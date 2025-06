Osnabrück: Niederländisches Duell mit Sieger Hummel

Das Grabahnrennen auf der Nahner Waldbahn in Osnabrück stand ganz im Zeichen des Duells der beiden Niederländer Romano Hummel und Dave Meijerink. Durch seinen Sieg im Finale war Hummel Gesamtsieger.

Am Morgen dieses Sonntags runzelten die Verantwortlichen der AMG Osnabrück noch die Stirn, ob denn am Nachmittag tatsächlich ein Rennen auf ihrer wunderschön gelegenen Grasbahn im Stadtteil Nahne gefahren werden könne. Heftige Regenschauer waren über das Gelände gezogen und hatten für viel Wasser auf der Bahn gesorgt.

Aber dann war aufgrund der Wettervorhersagen klar, dass die Feuchtigkeit kein Problem sein würde. Nachdem man den Beginn des Trainings verschoben hatte, ging es dann mit einer halbstündigen Verspätung am Nachmittag los. Gegen Ende des Renntages unkte manch einer am Rande dann schon, ob nicht bald der Wasserwagen eingesetzt werden müsse.

Die Zuschauenden auf den gut gefüllten Rängen ringsum bekamen dann ansehnliche Rennen zu sehen, mit den Klassen A-und B-Solo, A-Seitenwagen, Junioren C und Quads. Die glitschigen Stellen, die am Vormittag im Training noch zu einigen Ausrutschern führten, waren Stunden später eingetrocknet. Den einzigen bösen Sturz gab es in der B-Lizenz. Louis Tebbe knallte in seinem dritten Heat ausgangs der Startkurve in die Airfences und musste anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren werden.

Bei den Internationalen Lizenz-Solisten gab es einen sehr unterhaltsamen Zweikampf zwischen den beiden Niederländern Romano Hummel aus Groningen und Dave Meijerink aus der Provinz Overijssel. In den ersten drei Vorläufen hatten beide ihre Rennen gewonnen und in Heat 7 trafen sie zum ersten Mal aufeinander. Meijerink, von der Außenbahn gestartet, führte in Kurve eins und holte sich den Laufsieg vor Hummel.

Vor dem abschließenden Finale hatte Meijerink 20 Punkte auf seinem Konto, Hummel deren 19. Der Däne Jacob Bukhave lag mit 16 Zählern schon einigermaßen zurück, dahinter der Brite Andrew Appleton (15), Stephan Katt (12) und Mark Beishuizen (9) aus den Niederlanden.

Im Finale kam Hummel vom Start besser weg und führte nach Turn 1 vor Meijerink. Die beiden zogen im Verlauf der zuletzt nur noch drei Runden vor ihren Konkurrenten davon und belegten die Plätze 1 und 2, wobei Hummel seinen Landsmann noch klar distanzierte.

Die Gesamtrechnung war dann klar: Beide hatten jetzt 24 Punkte, also Gleichstand. Da aber der Groninger im Finale vorne war, wurde er auch Gesamtsieger vor Meijerink. Auf Platz 3 Bukhave vor Appleton, Katt und Beishuizen.

Bei den Gespannen gab es Ähnliches. Markus Brandhofer/Alex Herrmann und Raphael San Millan/Benedikt Zapf hatten nach dem Finale je 22 Punkte eingefahren. Da aber das Duo vom MSC Berghaupten das Finale gewonnen hatte, waren sie dann auch die Gesamtsieger. Doch davon morgen mehr.

Ergebnisse Grasbahnrennen Osnabrück, Solo:

1. Romano Hummel (NL), 19+5 Punkte

2. Dave Meijerink (NL), 20+4

3. Jacob Bukhave (DK), 16+3

4. Andrew Appleton (GB), 15+2

5. Stephan Katt (D), 12+1

6. Mark Beishuizen (NL), 9+0

7. Jörg Tebbe (D), 8

8. Henri Ahlbom (FIN), 6

9. Mario Niedermeier (D), 5

10. Timo Wachs (D), 5

11. Fabian Wachs (D), 4

Finale: 1. Hummel, 2. Meijerink , 3. Bukhave, 4. Appleton, 5. Katt, 6. Beishuizen

Ergebnisse Grasbahnrennen Osnabrück, Seitenwagen:

1. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 17+5 Punkte

2. Markus Brandhofer/Alexander Herrmann (D), 18+4

3. Imanuel Schramm/Melanie Meier-Zengin (D), 12+2

4. Jens Lorei/Jack Düringer (D), 6+3

5. Moritz Straub/Patrick Löffler (D), 7+1

Finale: 1. San Millan/Zapf, 2. Brandhofer/Herrmann, 3. Lorei/Düringer, 4. Schramm/Meier-Zengin, 5. Straub/Löffler