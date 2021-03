Herbert Prante: «Vater des Leineweberrings» ist tot 25.03.2021 - 12:06 Von Rudi Hagen

Grasbahn © Prante Herbert Prante starb im Alter von 84 Jahren

Herbert Prante, langjähriger Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des DMSC Bielefeld, ist tot. Der «Vater des Leineweberrings» starb am vergangenen Dienstag, 23. März, im Alter von 84 Jahren in seinem Haus in Bielefeld.