IDM Oschersleben: Die Pläne für Sonntag

Sieben Rennen stehen am Pfingstsonntag in der Motorsport Arena auf dem Programm. Auch wenn die Wetteraussichten für die Fahrer eher mühsam aussehen, dürften die Zutaten für spannende Rennen gerichtet sein.

Auch wenn es in den Trainings und Rennen am Samstag schon den einen oder anderen Abflug gegeben hatte, haben bisher alle das Eröffnungs-Wochenende der IDM 2021 heil überstanden. Die ersten Pokale wurden bereits verteilt.

Wettervorhersage

In Oschersleben ist morgens der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Werten von 8°C. Im weiteren Verlauf des Tages sind vom Nachmittag bis abends Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, die Sonne ist aber zwischendurch sichtbar und die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad. (Quelle: Wetter.com) Die Regenwahrscheinlichkeit wird nur mit einer Zahl genannt: 90 Prozent.

Live-Stream

Seit Samstag um 15 Uhr wird von der Truppe um Eddie Mielke und Radio Viktoria gesendet. Seit diesem Jahr sind die Streamer auch wieder mit einer Drohne am Start und senden spektakuläre Rennbilder. Am Sonntag werden alle Rennen übertragen.

Erste Hymne

Die Piloten der IDM Supersport 600 hatten die Rennsaison 2021 bereits am Samstagabend eröffnet. Laut IDM-Moderator Lukas Gajewski 237 Tage nach dem letzten Rennen in Hockenheim, wo sich Luca Grünwald den Titel in der 600er-Kategorie geholt hatte und als Aufsteiger in die IDM Superbike nun Zeit hatte, das Rennen in Oschersleben fachmännisch zu kommentieren. Der Sieg ging an den Franzosen Valentine Debise vom Team Kawasaki Weber Motos und seit langem war mal wieder die Marseillaise im Fahrerlager zu hören. Auf Platz 2 des Abbruch-Rennens landete der Schweizer Marcel Brenner, Rang 3 ging an Yamaha-Pole-Setter Patrick Hobelsberger.

Zeitplan für Sonntag den 23.5.2021

08.45 bis 09.25 Uhr Warm Up

09.45 Uhr Rennen 1 NTC

10.35 Uhr Rennen 2 Twin Cup

11.20 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

12.15 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300

13.05 Uhr Rennen 2 IDM SSP600/STK

13.55 Uhr Rennen 2 Pro STK Cup

14.40 Uhr Rennen 2 NITC

15.30 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

16.25 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300