Dario Giuseppetti bleibt dem Nachwuchs treu Von Esther Babel

IDM © Wiessmann Dario Giuseppetti

Vor 19 Jahren gewann der Berliner den ADAC Junior Cup und engagierte sich bis zum Ende der Nachwuchsschule dort als Trainer. Doch auch nach dem Ende des Cup wird er weiterhin sein Wissen weitergeben.

Dario Giuseppetti treibt sich auch heute noch gelegentlich auf der Rennstrecke rum. Als reger Instruktor bei Hafeneger Renntrainings, als Lehrer auf und neben der Rennstrecke beim ADAC Junior Cup und auf den verschiedenen Pitbikes seiner eigenen Rennfahrerschule, die er inzwischen im spanischen Cartagena betreibt. Doch bis heute schlagen zwei Seelen in seiner Brust, denn gemeinsam mit seinen Eltern betreibt er nach wie vor die Firma Giuseppetti Kaffee in Berlin. Und wie es sich für einen Mann mit italienischen Wurzeln gehört, ist auch für ihn klar, «ohne Mama geht zuhause nichts.»

Seine Karriere hatte Giuseppetti im ADAC Junior Cup, der nun nach 26 Jahren seine Pforten für immer zugesperrt hat, begonnen. Der Berliner hatte den Cup im Jahr 2001 gewonnen. Vorher war er im Bereich MotoCross aktiv. «Nach dem Titelgewinn ging es damals los», erinnert er sich heute. «Da wusste ich, ich habe das Zeug zum Profi und ab da habe ich wirklich alles dafür getan.» Bis in die 125er-WM führte ihn sein Weg. Zwischendrin schnappte er sich 2003 noch den Titel in der IDM 125.

2013 endete seine aktive Laufbahn abrupt. Bei Testfahrten in Spanien stürzte er auf Grund eines technischen Versagens unverschuldet und schlitterte nur knapp am Rollstuhl vorbei. Drei Lendenwirbel und ein Brustwirbel waren hinüber. Eine schwere Zeit folgte, an die sich der heute 34-Jährige nicht sonderlich gerne zurückerinnert. Doch nach einer wirklich langen Zeit der Rekonvaleszenz sitzt er heute wieder regelmäßig auf dem Motorrad. «Mir geht’s wieder gut», schließt er das Thema ab.

Das Ende des ADAC Junior Cups bedauert Giuseppetti sehr. «Es ist für mich unerklärlich», grübelt er, «man kann noch nicht mal sagen, der ADAC ist schuld. Aber wir verlieren damit einfach eine Lobby und einen Ort, an dem junge Fahrer heran- und vor allem auch erzogen wurden. Die Leistung der Kids ist die Grundlage und dort wurden sie weiter begleitet. Nach der Ausbildung im Junior Cup gab und gibt es leider für die Fahrer wenig Möglichkeiten.»

Der ADAC wird sich nun beim Northern Talent Cup als Partner von WM-Promoter Dorna und Hersteller KTM einbringen. Giuseppetti wird sich in Sachen Nachwuchs zukünftig im Yamaha bLU cRU Cup engagieren. Bis dahin legt Giuseppetti sein Herzblut in sein Projekt in Cartagena. «Dort haben wir uns, unter anderem Jonas Folger und Marcel Schrötter, früher auf die nächste Saison vorbereitet, damit man auch im Winter nicht so einrostet», erinnert er sich.

Dario Giuseppetti in Zahlen

1990-2000: Motocross

2000: ADAC Junior Cup

2001: ADAC Junior Cup Meister

2002: IDM 125ccm – erste WM-Einsätze

2003: IDM 125ccm Meister und Vize-Europameister

2004-2005: 125ccm Weltmeisterschaft

2006: IDM Superbike Yamaha MGM

2007: World Superstock 1000

2008-2012: IDM Superbike Ducati

2014: Coach u. a. bei Hafeneger Renntrainings und dem ADAC Junior Cup

seit 2018: moto-race-academy.de

26 Jahre Junior Cup

JC 1993 Alexander Folger

JC 1994 Markus Ober

JC 1995 Katja Poensgen

JC 1996 Benny Jerzenbeck

JC 1997 Stefan Nebel

JC 1998 Jarno Müller

JC 1999 Arne Tode

JC 2000 Christian Wachter

JC 2001 Dario Giuseppetti

JC 2002 Sascha Haller

JC 2003 Randy Krummenacher

JC 2004 Dennis Brink

JC 2005 Marvin Fritz

JC 2006 Sebastian Kreuziger

JC 2007 Luca Grünwald

JC 2008 Patrick Meile

JC 2009 Michael Ecklmaier

JC 2010 Lukas Wimmer

JC 2011 Max Maurischat

JC 2012 Aris Michail

JC 2013 Arnaud Friedrich

JC 2014 Tim Georgi

JC 2015 Dirk Geiger

JC 2016 Máté Laczkó

JC 2017 Max Schmidt

JC 2018 Artem Maraev

JC 2019 Lennox Lehmann