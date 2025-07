2. August: MSC Melsungen hat den Mut nicht verloren

Nach zwei wetterbedingten Absagen in Folge hofft der MSC Melsungen am Samstag, den 2. August, auf besseres Wetter. Für diesen Tag ist deren 63. Internationales Grasbahnrennen an der St.-Georgsbrücke geplant.

Das waren zwei bittere Jahre für den Motorsportclub Melsungen. Im Jahr 2023 waren die Verhältnisse auf der Grasbahn der St.-Georgsbrücke am Samstag noch in Ordnung, aber am Sonntag setzte ein Platzregen die Bahn unter Wasser und das Rennen musste abgesagt werden.

Ein Jahr später Ähnliches. An Tag eins des Rennwochenendes war noch alles in Butter, am darauffolgenden Tag dann das Desaster. Nach Gewitter und heftigem Starkregen stand die Grasbahn am Sonntag unter Wasser. Trotz vieler Bemühungen des Bahndienstes blieb die Bahn unbefahrbar und das Rennen wurde dann am Mittag abgesagt.

«Das war eine schwierige Situation für unseren Club», erinnert sich Mario Siebert, 2. Vorsitzender des MSC Melsungen, im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, «da waren einmal die vielen enttäuschten Fans, die ihren Eintritt bezahlt hatten und nun unverrichteter Dinge wieder heimfahren mussten, aber auch die Kosten, die wir letztlich berappen mussten, egal, ob ein Rennen gefahren wurde oder nicht.» Geblieben ist dem Club dem Vernehmen nach ein Minus im unteren fünfstelligen Bereich.

«Aber der Club hat den Mut nicht verloren», so Siebert weiter, «doch eine Veranstaltung wie sonst über zwei Tage ist für uns im Moment nicht finanzierbar. Darum haben wir zum Beispiel auch bei den internationalen Solisten diesmal aus Kostengründen nur sechs Fahrer dabei.»

Am Samstag, den 2. August, beginnt der Renntag ab 9 Uhr morgens mit den Trainingsläufen, ab 10:30 Uhr starten die Läufe der Speedkarts und der Enduros. Nach der Fahrervorstellung um 13 Uhr folgen insgesamt 25 Rennläufe in den Klassen A- und B-Solo, sowie A- und B-Seitenwagen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zwölf Euro, Jugendliche zwischen 14 bis 17 Jahren zahlen fünf Euro. Am Abend kann man es sich noch bei der After-Race-Party im Festzelt gemütlich machen.

Line-ups Grasbahnrennen Melsungen:

I-Solo: Stephan Katt (D), Daniel Spiller (D), Dave Meijerink (NL), Mario Niedermeier (D), Fabian Wachs (D), Timo Wachs (D).

I-Seitenwagen: Markus Venus/Markus Eibl (D), Wilfred Detz/Bridget Portijk (NL), Remi Valladon/Lauryna Faget (F), Andreas Horn/Alexander Herrmann (D), Achim Neuendorf/Joachim Schnaitter (D), Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D), Klaas Kregel/Jurgen Kramer (NL), Manuel Meier/Lena Siebert (D), Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), Nicole Standke/Jeanette Kraschitzer (D), Jens Lorei/Jack Düringer (D).

B-Solo: Dennis Helfer, Sebastian Adorjan, Morris San Millan, Magnus Czekely, Julien Walter, Jeremias Ramos, Lukas Tusch, Jurgen Kramer (NL), Marcel Sebastian, Lando Michaelis, Mike van der Noordaa (NL), Marvyn Katt, Arne Andersen (DK), Henrick Todt, Niek Meijerink (NL), Patrick Kruse, Phillipp Becker, Tim Widera.

B-Seitenwagen: Michael Glittenberg/Jan Glittenberg, Maik Teutenberg/Ingo Wedemeyer, Ingo Duttine/Katrin Schmidt, David Kolb/Pascal Hillmann, Udo Poppe/Martin Weick.