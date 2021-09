IDM Hockenheim 2021: Der Plan für Freitag

Der Herbst hat zwar schon begonnen, aber das Wetter zeigt sich zum IDM-Finale nochmals von seiner freundlichen Seite. Beste Zutaten für einen spannenden Saisonabschluss aller IDM-Solo-Klassen und der Rahmenserien.

Mit der sechsten und damit letzten Veranstaltung der Klassen Supersport 300, Supersport und Superstock 600 sowie der IDM Superbike ist die Meisterschaft am Ende der Saison 2021 angekommen. Das Wetter passt, Fans sind auf den Tribünen und im Fahrerlager willkommen und mit spannenden Wettkämpfen darf gerechnet werden.

Das Wetter

In Hockenheim ziehen am Morgen Wolkenfelder durch bei Temperaturen von 12°C. Später wird die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt bei Höchstwerten von 22°C. Abends ist es in Hockenheim wolkenlos bei Temperaturen von 15 bis 19°C. In der Nacht ist es wolkenlos bei Tiefsttemperaturen von 10°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 10 und 28 km/h erreichen. Bis zu 9 Sonnenstunden. Sonnenaufgang 07:18 Uhr, Sonnenuntergang 19:14 Uhr, Regenwahrscheinlichkeit 0 Prozent. (Quelle: wetter.com)

IDM Supersport 300

Die Jüngsten im IDM-Aufgebot dürften wieder ein Garant für spannende Rennen sein. Zumal der Meister noch nicht feststeht. Beste Karten hat aktuell noch Lennox Lehmann, der mit 18 Punkten Vorsprung vorne liegt und bei seinem Wildcard-Einsatz bei der WM in Barcelona mit guten Leistungen nochmals ordentlich Selbstbewusstsein getankt hat. Ihm im Nacken sitzt Kawasaki-Piloit Marvin Siebdrath, der Lehmanns Titelverteidigung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern will.



1. Lennox Lehmann 178

2. Marvin Siebdrath 160

3. Luca de Vleeschauwer 147

4. Dirk Geiger 128

5. Micky Winkler 115

6. Walid Khan-Soppe 94

7. Toni Erhard 74

8. Twan Smits 73

9. Leo Rammerstorfer 72

10. Troy Beinlich 67

11. Oliver Svendsen 48

12. Sven Doornenbal 41

13. Mate Szamado 39

14. Thom Molenaar 32

15. Balazs Suranyi 32

IDM Supersport 600

Für Max Enderlein könnte am Wochenende noch was gehen. Nicht in Sachen Titel, denn den hat sich bereits Patrick Hobelsberger geschnappt. Der Bayer hat zwar ‚nur‘ 26 Punkte Vorsprung, also durchaus noch einholbar bei noch 50 zu vergebenden Punkten. Doch sein schärfster Konkurrent um den Gesamtsieg, Valentin Debise, musste seine Nennung für das Finale verletzungsbedingt zurückziehen. Daher steht Hobelsberger als Sieger 2021 fest, der Vizetitel geht an Debise. Denn auch der Franzose hat vor dem Dritten genügend Vorsprung. Der aktuell drittplatzierte Glenn van Straalen hat sich ebenfalls vom Finale abgemeldet und fährt lieber WM. Womit wir wieder bei Max Enderlein wären, der elf Punkte hinter van Straalen liegt und auf den dritten Schlussrang vorfahren könnte. Für den Ex-Meister eine durchaus lösbare Aufgabe.





1. Patrick Hobelsberger 200

2. Valentin Debise174

3. Glenn van Straalen 119

4. Max Enderlein 108

5. Rob Hartog 90

6. Christoph Beinlich 77

7. Kevin Wahr 75

8. Andreas Kofler 63

9. Thomas Gradinger 61

10. Jan-Ole Jähnig 59

11. Martin Vugrinec 57

12. Dino Iozzo 51

13. Melvin Van der Voort 36

14. Marcel Brenner 32

15. Jeroen Hilster 28

IDM Superbike

Theoretisch könnte sich BMW-Pilot Ilya Mikhalchik die beiden Rennen der IDM Superbike als Zuschauer zu Gemüte führen. Denn den Titel 2021 hat der Ukrainer bereits in der Tasche, nachdem sich Valentin Debise auf Rang 2 mit einem bei der WM gebrochenem Handgelenk aus dem Titelkampf vorzeitig verabschieden musste. Doch der nun dreifache IDM-Meister hat den Doppelsieg im Auge. Streitig machen will ihm das mit Markus Reiterberger ein anderer dreifacher Titelträger. Seinen zweiten Platz wird Debise mit großer Wahrscheinlichkeit verlieren. Anwärter auf den Vizetitel gibt es so einige.



1. Ilya Mikhalchik 165

2. Valentin Debise 125

3. Florian Alt 112

4. Luca Grünwald 111

5. Bastien Mackels 109

6. Vladimir Leonov 106

7. Dominic Schmitter 85

8. Julian Puffe 80

9. Marc Moser 78

10. Alessandro Polita 74

11. Markus Reiterberger 67

12. Nico Thöni 52

13. Toni Finsterbusch 47

14. Philipp Steinmayr 40

15. Jan Mohr 35

IDM Sidecar

Für die Seitenwagen-Fraktion ist das Hockenheim-Wochenende erst das vorletzte Mal, wo es Punkte zu holen gibt. Denn das eigentliche Finale findet Anfang Oktober in der Motorsport Arena Oschersleben im Rahmen des Sidecar-Festivals statt. Damit sind noch 100 Punkte zu holen und noch alles drin.



1. Josef Sattler 126

2. Markus Schwegler 103

3. Peter Kimeswenger 87

4. Tim Reeves 70

5. Max Zimmermann 64

6. Wiggert Kranenburg 61

7. Bennie Streuer 58

8. Janez Remse 54

9. Jakob Rutz 53

10. Michael Grabmüller 51

11. Franz Kapeller 47

12 Dean Nicholls 43

13. Markus Schlosser 20

14. Wout Vermeule 18

Zeitplan für Freitag 24.09.2021

09.00 bis 09.20 Uhr FP1 Twin Cup

09.25 bis 09.45 Uhr FP1 ProSTK Cup

09.50 bis 10.10 Uhr FP1 bLU cRU Cup

10.20 bis 10.50 Uhr FP1 IDM Superbike

10.55 bis 11.20 Uhr FP1 IDM SSP 300

11.30 bis 11.55 Uhr FP1 IDM SSP 600

12.00 bis 12.20 Uhr FP IDM Sidecar

13.05 bis 13.25 Uhr FP2 Twin Cup

13.30 bis 13.50 Uhr FP2 ProSTK Cup

13.55 bis 14.15 Uhr FP2 bLU cRU Cup

14.25 bis 14.55 Uhr FP2 IDM Superbike

15.00 bis 15.25 Uhr FP2 IDM SSP 300

15.35 bis 16.00 Uhr FP2 IDM SSP 600

16.05 bis 16.25 Uhr Q1 Twin Cup

16.35 bis 16.55 Uhr Q1 ProSTK Cup

17.00 bis 17.20 Uhr Q1 bLU cRU Cup

17.30 bis 17.50 Uhr Q1 IDM Sidecar

17.55 bis 18.25 Uhr FP3 IDM Superbike