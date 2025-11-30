Carlos Sainz (Williams/3.): «Das war alles perfekt»

​Sensationeller Platz 3 für den 31-jährigen Spanier Carlos Sainz beim Formel-1-GP von Katar. Der Williams-Fahrer ist überglücklich und erzählt: «Unerwartet hat sich uns eine Chance geboten, und wir haben voll zugepackt.»

29. GP-Podestplatz für den vierfachen GP-Sieger Carlos Sainz beim unterhaltsamen Grand Prix von Katar auf dem Lusail International Circuit, der Williams-Pilot profitiert vom Strategie-Patzer von McLaren und erobert für seinen Rennstall das zweite Podest, schon in Baku war er auf P3 ins Ziel gekommen.

Nach seinem fabelhaften Rennen stellt der Madrilene fest: «Ich platze fast vor Glück! Vom siebten Startplatz aus machte ich mich auf ein schwieriges Rennen gefasst, aber dann konnte ich tollen Speed zeigen, und das Rennglück war ein wenig auf unserer Seite.»

«Ich wüsste nicht, wie ich in diesem Grand Prix noch hätte schneller fahren können, und wir haben in Sachen Strategie alles richtig gemacht. Ich hatte einen perfekten Start, und auch mein Reifen-Management war – bei aller Bescheidenheit – sehr gut.»

«Zum Schluss des Rennens wusste ich, dass Norris näherkommt, aber mir war auch klar, dass er zunächst mal an Antonelli vorbeigehen muss. Das hat Lando zwar geschafft. Aber dann konnte ich P3 ins Ziel retten, und dies trotz Problemen, nachdem ich kurz neben der Bahn gewesen war.»



«Alles zusammengefasst hat uns das heute einen Podestplatz beschert. Ich muss zugeben, das kam ein wenig unerwartet, aber wir nehmen dass gerne an, und ich freue mich irre fürs ganze Williams-Team.»



«Im ersten Teil der WM tat ich mich mit dem Wagen schwer und musste mich auch im Rennstall zurecht finden. Aber inzwischen können wir regelmässig gute Leistungen zeigen, und es hat sich wieder mal gezeigt – wenn sich eine Möglichkeit ergibt, dann musst du in der Lage sein, diese Chance beim Schopf zu packen. Das ist uns heute gelungen, ich bin dermassen glücklich!»



«Ich kann es noch gar nicht fassen, wie uns das hier gelungen ist. Aber nun hat sich ausbezahlt, dass wir am Wagen viel gearbeitet haben, um ihn auf Kursen mit vielen mittelschnellen Kurven besser zu machen. Wir haben auch im Training hier grosse Fortschritte gemacht in Sachen Reifen-Nutzung.»



«Alle diese Faktoren kamen zusammen. Ich fühlte mich im Wagen hier von der ersten Runde an total wohl. Da spürte ich schon, dass uns ein gutes Ergebnis gelingen könnte. Mein Start war der Hammer, ich konnte gleich mal zwei Ränge gutmachen. Dann hatten wir auch ein wenig Glück mit dem Rennverlauf, aber das nehmen wir gerne an.»







Katar-GP, Lusail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24:38,241 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,995

03. Carlos Sainz (E), Williams, +22,665

04. Lando Norris (GB), McLaren, +23,315

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +28,317

06. George Russell (GB), Mercedes, +48,599

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +54,045

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,785

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:00,073 min

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:01,770

11. Alex Albon (T), Williams, +1:06,931

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:17,730

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:24,812

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2 * (Aufgabe)

18. Isack Hadjar (F), Racing Bulls,+2 * (Reifenschaden)

Out

* Stroll und Hadjar out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Oliver Bearman (GB), Haas, Aufgabe

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 408 Punkte

02. Verstappen 396

03. Piastri 392

04. Russell 309

05. Leclerc 230

06. Hamilton 152

07. Antonelli 150

08. Albon 73

09. Sainz 64

10. Hadjar 51

11. Hülkenberg 49

12. Alonso 48

13. Bearman 41

14. Lawson 38

15. Tsunoda 33

16. Ocon 32

17. Stroll 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 800 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 459

03. Red Bull Racing 426

04. Ferrari 382

05. Williams 137

06. Racing Bulls 92

07. Aston Martin 80

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22