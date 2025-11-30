Lando Norris (4.): «Das hat nichts damit zu tun!»
Lando Norris
Lando Norris hatte in Katar einen Matchball, um die WM für sich zu entscheiden. Dafür musste der Brite aber vor seinen beiden Titelkontrahenten ins Ziel kommen. Die Pole hatte sich mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri sein ärgster Verfolger im Kampf um die WM-Krone geschnappt. Sein zweiter Titelkontrahent Max Verstappen fuhr von Position 3 los.
Und der vierfache Weltmeister stellte bereits auf den ersten Metern sein Können unter Beweis. Er kam gut weg und zog gleich auf den ersten Metern am WM-Leader vorbei. Doch das war nur der erste Tiefschlag, den Norris einstecken musste. Denn als es zwischen Nico Hülkenberg und Pierre Gasly in der siebten Runde krachte und das Safety-Car auf die Strecke kam, verzichtete das McLaren-Team darauf, die ersten Reifenstopps durchzuführen.
Wegen des vorgegebenen Limits von 25 Runden pro Reifensatz war klar, dass jeder Fahrer zwei Mal zur Box abbiegen musste. Und weil die beiden McLaren-Piloten bei ihren Stopps mehr Zeit verloren, weil das Feld nicht durch das Safety-Car eingebremst wurde, durfte sich am Ende Verstappen über seinen siebten Saisonsieg und den 70. GP-Sieg seiner Karriere freuen, der ihn bis auf 12 Punkte an Norris heranrücken liess.
Norris gestand nach dem Rennen: «Natürlich ist es hart, wir haben einfach dem Team vertraut, dass es die richtige Entscheidung trifft. Es ist immer ein Risiko, und ich habe das Gefühl, dass wir diesmal alles riskiert haben. Es war die falsche Entscheidung, wir hätten nicht draussen bleiben sollen. Oscar verlor den Sieg und ich den zweiten Platz.»
Gleichzeitig betonte der WM-Leader: «Wir haben heute keinen guten Job gemacht, aber wir haben in diesem Jahr sehr oft genau das Richtige gemacht, deshalb haben wir vor einigen Rennen auch die Konstrukteursmeisterschaft für uns entschieden. Das war jetzt nicht unser bester Tag, aber so läuft es im Leben manchmal.»
Mit den Papaya Rules, die für einen fairen teaminternen Wettkampf sorgen sollen, habe das Ergebnis von Katar allerdings nichts zu tun, stellte Norris klar: Nein, ich weiss nicht, warum jeder das sagt», winkte er auf die entsprechende Frage ab. Und er erklärte mit Blick auf die Konkurrenz aus dem Red Bull Racing-Lager: «Sie haben einfach als Team diesmal einen besseren Job gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung gefällt.»
Katar-GP, Lusail International Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24:38,241 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,995
03. Carlos Sainz (E), Williams, +22,665
04. Lando Norris (GB), McLaren, +23,315
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +28,317
06. George Russell (GB), Mercedes, +48,599
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +54,045
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,785
09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:00,073 min
10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:01,770
11. Alex Albon (T), Williams, +1:06,931
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:17,730
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:24,812
14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1
16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2 * (Aufgabe)
18. Isack Hadjar (F), Racing Bulls,+2 * (Reifenschaden)
Out
* Stroll und Hadjar out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet
Oliver Bearman (GB), Haas, Aufgabe
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Unfall
WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 408 Punkte
02. Verstappen 396
03. Piastri 392
04. Russell 309
05. Leclerc 230
06. Hamilton 152
07. Antonelli 150
08. Albon 73
09. Sainz 64
10. Hadjar 51
11. Hülkenberg 49
12. Alonso 48
13. Bearman 41
14. Lawson 38
15. Tsunoda 33
16. Ocon 32
17. Stroll 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 800 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 459
03. Red Bull Racing 426
04. Ferrari 382
05. Williams 137
06. Racing Bulls 92
07. Aston Martin 80
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22