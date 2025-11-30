Lando Norris (4.): «Das hat nichts damit zu tun!»

Formel-1-WM-Leader Lando Norris musste sich in Katar mit dem vierten Platz begnügen. Das lag nicht zuletzt an der Strategie des Teams. Der Brite verteidigte seine Mannschaft und die Papaya Rules.

Lando Norris hatte in Katar einen Matchball, um die WM für sich zu entscheiden. Dafür musste der Brite aber vor seinen beiden Titelkontrahenten ins Ziel kommen. Die Pole hatte sich mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri sein ärgster Verfolger im Kampf um die WM-Krone geschnappt. Sein zweiter Titelkontrahent Max Verstappen fuhr von Position 3 los.

Und der vierfache Weltmeister stellte bereits auf den ersten Metern sein Können unter Beweis. Er kam gut weg und zog gleich auf den ersten Metern am WM-Leader vorbei. Doch das war nur der erste Tiefschlag, den Norris einstecken musste. Denn als es zwischen Nico Hülkenberg und Pierre Gasly in der siebten Runde krachte und das Safety-Car auf die Strecke kam, verzichtete das McLaren-Team darauf, die ersten Reifenstopps durchzuführen.

Wegen des vorgegebenen Limits von 25 Runden pro Reifensatz war klar, dass jeder Fahrer zwei Mal zur Box abbiegen musste. Und weil die beiden McLaren-Piloten bei ihren Stopps mehr Zeit verloren, weil das Feld nicht durch das Safety-Car eingebremst wurde, durfte sich am Ende Verstappen über seinen siebten Saisonsieg und den 70. GP-Sieg seiner Karriere freuen, der ihn bis auf 12 Punkte an Norris heranrücken liess.

Norris gestand nach dem Rennen: «Natürlich ist es hart, wir haben einfach dem Team vertraut, dass es die richtige Entscheidung trifft. Es ist immer ein Risiko, und ich habe das Gefühl, dass wir diesmal alles riskiert haben. Es war die falsche Entscheidung, wir hätten nicht draussen bleiben sollen. Oscar verlor den Sieg und ich den zweiten Platz.»

Gleichzeitig betonte der WM-Leader: «Wir haben heute keinen guten Job gemacht, aber wir haben in diesem Jahr sehr oft genau das Richtige gemacht, deshalb haben wir vor einigen Rennen auch die Konstrukteursmeisterschaft für uns entschieden. Das war jetzt nicht unser bester Tag, aber so läuft es im Leben manchmal.»

Mit den Papaya Rules, die für einen fairen teaminternen Wettkampf sorgen sollen, habe das Ergebnis von Katar allerdings nichts zu tun, stellte Norris klar: Nein, ich weiss nicht, warum jeder das sagt», winkte er auf die entsprechende Frage ab. Und er erklärte mit Blick auf die Konkurrenz aus dem Red Bull Racing-Lager: «Sie haben einfach als Team diesmal einen besseren Job gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung gefällt.»

Katar-GP, Lusail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24:38,241 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,995

03. Carlos Sainz (E), Williams, +22,665

04. Lando Norris (GB), McLaren, +23,315

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +28,317

06. George Russell (GB), Mercedes, +48,599

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +54,045

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,785

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:00,073 min

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:01,770

11. Alex Albon (T), Williams, +1:06,931

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:17,730

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:24,812

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2 * (Aufgabe)

18. Isack Hadjar (F), Racing Bulls,+2 * (Reifenschaden)

Out

* Stroll und Hadjar out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Oliver Bearman (GB), Haas, Aufgabe

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 408 Punkte

02. Verstappen 396

03. Piastri 392

04. Russell 309

05. Leclerc 230

06. Hamilton 152

07. Antonelli 150

08. Albon 73

09. Sainz 64

10. Hadjar 51

11. Hülkenberg 49

12. Alonso 48

13. Bearman 41

14. Lawson 38

15. Tsunoda 33

16. Ocon 32

17. Stroll 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 800 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 459

03. Red Bull Racing 426

04. Ferrari 382

05. Williams 137

06. Racing Bulls 92

07. Aston Martin 80

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22