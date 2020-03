DMSB richtet Corona-Info-Seite ein

Der Deutsche Motorsportbund in Frankfurt ist die oberste Behörde, wenn es um Rennsport und Veranstaltungen geht. Seit Anfang März kann man die aktuellsten Infos auf dessen Homepage abrufen.

Beim Verband laufen die Fäden in Sachen Motorsport zusammen. Lizenzen, Veranstaltungen, Aus- und Weiterbildung. Das alles liegt in den Händen des Deutschen Motorsportbundes. Auf seiner Website informieren die Frankfurter aktuell über die Corona-Pandemie und deren Auswirkung auf ihre Mitglieder und den Motorsport.

«Der DMSB ist sich als Sport-Spitzenverband seiner Verantwortung gegenüber seinen Mitgliedsvereinen, den Sportlern und Teams, den Zuschauern und allen sonst im Motorsport aktiven Institutionen und Personen bewusst», ist dort zu lesen. «Angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Corona-/Covid-19-Virus hat der DMSB eine Task-Force gebildet, die tagesaktuell die Entwicklungen verfolgt und auf der Basis der vorliegenden Informationen Maßnahmen in die Wege leitet und Handlungsempfehlungen für alle Motorsport-Akteure ausspricht. Diese steht auch mit staatlichen Behörden sowie anderen Verbänden im engen Austausch.

Für allgemeine, fachlich und sachlich fundierte Informationen zum Covid-19-Virus empfehlen wir die FAQ-Seiten des Robert-Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Ziel des DMSB ist es, das Infektionsrisiko für Lizenznehmer und andere Beteiligte an Motorsportveranstaltungen so weit es geht zu minimieren. Soweit sinnvoll, können dazu auch organisatorische und bürokratische Vorgaben seitens des DMSB außer Kraft gesetzt werden. Grundsätzlich ist eine Abweichung von den nationalen und internationalen Sportgesetzen – die den sichereren und sportlich-fairen Ablauf der Veranstaltungen gewährleisten – aber nicht möglich.»

Sind Motorsportveranstaltungen in Deutschland derzeit möglich?

Das öffentliche Leben in Deutschland ist derzeit weitgehend aufgrund behördlicher Maßnahmen zum Stillstand gekommen. Damit ist die Durchführung von Motorsportveranstaltungen zurzeit bundesweit von vornherein nicht möglich. Damit ist auch fast jede motorsportliche Betätigung bis auf weiteres ausgeschlossen, soweit sie über das rein persönliche Training von Einzelpersonen hinausreichen. Der DMSB rät ausdrücklich dringend, allen behördlichen Anordnungen Folge zu leisten.

Die Durchführung von Motorsportaktivitäten jeder Art erscheint derzeit frühestens ab Mitte April 2020 denkbar. Auch dann ist davon auszugehen, dass das Infektionsrisiko mit ansteckenden Krankheiten wie Covid-19 weiterhin nicht gebannt sein wird. Auch in der Zeit nach dem Ende der derzeitigen restriktiven Lage sollte also eine Risikoabwägung stattfinden, da nach aktuellem Stand bei Veranstaltungen jeder Art ein erhöhtes Risiko der Ansteckung auch weiterhin bestehen wird. Dieses kann nach Einschätzung der vom DMSB hinzugezogenen Experten insbesondere durch folgende Faktoren noch einmal erhöht sein:



Teilnahme von Personen aus Risikogebieten

Teilnahme von Personen mit akuten respiratorischen Symptomen (Atemwegserkrankungen)

Begrenzte Möglichkeiten / Angebote zur ausreichenden Handhygiene (Hände waschen bzw. Desinfektion)

Begrenzte Belüftungsmöglichkeiten in Räumlichkeiten (Zuschauertribünen, Papierabnahme, Siegerehrung etc.)

Hohe Intensität von Kontaktmöglichkeiten und Interaktionen (Papierabnahme, Siegerehrung etc.)

Düstere Zukunftsaussichten für Veranstaltungen

Motorsportveranstalter können bundesweit mindestens bis Mitte April 2020 keine Veranstaltungen durchführen. Auch in der Zeit danach können sich Umstände ergeben, die eine Absage oder Verlegung von Veranstaltungen notwendig macht. Um die reibungslose Abwicklung in diesen Fällen möglichst unbürokratisch zu ermöglichen bittet der DMSB alle Veranstalter, Absagen und Verlegungen auch per E-Mail an veranstaltung@dmsb.de zu melden.

Auch für kleine Menschengruppen besteht bis auf weiteres die dringende Empfehlung, persönliche Kontakte insbesondere in geschlossenen Räumen zu vermeiden. Auch Vorbereitungstreffen, Gremiensitzungen etc. sind damit für Veranstalter praktisch nicht als Face-to-face-Meeting umsetzbar, und der DMSB rät dringend dazu, behördlichen Vorgaben und Empfehlungen zu folgen.

In der Zeit nach der Beendigung der strikten Maßnahmen ab Mitte April 2020 sollten die Verhaltensmaßregeln öffentlicher Institutionen (etwa des Robert-Koch-Institutes) dringend beachtet werden, um das allgemeine Infektionsrisiko zu vermindern. Darüber hinaus gibt es einige allgemeine Handlungsempfehlungen des DMSB für alle Veranstalter im Motorsport:



Vorbereitungsphase, Gremiensitzungen



Der DMSB empfiehlt auch nach dem Ende der derzeitigen Restriktionen, für persönliche Treffen jeweils eine Risikobewertung vorzunehmen. Veranstalter sollten prüfen, ob persönliche Treffen durch Online-Meetings, Telefonkonferenzen oder ähnliche Maßnahmen ersetzt werden können. Sind persönliche Treffen unumgänglich empfiehlt der DMSB, die Größe der Personengruppe zu beschränken.



Medizinisches Personal



Prüfung der Verfügbarkeit der für die Durchführung notwendigen notfallmedizinischen Einsatzkräfte. Es ist zu erwarten, dass medizinisches Fachpersonal auf Dauer einer hohen Arbeitsbelastung unterliegt und ggf. an anderer Stelle gebunden ist.



Dokumentenabnahme



Vermeidung größerer Menschenansammlungen, z. B. durch zeitliche Staffelung.

Nutzung digitaler Systeme, um die Anwesenheit der Teilnehmer im Nennbüro zu verkürzen.

Die Dokumentenabnahme sollte organisatorisch so aufgebaut sein, dass etwa Mehrfach-Verwendungen von Kugelschreibern vermieden werden. Snack-Angebote im Rahmen der Dokumentenabnahme sollten nur verpackt angeboten werden.

An allen geschlossenen Örtlichkeiten der Veranstaltung, sollte den Teilnehmern, Offiziellen, Helfern etc. geeignete Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden.



Technische Abnahme



Vermeidung größerer Menschenansammlungen, z.B. durch zeitliche Staffelung oder durch die Durchführung der Technischen Abnahme in der betreffenden Box bzw. Zelt.

Fahrerbesprechung

Vermeidung größerer Menschenansammlungen in geschlossenen Räumlichkeiten, z.B. durch schriftliches Briefing, Durchführung als Online-Meeting oder im Freien.

Falls in der Veranstaltungs- bzw. Serien-Ausschreibung eine Fahrerbesprechung mit Teilnahmepflicht vorgesehen ist, so kann von dieser Regelung gemäß DMSB-Bulletin (DMSB-Veranstaltungsreglement und DMSG) abgewichen werden.



Siegerehrung



Vermeidung größerer Menschenansammlungen in geschlossenen Räumlichkeiten, etwa durch die Durchführung einer Pokalübergabe im Freien oder ohne feierliche Siegerehrung.

Generell gilt:

Menschenansammlungen (etwa bei Autogrammstunden, im Pressezentrum etc.) sollten möglichst vermieden werden.

Aktive Information von Teilnehmern und Zuschauern über allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes (Händehygiene, Abstand halten, Husten- bzw. Schnupfenetikette).

Möglichkeiten zur ausreichenden Handhygiene schaffen (Hände waschen bzw. Desinfektion)

Per Aushang auf die Ansteckungsgefahr hinweisen. Entsprechende Vorlagen bietet etwa die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html

In geschlossenen Räumen auf ausreichende Belüftung achten.

Ist die DMSB-Geschäftsstelle erreichbar? Sind Besuche möglich?

Die Geschäftsstelle des DMSB ist ab Donnerstag (19. März 2020) bis voraussichtlich 13. April 2020 aufgrund der Corona-Epidemie zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter nur eingeschränkt erreichbar sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DMSB werden im Homeoffice arbeiten und weiterhin wie gewohnt unter den bekannten Kontaktdaten telefonisch und via E-Mail für Ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung stehen. Persönliche Besuche sind daher bis auf Weiteres nicht möglich.

Die DMSB-Geschäftsstelle wird in dieser Zeit von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr und 15:00 Uhr per E-Mail (info@dmsb.de) und Telefon (069/633007-0) erreichbar sein. Dennoch kann es durch die getroffenen Maßnahmen in den nächsten Wochen zu Verzögerungen und längeren Bearbeitungszeiten kommen.

Informationen und Empfehlungen sind in der folgenden FAQ-Liste zusammengefasst, sie werden bei neuen Entwicklungen regelmäßig angepasst. Die Themen betreffen ausschließlich den Motorsport mit seinen spezifischen Gegebenheiten: DMSB