Carlos Sainz (Williams/3.): «Das war alles perfekt»
Carlos Sainz
29. GP-Podestplatz für den vierfachen GP-Sieger Carlos Sainz beim unterhaltsamen Grand Prix von Katar auf dem Lusail International Circuit, der Williams-Pilot profitiert vom Strategie-Patzer von McLaren und erobert für seinen Rennstall das zweite Podest, schon in Baku war er auf P3 ins Ziel gekommen.
Nach seinem fabelhaften Rennen stellt der Madrilene fest: «Ich platze fast vor Glück! Vom siebten Startplatz aus machte ich mich auf ein schwieriges Rennen gefasst, aber dann konnte ich tollen Speed zeigen, und das Rennglück war ein wenig auf unserer Seite.»
«Ich wüsste nicht, wie ich in diesem Grand Prix noch hätte schneller fahren können, und wir haben in Sachen Strategie alles richtig gemacht. Ich hatte einen perfekten Start, und auch mein Reifen-Management war – bei aller Bescheidenheit – sehr gut.»
«Zum Schluss des Rennens wusste ich, dass Norris näherkommt, aber mir war auch klar, dass er zunächst mal an Antonelli vorbeigehen muss. Das hat Lando zwar geschafft. Aber dann konnte ich P3 ins Ziel retten, und dies trotz Problemen, nachdem ich kurz neben der Bahn gewesen war.»
«Alles zusammengefasst hat uns das heute einen Podestplatz beschert. Ich muss zugeben, das kam ein wenig unerwartet, aber wir nehmen dass gerne an, und ich freue mich irre fürs ganze Williams-Team.»
«Im ersten Teil der WM tat ich mich mit dem Wagen schwer und musste mich auch im Rennstall zurecht finden. Aber inzwischen können wir regelmässig gute Leistungen zeigen, und es hat sich wieder mal gezeigt – wenn sich eine Möglichkeit ergibt, dann musst du in der Lage sein, diese Chance beim Schopf zu packen. Das ist uns heute gelungen, ich bin dermassen glücklich!»
«Ich kann es noch gar nicht fassen, wie uns das hier gelungen ist. Aber nun hat sich ausbezahlt, dass wir am Wagen viel gearbeitet haben, um ihn auf Kursen mit vielen mittelschnellen Kurven besser zu machen. Wir haben auch im Training hier grosse Fortschritte gemacht in Sachen Reifen-Nutzung.»
«Alle diese Faktoren kamen zusammen. Ich fühlte mich im Wagen hier von der ersten Runde an total wohl. Da spürte ich schon, dass uns ein gutes Ergebnis gelingen könnte. Mein Start war der Hammer, ich konnte gleich mal zwei Ränge gutmachen. Dann hatten wir auch ein wenig Glück mit dem Rennverlauf, aber das nehmen wir gerne an.»
Katar-GP, Lusail International Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24:38,241 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,995
03. Carlos Sainz (E), Williams, +22,665
04. Lando Norris (GB), McLaren, +23,315
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +28,317
06. George Russell (GB), Mercedes, +48,599
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +54,045
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,785
09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:00,073 min
10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:01,770
11. Alex Albon (T), Williams, +1:06,931
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:17,730
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:24,812
14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1
16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2 * (Aufgabe)
18. Isack Hadjar (F), Racing Bulls,+2 * (Reifenschaden)
Out
* Stroll und Hadjar out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet
Oliver Bearman (GB), Haas, Aufgabe
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Unfall
WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 408 Punkte
02. Verstappen 396
03. Piastri 392
04. Russell 309
05. Leclerc 230
06. Hamilton 152
07. Antonelli 150
08. Albon 73
09. Sainz 64
10. Hadjar 51
11. Hülkenberg 49
12. Alonso 48
13. Bearman 41
14. Lawson 38
15. Tsunoda 33
16. Ocon 32
17. Stroll 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 800 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 459
03. Red Bull Racing 426
04. Ferrari 382
05. Williams 137
06. Racing Bulls 92
07. Aston Martin 80
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22