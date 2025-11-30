Lando Norris zu George Russell: «Enttäuscht von dir»
George Russell und Lando Norris
Die WM-Entscheidung naht, die Fahrer sind dünnhäutig. Das zeigte sich am 29. November am Lusail International Circuit von Katar auch im TV-Bereich, in welchem die Piloten nach Trainings und Rennen Auskunft geben.
Der Zufall wollte es, dass dort WM-Leader Lando Norris und GP-Sieger George Russell nebeneinander standen. Als der eine aufschnappte, was der andere ins Mikro spricht, kam es zu einem ungewöhnlichen Wortwechsel.
Die Vorgeschichte dazu: In Q3 des Abschlusstrainings zum Katar-GP wurde McLaren-Fahrer Norris beim Aufwärmen seiner Reifen und vor der entscheidenden schnellen Runde vom Mercedes von Russell irritiert, Norris kam links auf der Geraden herangepfiffen, Russell lag rechts, Norris schien unsicher, ob George noch herüberzieht, Lando leistete sich dann in der zweiten Kurve einen Fehler und brach den Versuch ab.
Später merkte Norris, dass er gar keine Zeit mehr hat, um nochmals einen Anlauf zu nehmen, «zudem hätte ich dazu ohnehin nicht genug Sprit an Bord gehabt».
Zurück in den TV-Bereich – Russell und Norris also Seite an Seite, und der Mercedes-Fahrer schnappte etwas auf, das Lando gerade sagte. Worauf er sich zu seinem Landsmann wandte.
Russell: «Ich höre dich sagen, du hättest Kurve 1 versemmelt wegen mir.»
Norris: «Wer sagt das?»
Russell: «Einer hat gesagt, du hättest mir die Schuld gegeben.»
Norris: «Das sind die Medien, Kumpel, das ist doch Bockmist. Ich kann kaum fassen, dass du denen mehr glaubst als mir. Das finde ich von dir ziemlich enttäuschend.»
Russell: «Klingt aber wie etwas, das du sagten würdest.»
Norris: «Was ist da passiert? Wo warst du? Du hast mich doch vorbeigelassen.»
Russell: «Ich wollte dir einen Windschatten geben, um die WM zu gewinnen.»
Norris: «Du hast mich in Kurve 1 vorbeigelassen, in Kurve 2 habe ich einen Fehler gemacht. Wer hat das gesagt?»
Daraufhin drehten sich die beiden um, und Russell streckte den Zeigefinger: «Ich glaube, sie hat das gesagt, sie ist verantwortlich, sie erzeugt Wirbel.»
Norris: «Die kriegt heute kein Interview.»
GP-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418
09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477
10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433
13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534
15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629
16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137
Sprint, Lusail International Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556
08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206
10. Alex Albon (T), Williams, +28,925
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529
13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916
15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638
17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171
18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 396 Punkte
02. Piastri 374
03. Verstappen 371
04. Russell 301
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 140
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 49
12. Alonso 42
13. Bearman 41
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 441
03. Red Bull Racing 400
04. Ferrari 378
05. Williams 122
06. Racing Bulls 90
07. Aston Martin 74
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22