: «Verstappen in Abu Dhabi voll auf Angriff!»
Max Verstappen und Dr. Helmut Marko nach dem Katar-GP
Des einen Leid ist des Anderen Glück: Im Mediensaal des Lusail International Circuit gingen die Augenbrauen hoch, als die beiden McLaren in einer frühen Safety Car-Phase dieses Katar-GP nicht hereinkamen, die anderen Piloten aber diese Chance sofort nutzten.
Ex-GP-Pilot Martin Brundle sagte sofort: «Damit haben sie sich keinen Gefallen gemacht, denn später werden sie Max Verstappen auf der Bahn überholen müssen. Dazu bräuchten sie nun gewaltigen Speed.»
Aber der kam nicht, Verstappen fuhr den Sieg locker nach Hause, mit einem viel besser liegenden Auto als in den Trainings und im Sprint.
Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Die Grundlage zum Sieg war die richtige Entscheidung, die Safety Car-Phase sofort zum Reifenwechsel zu nutzen. Der zweite ausschlaggebende Punkt heute war unser Speed im Rennen, der absolut auf Augenhöhe mit McLaren gewesen ist.»
«Vor allem beim Speed auf dem harten Reifen war Max ganz stark. Aber gleichzeitig ist Verstappen nur so schnell gefahren, wie er musste, um Piastri nicht näherkommen zu lassen.»
«Wir waren natürlich positiv überrascht, dass McLaren da nicht mindestens ein Auto an die Box geholt hat. Wir wussten – mit diesem perfekt getimten ersten Stopp haben wir eine Hand am Siegerpokal.»
Marko sagt, was viele im Fahrerlager des Lusail International Circuit denken: «Wir hätten bei zwei Fahrer da vorne sicher einen an die Box geholt.»
Wie steht es um die WM-Chance von Max Verstappen? Marko weiss: «Nun, Max liegt zwölf Punkte zurück, und wenn gleichzeitig Lando nur Rang 3 holen kann, dann klappt das. Wenn ich daran denke, dass Max mal 104 Punkte zurück lag, nun sind es noch zwölf, unglaublich!»
«Wir werden in Abu Dhabi erneut voll auf Angriff fahren und hoffentlich am Freitag vom ersten Training an auf Tempo sein.»
Katar-GP, Lusail International Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24:38,241 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,995
03. Carlos Sainz (E), Williams, +22,665
04. Lando Norris (GB), McLaren, +23,315
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +28,317
06. George Russell (GB), Mercedes, +48,599
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +54,045
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,785
09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:00,073 min
10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:01,770
11. Alex Albon (T), Williams, +1:06,931
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:17,730
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:24,812
14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1
16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2 * (Aufgabe)
18. Isack Hadjar (F), Racing Bulls,+2 * (Reifenschaden)
Out
* Stroll und Hadjar out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet
Oliver Bearman (GB), Haas, Aufgabe
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Unfall
WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 408 Punkte
02. Verstappen 396
03. Piastri 392
04. Russell 309
05. Leclerc 230
06. Hamilton 152
07. Antonelli 150
08. Albon 73
09. Sainz 64
10. Hadjar 51
11. Hülkenberg 49
12. Alonso 48
13. Bearman 41
14. Lawson 38
15. Tsunoda 33
16. Ocon 32
17. Stroll 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 800 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 459
03. Red Bull Racing 426
04. Ferrari 382
05. Williams 137
06. Racing Bulls 92
07. Aston Martin 80
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22