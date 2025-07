Aduard: Romano Hummel gewinnt trotz eines Ausfalls

Romano Hummel gewann das Finale beim Internationalen Grasbahnrennen in Aduard (NL), obwohl er seinen zweiten Lauf verpasste. Daniel Spiller wurde Fünfter vor Stephan Katt.

Einen schönen Rennabend erlebten die Zuschauer beim Grasbahnrennen im niederländischen Aduard. Die Bahn war in einem sehr guten Zustand und die einzelnen Rennen mit je sechs Fahrern am Band sehr interessant.

Im fünften Lauf fehlte allerdings einer, nämlich Lokalmatador Romano Hummel aus dem nahen Groningen. Der 26-Jährige hatte nach einem Laufsieg ein technisches Problem (Motorschaden) und musste den Lauf auslassen. Das machte dem Langbahn-Weltmeister von 2021 allerdings nicht viel aus, denn zum Abschluss der Vorläufe hatte er sich mit 13 Punkten für das A-Finale qualifiziert.

Mit der gleichen Punktzahl war auch Stephan Katt aus Neuwittenbek für den alles entscheidenden Endlauf nominiert. Mit 19 Zählern war der Däne Jacob Bukhave bis dahin bester Pilot vor dem Niederländer Dave Meijerink (15).

Das B-Finale gewann Mika Meijer aus Winschoten vor Daniel Spiller von der MSV Herxheim. Damit vervollständigten sie das Line-up der sechs Besten für das A-Finale. Ausgeschieden waren hier der Däne Patrick Kruse, Mark Beishuizen und William Kruit aus den Niederlanden sowie Fabian Wachs vom MSC Hümmling Werlte.

Im A-Finale zeigte Hummel seine Klasse und holte sich den Gesamsieg mit fast vier Sekunden Vorsprung vor Bukhave. Podestplatz drei ging an Meijerink. Die Plätze vier, fünf und sechs belegten Meijer, Spiller und Katt.

Romano Hummel hatte im Vorjahr nach seinem schlimmen Sturz in Vechta seinen Rücktritt vom Sport erklärt, diesen dann aber später wieder zurückgenommen. An der diesjährigen Langbahn-Weltmeisterschaft nimmt er nicht teil, aber sein Ziel ist das Erreichen des Grasbahn-EM-Finales in Eenrum, welches am 17. August stattfindet. Dazu muss der aber am kommenden Samstag, den 26. Juli, das Semifinale 2 in Werlte im Emsland überstehen.

Ergebnisse Grasbahn Aduard (NL):

1. Romano Hummel (NL), 13 Vorlaufpunkte

2. Jacob Bukhave (DK), 19

3. Dave Meijerink (NL), 20

4. Mika Meijer (NL), 11

5. Daniel Spiller (D), 12

6. Stephan Katt (D), 13

7. Patrick Kruse (DK), 11

8. Mark Beishuizen (NL), 4

9. William Kruit (NL), 8

10. Fabian Wachs (D), 5

11. Anthony Chauffour (F), 3

12. Timo Wachs (D), 1

B-Finale: 1. Meijer, 2. Spiller, 3. Kruse, 4. Beishuizen, 5. Kruit, 6. F. Wachs.

A-Finale: 1. Hummel, 2. Bukhave, 3. Meijerink , 4. Meijer, 5. Spiller, 6. Katt.