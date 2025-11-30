Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Sind in Schlagdistanz»
Das Mercedes-Duo George Russell und Kimi Antonelli war im Sprint von Katar schnell unterwegs. Allerdings kassierte der Rookie aus dem Werksteam der Sternmarke noch eine 5-sec-Strafe, weil er die Streckengrenzen zu oft missachtet hatte. Am Ende musste sich der Teenager mit dem sechsten Platz begnügen. Sehr viel besser lief es für seinen Teamkollegen, der das Rennen aus der ersten Startreihe neben Polesetter Oscar Piastri in Angriff genommen und auch als Zweiter hinter dem Australier beendet hatte.
Auch im Qualifying zum zweitletzten Grand Prix des Jahres war der Routinier der Schnellere, er sicherte sich den vierten Startplatz für den GP auf dem Wüstenkurs. Antonelli schaffte es, die fünftschnellste Runde zu drehen. Russell verpasste die Top-3 nur um knapp eine Hundertstelsekunde, was angesichts der überholfeindlichen Strecke besonders schmerzlich war.
Dennoch hielt Teamchef Toto Wolff hinterher fest: «Es war ein solider, wenn auch nicht spektakulärer Samstag in Katar.» Und er erklärte: «Vor dem Wochenende lag unser Fokus darauf, weiterhin eine gute Punkteausbeute zu erzielen, um uns vor dem letzten Saisonrennen den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung zu sichern.»
«Der zweite Platz von George im Sprint und die drei weiteren Punkte von Kimi haben uns dabei geholfen, unseren Vorsprung leicht auszubauen. Die ordentliche Qualifikation mit den Fahrern auf den Plätzen 4 und 5 gibt uns eine gute Chance, unseren Platz in der Gesamtwertung am Sonntag zu festigen», ist sich der Österreicher sicher.
Gleichzeitig mahnte Wolff: «Das Feld ist unglaublich konkurrenzfähig. In der GP-Qualifikation lag zwischen mehreren Positionen nur eine Zehntelsekunde. Wir haben auch gesehen, wie schwierig das Überholen im Sprint war. Daher wird es entscheidend sein, im GP nach der ersten Runde in einer starken Position zu sein.»
Der ehrgeizige Teamchef glaubt an die Podest-Chance seiner Schützlinge. Er räumt zwar ein: «McLaren ist an diesem Wochenende eindeutig die Referenz.» Fügt aber im gleichen Atemzug an: «Aber wir sind in Schlagdistanz.» Und er verspricht: «Wir werden hart kämpfen, um einen Platz auf dem Podium zu erreichen, und hoffentlich das tun, was nötig ist, um den zweiten Platz in der Team-Wertung zu sichern.»
GP-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418
09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477
10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433
13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534
15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137
Sprint, Lusail International Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556
08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206
10. Alex Albon (T), Williams, +28,925
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529
13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916
15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638
17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171
18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 396 Punkte
02. Piastri 374
03. Verstappen 371
04. Russell 301
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 140
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 49
12. Alonso 42
13. Bearman 41
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 441
03. Red Bull Racing 400
04. Ferrari 378
05. Williams 122
06. Racing Bulls 90
07. Aston Martin 74
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22