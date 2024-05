Bielefeld: Neun qualifizieren sich für das EM-Finale

Wie schon im Vorjahr richtet der DMSC Bielefeld ein Semifinale für die Grasbahn-Europameisterschaft aus. An diesem Sonntag, 2. Juni, qualifizieren sich die besten neun Fahrer für das Finale in Tayac (F).

Der Leinewebering an der Eckendorfer Straße im Bielefelder Stadtteil Heepen ist an diesem Sonntag Schauplatz des Semifinales 1 der diesjährigen Grasbahn-Europameisterschaft der Solisten. Beginn ist um 13:30 Uhr. Das zweite Semifinale findet am Samstag, den 8. Juni in Loppersum (NL) statt. Jeweils die ersten neun Fahrer qualifizieren sich für das EM-Finale, welches für den 6. Juli in Tayac (F) terminiert ist. Die beiden Fahrer auf Platz 10 der Semifinales nehmen die Reserveplätze ein.

Aus deutscher Sicht sind in Bielefeld sind mit Lukas Fienhage, Fabian Wachs, Daniel Spiller und Mario Niedermeier vier Fahrer am Start. Der dreifache Europameister Stephan Katt hat für die EM in dieser Saison verzichtet. «Das Finale ist in Tayac und die Bahn dort mag ich nicht gerne», so der Neuwittenbeker kürzlich im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, «ich fahre nur noch das, wozu ich Spaß habe.»

Lukas Fienhage gehört zum Favoritenkreis für das Podest in Bielefeld. Der 24-Jährige vom AC Vechta fuhr an Fronleichnam beim Sandbahnrennen in Altrip auf Platz 3. Er sah sich vor allem in seinen Starts verbessert. Aber eine Startbandberührung in seinem zweiten Heat kostete ihn wahrscheinlich Platz 2 oder 1.

Chris Harris (GB) gewann im Vorjahr auf dem 700 m langen Grasoval in Bielefeld in einem sehenswerten Finale gegen den Niederländer Romano Hummel das EM-Semifinale und wurde am Ende in Werlte Vize-Europameister. Diesen inoffiziellen Titel hatte sich der Brite schon 2022 in Swingfield (GB) gesichtert.

Grasbahn-EM Solo, Semi 1, Bielefeld (D), 2.7.2024:

Chris Harris (GB)

Mika Meijer (NL)

Jacob Bukhave (DK)

Mario Niedermeier (D)

Andrew Appleton (GB)

Thomas Valladon (F)

Fabian Wachs (D)

Lukas Fienhage (D)

William Kruit (NL)

Gabriel Dubernard (F)

Daniel Spiller (D)

Nigel Hummel (NL)

Charley Powell (GB)

Hynek Stichauer CZ)

tba

Res. 1 Louis Tebbe (D)

Res. 2 tba



Seitenwagen:

Mitch Godden/Paul Smith (GB)

Jan Kempa/Sina Stickling (D)

Ole Möller/Sindy Viragos (D)

Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL)

Dave Carvill/Kim Kempa (GB/D)

Imanuel Schramm/Patrick Löffler (D)

Nicole Standke/Resi Hölper (D)

Grasbahn-EM Solo, Semi 2, Loppersum (NL), 8.7.2024:

Kenneth Kruse Hansen (DK)

Henry van der Steen (NL)

Arran Butcher (GB)

Mathias Tresarrieu (F)

Jordan Dubernard (F)

Jan Macek (CZ)

Paul Cooper (GB)

Dave Meijerink (NL)

Timo Wachs (D)

Henri Ahlbom (FIN)

Kevin Glorie (NL)

Stephane Tresarrieu (F)

Chad Wirtzfeld (GB)

Julian Bielmeier (D)

Romano Hummel (NL)

Res. 1 tba

Res. 2 tba



Seitenwagen:

Wilfred Detz/Bridget Portijk (NL)

Josh Goodwin/Scott Goodwin (GB)

Mike Frederiksen/Jette Maersk (DK)

Mitch Godden/Paul Smith (GB)

Ole Möller/Sindy Viragos (D)

Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL)

Klaas Kregel/Desiree Holstein (NL/D)

Joachim Martens/Des Vanzonhoven (B)