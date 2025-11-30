Lando Norris zu George Russell: «Enttäuscht von dir»

​Nach ihren Einsätzen begeben sich die Fahrer in einen Bereich, um verschiedenen TV-Stationen Rede und Antwort zu stehen. Dort entstand ein Wortgefecht zwischen Lando Norris und George Russell.

Die WM-Entscheidung naht, die Fahrer sind dünnhäutig. Das zeigte sich am 29. November am Lusail International Circuit von Katar auch im TV-Bereich, in welchem die Piloten nach Trainings und Rennen Auskunft geben.

Der Zufall wollte es, dass dort WM-Leader Lando Norris und GP-Sieger George Russell nebeneinander standen. Als der eine aufschnappte, was der andere ins Mikro spricht, kam es zu einem ungewöhnlichen Wortwechsel.

Die Vorgeschichte dazu: In Q3 des Abschlusstrainings zum Katar-GP wurde McLaren-Fahrer Norris beim Aufwärmen seiner Reifen und vor der entscheidenden schnellen Runde vom Mercedes von Russell irritiert, Norris kam links auf der Geraden herangepfiffen, Russell lag rechts, Norris schien unsicher, ob George noch herüberzieht, Lando leistete sich dann in der zweiten Kurve einen Fehler und brach den Versuch ab.



Später merkte Norris, dass er gar keine Zeit mehr hat, um nochmals einen Anlauf zu nehmen, «zudem hätte ich dazu ohnehin nicht genug Sprit an Bord gehabt».



Zurück in den TV-Bereich – Russell und Norris also Seite an Seite, und der Mercedes-Fahrer schnappte etwas auf, das Lando gerade sagte. Worauf er sich zu seinem Landsmann wandte.



Russell: «Ich höre dich sagen, du hättest Kurve 1 versemmelt wegen mir.»



Norris: «Wer sagt das?»



Russell: «Einer hat gesagt, du hättest mir die Schuld gegeben.»



Norris: «Das sind die Medien, Kumpel, das ist doch Bockmist. Ich kann kaum fassen, dass du denen mehr glaubst als mir. Das finde ich von dir ziemlich enttäuschend.»



Russell: «Klingt aber wie etwas, das du sagten würdest.»



Norris: «Was ist da passiert? Wo warst du? Du hast mich doch vorbeigelassen.»



Russell: «Ich wollte dir einen Windschatten geben, um die WM zu gewinnen.»



Norris: «Du hast mich in Kurve 1 vorbeigelassen, in Kurve 2 habe ich einen Fehler gemacht. Wer hat das gesagt?»



Daraufhin drehten sich die beiden um, und Russell streckte den Zeigefinger: «Ich glaube, sie hat das gesagt, sie ist verantwortlich, sie erzeugt Wirbel.»



Norris: «Die kriegt heute kein Interview.»







GP-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433

13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534

15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137





Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22