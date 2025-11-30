Live-Ticker Katar-GP: WM-Entscheidung in der Wüste?

Lando Norris geht zwar nur von Startplatz 2 ins Rennen von Katar, dennoch hat er die besten Karten im WM-Titelkampf

Die GP-Stars rücken in Katar zum zweitletzten Kräftemessen der Saison aus. Die Top-3 der Startaufstellung hat noch Chancen, den WM-Titel zu erobern. Ob die Entscheidung fällt, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.

Das zweitletzte Formel-1-Qualifying des Jahres entschied Oscar Piastri für sich. Der WM-Zweite, dem 22 Punkte auf seinen McLaren-Stallgefährten Lando Norris an der Spitze fehlten, schaffte es am Ende, die provisorische Pole-Zeit des WM-Leaders aus dem eigenen Team um 0,108 sec zu unterbieten.

Neben dem Duo aus dem Rennstall aus Woking hat auch Titelverteidiger Max Verstappen noch eine – sehr geringe – Chance, die WM-Krone zu erobern. Der Red Bull Racing-Star drehte im Abschlusstraining auf dem Lusail International Circuit die drittschnellste Runde und startet deshalb direkt hinter seinen beiden WM-Kontrahenten. Sein Rückstand auf den WM-Leader beträgt 25 WM-Zähler.

Die Spannung ist gross, denn wenn Norris beim Start die Führung übernehmen und sie ins Ziel bringen kann, hat er seinen ersten Gesamtsieg in der Tasche. Sollte der Brite nicht den Sieg holen, muss er auf jeden Fall vor seinen beiden Gegnern ins Ziel kommen, wobei Piastri die schwarz-weiss karierte Zielflagge nicht direkt nach Norris sehen darf.

Was beim Start passiert und ob die WM-Entscheidung schon vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi fällt, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitgelesen werden.