Loppersum (NL): EM-Semifinale 2 ins Wasser gefallen

Gegen die Regenfälle war in Loppersum nichts zu machen

Pech für den MFAC Loppersum. Das Semifinale 2 zur Grasbahn-EM musste nach zwei Läufen abgesagt werden. Es hatte wieder und wieder geregnet. Die Bahn war unbefahrbar. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Der Veranstalter des zweiten Semifinales zur diesjährigen Grasbahn-Europameisterschaft der Solisten hatte viel Energie in die Vorbereitung für dieses Prädikat der FIM Europe gesteckt. Aber der Wettergott machte den rührigen Niederländern einen Strich durch die Rechnung.

Nach vielen Regenschauern hatte man den Beginn der eigentlich für 17.30 Uhr geplanten Rennen um zwei Stunden nach hinten verschoben. Hier konnten dann aber nur zwei Heats gefahren werden.

Im ersten setzte sich der Niederländer Henry van der Steen gegen Kenneth Kruse Hansen aus Dänemark durch. Dritter wurde Mathias Tresarrieu (F) vor dem Tschechen Jan Macek, Jordan Dubernard (F) und Arran Butcher aus Großbritannien.

Das zweite Heat gewann der Brite Paul Cooper, dem diese Bedingungen auf einer schwierig zu fahrenden Grasbahn nichts ausmachen und A-Lizenz-Rookie Timo Wachs vom MSC Hümmling Werlte. Der favorisierte Dave Meijerink aus den Niederlanden wurde Dritter. Henri Ahlbom (FIN) und der Franzose Stephane Tresarrieu schieden per Disqualifikation aus.

Wegen der schwierigen Bedingungen machte man eine Stunde Pause, ein Rahmenprogramm fand nicht statt. Dann entschloss sich die Rennleitung dazu, das Rennen abzubrechen, da man keine Möglichkeit sah, die Bahn in einen fahrbaren Zustand zu bringen, ohne die Gesundheit der Aktiven zu gefährden.

Ein Wiederholungstermin wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Im ersten Semifinale in Bielefeld hatten folgende Fahrer für das EM-Finale am 6. Juli in Tayac (F) qualifiziert: Lukas Fienhage (D), Chris Harris (GB), Jacob Bukhave (DK), Andrew Appleton (GB), Charley Powell (GB), Mika Meijer (NL), Fabian Wachs (D), Gabriel Dubernard (F) und William Kruit (NL). Reservist ist Nigel Hummel (NL).