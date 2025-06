Romano Hummel gewinnt das Grasbahnrennen in Loppersum

Romano Hummel gewinnt nach dem Rennen in Stadskanaal auch das Grasbahnrennen in Loppersum (NL). Stephan Katt wurde Fünfter. Seitenwagen-Sieger wurden Detz/Portijk vor Meier/Siebert und Schramm/Meier-Zengin.

Der Niederländer Romano Hummel war beim Grasbahnrennen in Loppersum in der Provinz Groningen mal wieder in bestechender Form. Der 26-Jährige aus Hoogkerk gewann drei seiner vier Vorläufe und kam nur einmal nach einem schwächeren Start als Zweiter ins Ziel, in diesem Fall hinter seinem Landsmann Mika Meijer aus Winschoten.

So lag Hummel nach den Vorläufen mit 15 Punkten vorne, gefolgt Dave Mejerink aus Overijssel (14) und Meijer (13). Sie waren damit schon für das über die Endplatzierung entscheidende A-Finale qualifiziert. Über das B-Finale rückten dann der Däne Jacob Bukhave (8 Vorlaufpunkte) und Stephan Katt (10) aus Neuwittenbek nach.

Im A-Finale war es dann Hummel, der sich den Tagessieg holte, vor Bukhave, Meijer, Meijerink und Katt. Vater Jörg und Sohn Louis Tebbe aus Dohren mussten sich mit den beiden letzten Plätzen im Feld der Internationalen Solo-Lizenzklasse bescheiden.

In der Internationalen Seitenwagenklasse hatte das niederländische gemischte Doppel Wilfred Detz und Beifahrerin Bridget Portijk diesmal keine technischen Probleme wie in den Rennen zuvor. Sie waren wie Manuel Meier/Lena Siebert nach den vier Vorläufen für das A-Finale qualifiziert.

Sieger im B-Finale waren dann Imanuel Schramm und Beifahrerin Melanie Meier-Zengin vor Moritz Straub und Beifahrer Patrick Löffler. Markus Brandhofer/Alexander Herrmann und die Briten Josh und Scott Goodwin hatten das Nachsehen und belegten am Ende die Plätze 5 und 6.

Das A-Finale gewannen Detz/Portijk vor Meier/Siebert und Schramm/Meier-Zengin sowie Straub/Löffler auf Platz 4.

Ergebnisse Grasbahnrennen Loppersum (NL), Solo:

1. Romano Hummel (NL), 15 Vorlaufpunkte.

2. Jacob Bukhave (DK), 8

3. Mika Meijer (NL), 13

4. Dave Meijerink (NL), 14

5. Stephan Katt (D), 10

6. Charley Powell (GB), 5

7. Mark Beishuizen (NL), 5

8. Henry van der Steen (NL), 8

9. Jörg Tebbe (D), 2

10. Louis Tebbe (D), 0

B-Finale: 1. Bukhave, 2. Katt , 3. Powell, 4. Bishuizen, 5. Van der Steen (d)

A-Finale: 1. Hummel , 2. Bukhave , 3. Meijer , 4. Meijerink , 5. Katt

Ergebnisse Grasbahnrennen Loppersum (NL), Seitenwagen:

1. Detz/ Portijk (NL), 10 Vorlaufpunkte

2. Meier/Siebert (D), 9

3. Schramm/Melanie Meier-Zengin (D), 9

4. Straub/Löffler (D), 6

5. Brandhofer/Herrmann (D), 6

6. Goodwin/Goodwin (GB), 6

7. Kregel/Kramer (NL), 1

8. Van Eeckhout/Canaerts (B), 1

B-Finale: 1. Schramm/Meier-Zengin, 2. Straub/Löffler, 3. Brandhofer/Herrmann, 4. Goodwin/Goodwin

A-Finale: 1. Detz/Portijk, 2. Meier/siebert, 3. Schramm/Meier-Zengin, 4. Straub/Löffler