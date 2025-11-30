Marko: «Verstappen in Abu Dhabi voll auf Angriff!»

​Max Verstappen hat in Katar alles richtig gemacht und seinen 70. GP-Sieg eingefahren, unterstützt von einer perfekten Strategie von Red Bull Racing. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ordnet ein.

Des einen Leid ist des Anderen Glück: Im Mediensaal des Lusail International Circuit gingen die Augenbrauen hoch, als die beiden McLaren in einer frühen Safety Car-Phase dieses Katar-GP nicht hereinkamen, die anderen Piloten aber diese Chance sofort nutzten.

Ex-GP-Pilot Martin Brundle sagte sofort: «Damit haben sie sich keinen Gefallen gemacht, denn später werden sie Max Verstappen auf der Bahn überholen müssen. Dazu bräuchten sie nun gewaltigen Speed.»

Aber der kam nicht, Verstappen fuhr den Sieg locker nach Hause, mit einem viel besser liegenden Auto als in den Trainings und im Sprint.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Die Grundlage zum Sieg war die richtige Entscheidung, die Safety Car-Phase sofort zum Reifenwechsel zu nutzen. Der zweite ausschlaggebende Punkt heute war unser Speed im Rennen, der absolut auf Augenhöhe mit McLaren gewesen ist.»



«Vor allem beim Speed auf dem harten Reifen war Max ganz stark. Aber gleichzeitig ist Verstappen nur so schnell gefahren, wie er musste, um Piastri nicht näherkommen zu lassen.»



«Wir waren natürlich positiv überrascht, dass McLaren da nicht mindestens ein Auto an die Box geholt hat. Wir wussten – mit diesem perfekt getimten ersten Stopp haben wir eine Hand am Siegerpokal.»



Marko sagt, was viele im Fahrerlager des Lusail International Circuit denken: «Wir hätten bei zwei Fahrer da vorne sicher einen an die Box geholt.»



Wie steht es um die WM-Chance von Max Verstappen? Marko weiss: «Nun, Max liegt zwölf Punkte zurück, und wenn gleichzeitig Lando nur Rang 3 holen kann, dann klappt das. Wenn ich daran denke, dass Max mal 104 Punkte zurück lag, nun sind es noch zwölf, unglaublich!»



«Wir werden in Abu Dhabi erneut voll auf Angriff fahren und hoffentlich am Freitag vom ersten Training an auf Tempo sein.»







Katar-GP, Lusail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24:38,241 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,995

03. Carlos Sainz (E), Williams, +22,665

04. Lando Norris (GB), McLaren, +23,315

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +28,317

06. George Russell (GB), Mercedes, +48,599

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +54,045

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,785

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:00,073 min

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:01,770

11. Alex Albon (T), Williams, +1:06,931

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:17,730

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:24,812

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2 * (Aufgabe)

18. Isack Hadjar (F), Racing Bulls,+2 * (Reifenschaden)

Out

* Stroll und Hadjar out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Oliver Bearman (GB), Haas, Aufgabe

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 408 Punkte

02. Verstappen 396

03. Piastri 392

04. Russell 309

05. Leclerc 230

06. Hamilton 152

07. Antonelli 150

08. Albon 73

09. Sainz 64

10. Hadjar 51

11. Hülkenberg 49

12. Alonso 48

13. Bearman 41

14. Lawson 38

15. Tsunoda 33

16. Ocon 32

17. Stroll 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 800 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 459

03. Red Bull Racing 426

04. Ferrari 382

05. Williams 137

06. Racing Bulls 92

07. Aston Martin 80

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22