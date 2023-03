Nach Schock Erleichterung - Team Venus fährt weiter

Fast hätte Gespann-Europameister Markus Venus dem Bahnsport adé sagen müssen. Beifahrer Markus Heiß muss wegen Bandscheibenvorfällen bis auf Weiteres passen. Jetzt springt Markus Eibl als Beifahrer ein.

Markus Venus und Beifahrer Markus Heiß vom RSC Pfarrkirchen fahren seit 2009 zusammen in der Internationalen Lizenzklasse und sind seit zehn Jahren das Maß aller Dinge im deutschen Gespannsport. Sieben Mal holte sich das Duo vom RSC Pfarrkirchen seit 2013 die Deutsche Meisterschaft, einmal wurden sie Zweite.

Das aber war Oberpech. Auf ihrer Heimbahn in Pfarrkirchen hatten sie im Verlaufe des Renn-Nachmittags zum ersten Mal seit ewigen Zeiten mit technischen Problemen zu kämpfen. 2020 und 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie kein Titel ausgefahren.

Im Kampf um die Europameisterschaft fehlte dem Duo aus Pfarrkirchen über Jahre das entscheidende Quäntchen Glück. Je dreimal wurden sie Zweite und Dritte.

In der vergangenen Saison war es dann endlich soweit. Im niederländischen Eenrum holte sich Markus Venus den ersten EM-Titel seiner Karriere, aber nicht mit dem an Corona erkrankten Markus Heiß, sondern mit dessen Vertreter Markus Eibl, Vorstand beim RSC Pfarrkirchen und viermaliger Europameister (2008, 2010, 2012 und 2013) im Boot von Tommy Kunert.

Als Heiß wieder genesen war, gewannen Venus/Heiß die Deutsche Meisterschaft (exakt: DMSB-Meisterschaft) in Berghaupten. In der Saison 2022 traten die beiden nahezu perfekt auf. Nur in Hertingen mussten sie den Briten Mitchell Godden/Paul Smith den Sieg überlassen, als sie beim Start einen Aufsteiger hatten.

Vor zwei Wochen verkündete Markus Venus im Gespräch mit SPEEDWEEK.com die Hiobsbotschaft: «Bei Markus haben die Ärzte drei Bandscheibenvorfälle festgestellt. Er kann vorerst nicht weiterfahren. Ich habe daher nach Ersatz für die kommende Saison gesucht, aber bisher niemand Passenden gefunden. Ich muss daher schweren Herzens sagen, dass ich nicht weiter mit dem Bahngespann fahren werde, wenn ich keinen geeigneten Passagier finde.»

Die Bahnsportfans und vor allem die Liebhaber der Seitenwagenklasse können jedoch aufatmen. «Markus Eibl hat mir als Beifahrer zugesagt, wir werden die kommende Saison miteinander bestreiten, bis es Markus wieder besser geht», freute sich Markus Venus jetzt über seinen Clubvorsitzenden vom RSC Pfarrkirchen.