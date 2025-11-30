Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Sind in Schlagdistanz»

Mercedes-Star George Russell schaffte es im Katar-Sprint als Zweiter aufs Treppchen, im GP-Qualifying musste er sich aber mit dem vierten Platz begnügen. Teamchef Toto Wolff hofft dennoch auf einen Podestplatz.

Das Mercedes-Duo George Russell und Kimi Antonelli war im Sprint von Katar schnell unterwegs. Allerdings kassierte der Rookie aus dem Werksteam der Sternmarke noch eine 5-sec-Strafe, weil er die Streckengrenzen zu oft missachtet hatte. Am Ende musste sich der Teenager mit dem sechsten Platz begnügen. Sehr viel besser lief es für seinen Teamkollegen, der das Rennen aus der ersten Startreihe neben Polesetter Oscar Piastri in Angriff genommen und auch als Zweiter hinter dem Australier beendet hatte.

Auch im Qualifying zum zweitletzten Grand Prix des Jahres war der Routinier der Schnellere, er sicherte sich den vierten Startplatz für den GP auf dem Wüstenkurs. Antonelli schaffte es, die fünftschnellste Runde zu drehen. Russell verpasste die Top-3 nur um knapp eine Hundertstelsekunde, was angesichts der überholfeindlichen Strecke besonders schmerzlich war.

Dennoch hielt Teamchef Toto Wolff hinterher fest: «Es war ein solider, wenn auch nicht spektakulärer Samstag in Katar.» Und er erklärte: «Vor dem Wochenende lag unser Fokus darauf, weiterhin eine gute Punkteausbeute zu erzielen, um uns vor dem letzten Saisonrennen den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung zu sichern.»

«Der zweite Platz von George im Sprint und die drei weiteren Punkte von Kimi haben uns dabei geholfen, unseren Vorsprung leicht auszubauen. Die ordentliche Qualifikation mit den Fahrern auf den Plätzen 4 und 5 gibt uns eine gute Chance, unseren Platz in der Gesamtwertung am Sonntag zu festigen», ist sich der Österreicher sicher.

Gleichzeitig mahnte Wolff: «Das Feld ist unglaublich konkurrenzfähig. In der GP-Qualifikation lag zwischen mehreren Positionen nur eine Zehntelsekunde. Wir haben auch gesehen, wie schwierig das Überholen im Sprint war. Daher wird es entscheidend sein, im GP nach der ersten Runde in einer starken Position zu sein.»

Der ehrgeizige Teamchef glaubt an die Podest-Chance seiner Schützlinge. Er räumt zwar ein: «McLaren ist an diesem Wochenende eindeutig die Referenz.» Fügt aber im gleichen Atemzug an: «Aber wir sind in Schlagdistanz.» Und er verspricht: «Wir werden hart kämpfen, um einen Platz auf dem Podium zu erreichen, und hoffentlich das tun, was nötig ist, um den zweiten Platz in der Team-Wertung zu sichern.»





GP-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433

13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534

15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137





Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22



